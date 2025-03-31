31.03.25
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
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Logitech Powerplay 2

Logitech має чудові бездротові мишки, а ще є килимок з бездротовою зарядкою G Powerplay 2, який дозволить тримати їх зарядженими прямо під час використання.