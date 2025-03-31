Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2

Миші з бездротовим підключенням популярні як для роботи, так і для ігор. Не доводиться займатися організацією проводів і такі мишки зручніше складати для перенесення. Однак, дуже неприємно, коли в розпал її акумулятор розряджається. Доводиться швидко шукати шнурок або нові акумулятори, якщо використовуються стандартні. І добре, якщо гра одиночна і її можна поставити на паузу. А якщо це ММО, хто знає, що станеться за ті хвилини, поки мишку повертають до ладу.

Очікуваним, але поки що не надто популярним рішенням виявилися бездротові зарядки… вбудовані в ігрові поверхні. Технології дозволили зробити такі килимки досить тонкими, а головне, що миша весь час може зарядитися прямо під час роботи.

Що таке Logitech G Powerplay 2

На перший погляд Logitech G Powerplay 2 – це абсолютно звичайний килимок для миші. Він середній за розмірами близько 34х28 см. Цікаво, що у нього зовсім невелика товщина – 3,2 мм. Половина – це гумовий шар, а друга – тканинна накладка.

У кутку з довгого боку є модуль керування зарядкою. Порівняно з килимком він порівняно високий – 10,5 мм. Від нього до комп’ютера йде кабель завдовжки трохи менше двох метрів. На боці він має маленький світлодіод. Коли зарядка активна і миша заряджається, він світиться.

З прикрас є лише логотип ігрового підрозділу компанії – велика літера G у правому нижньому кутку.

Нижній шар виконаний із дуже чіпкого матеріалу. Він не тільки не ковзає по столу, а й не дає ковзати знімному шару тканини. Ідея знімності у тому, що гравець може змінити текстильну поверхню більш жорсткий варіант.

Як працює Logitech G Powerplay 2

Принцип роботи індукційних котушок використовується тут. Вони встановлені по всій площі килимка. Ми не змогли знайти зон де б миша втрачала із зарядкою контакт.

У самій мишці, у свою чергу, мають бути спеціальні контакти. Цікаво, що у нашій G502 X спочатку в комплекті була лише пластикова пустушка, поміщена у відсік під круглим лючком. Щоб працювала бездротова зарядка миші, замість пустушки потрібно встановити бездротовий модуль Powercore у відповідь. Він поставляється в комплекті з килимком, а не мишею.

Після того, як модуль встановлений, а килимок підключений до джерела живлення, мишку досить просто поставити на ігрову поверхню, і почнеться зарядка. Наприклад, у випадку миші, крім лампочки на килимку, ми також бачимо піктограму зарядки в програмному забезпеченні G Hub.

Килимок сумісний з наступними моделями мишок компанії: G502 X Plus, G309, PRO 2 Lightspeed, а також сумісний з PRO X Superlight 2, PRO X Superlight, PRO Wireless, G903, G703, G502 X LIGHTSPEED, G502 LIGHTSPEED, G903. Ми не мали можливості перевірити сумісність з мишками інших брендів, проте не думаємо, що є обмеження щодо цієї ознаки.

Враження

Загалом рішення килимка з бездротовою зарядкою для мишок здається досить успішним. Правда, позбавившись одного кабелю, ми змінюємо його на інший – в килимку. Тим не менш, гравцям також важливий комфорт при переміщенні миші, а кабель певною мірою може знизити його.

З технологічної точки зору, килимок Logitech G Powerplay 2 зручний в домашніх умовах. Він зовсім не ковзає, тканинний шар дозволяє мишці легко переміщатися. Заряджання активується автоматично та без збоїв. При переставленні миші зарядка може припинитися, але вона швидко відновлюється і ніяких проявів, що збивають ігровий процес, не відбувається. Струм заряджання хоч і не високий, постійна зарядка напевно позначиться на ресурсі вбудованого в мишу акумулятора, який не є знімним. Загалом це відмінне рішення для бездротових мишок з підтримкою бездротового живлення.



Характеристики ігрової поверхні Logitech G Powerplay 2

Підключення: USB Type-A Довжина кабелю: 1,83 м Габарити: 344х284х3, 2 мм Постачальник: Logitech Ціна: 6299 грн

Оцінка:

+ робота зарядки по всій площі

-ціна

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Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua

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