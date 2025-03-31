Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2

Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 231.03.25
Миші з бездротовим підключенням популярні як для роботи, так і для ігор. Не доводиться займатися організацією проводів і такі мишки зручніше складати для перенесення. Однак, дуже неприємно, коли в розпал її акумулятор розряджається. Доводиться швидко шукати шнурок або нові акумулятори, якщо використовуються стандартні. І добре, якщо гра одиночна і її можна поставити на паузу. А якщо це ММО, хто знає, що станеться за ті хвилини, поки мишку повертають до ладу.
Очікуваним, але поки що не надто популярним рішенням виявилися бездротові зарядки… вбудовані в ігрові поверхні. Технології дозволили зробити такі килимки досить тонкими, а головне, що миша весь час може зарядитися прямо під час роботи.
Що таке Logitech G Powerplay 2
На перший погляд Logitech G Powerplay 2 – це абсолютно звичайний килимок для миші. Він середній за розмірами близько 34х28 см. Цікаво, що у нього зовсім невелика товщина – 3,2 мм. Половина – це гумовий шар, а друга – тканинна накладка.
У кутку з довгого боку є модуль керування зарядкою. Порівняно з килимком він порівняно високий – 10,5 мм. Від нього до комп’ютера йде кабель завдовжки трохи менше двох метрів. На боці він має маленький світлодіод. Коли зарядка активна і миша заряджається, він світиться.
З прикрас є лише логотип ігрового підрозділу компанії – велика літера G у правому нижньому кутку.
Нижній шар виконаний із дуже чіпкого матеріалу. Він не тільки не ковзає по столу, а й не дає ковзати знімному шару тканини. Ідея знімності у тому, що гравець може змінити текстильну поверхню більш жорсткий варіант.
Як працює Logitech G Powerplay 2
Принцип роботи індукційних котушок використовується тут. Вони встановлені по всій площі килимка. Ми не змогли знайти зон де б миша втрачала із зарядкою контакт.
У самій мишці, у свою чергу, мають бути спеціальні контакти. Цікаво, що у нашій G502 X спочатку в комплекті була лише пластикова пустушка, поміщена у відсік під круглим лючком. Щоб працювала бездротова зарядка миші, замість пустушки потрібно встановити бездротовий модуль Powercore у відповідь. Він поставляється в комплекті з килимком, а не мишею.
Після того, як модуль встановлений, а килимок підключений до джерела живлення, мишку досить просто поставити на ігрову поверхню, і почнеться зарядка. Наприклад, у випадку миші, крім лампочки на килимку, ми також бачимо піктограму зарядки в програмному забезпеченні G Hub.
Килимок сумісний з наступними моделями мишок компанії: G502 X Plus, G309, PRO 2 Lightspeed, а також сумісний з PRO X Superlight 2, PRO X Superlight, PRO Wireless, G903, G703, G502 X LIGHTSPEED, G502 LIGHTSPEED, G903. Ми не мали можливості перевірити сумісність з мишками інших брендів, проте не думаємо, що є обмеження щодо цієї ознаки.
Враження
Загалом рішення килимка з бездротовою зарядкою для мишок здається досить успішним. Правда, позбавившись одного кабелю, ми змінюємо його на інший – в килимку. Тим не менш, гравцям також важливий комфорт при переміщенні миші, а кабель певною мірою може знизити його.
З технологічної точки зору, килимок Logitech G Powerplay 2 зручний в домашніх умовах. Він зовсім не ковзає, тканинний шар дозволяє мишці легко переміщатися. Заряджання активується автоматично та без збоїв. При переставленні миші зарядка може припинитися, але вона швидко відновлюється і ніяких проявів, що збивають ігровий процес, не відбувається. Струм заряджання хоч і не високий, постійна зарядка напевно позначиться на ресурсі вбудованого в мишу акумулятора, який не є знімним. Загалом це відмінне рішення для бездротових мишок з підтримкою бездротового живлення.
Характеристики ігрової поверхні Logitech G Powerplay 2
|Підключення:
|USB Type-A
|Довжина кабелю:
|1,83 м
|Габарити:
|344х284х3, 2 мм
|Постачальник:
|Logitech
|Ціна:
|6299 грн
Оцінка:
+ робота зарядки по всій площі
-ціна
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Керівник проектів hi-tech.ua
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Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Logitech має чудові бездротові мишки, а ще є килимок з бездротовою зарядкою G Powerplay 2, який дозволить тримати їх зарядженими прямо під час використання.
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
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