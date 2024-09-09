Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX

Компанія Logitech випустила цілу лінійку пристроїв, які стануть у нагоді для ведення онлайн-стримів. Серед них є камери, мікрофони і лампи, так і доповнення до них, наприклад, тримач мікрофона, або пантограф, Compass Boom Arm. Ми вже розповідали про лампу Logitech G Litra Beam LX з багатьма можливостями освітлення . Серед них тонкі налаштування білого свічення та відтінків кольорів для створення фону. У цьому матеріалі розберемося саме з мікрофонами.

Минулого року компанія Logitech придбала компанію-виробника мікрофонів Blue Microphones, моделі яких мали приставку Yeti. Нам пощастило отримати для огляду моделі різних типів. Logitech G Yeti Orb – конденсаторний мікрофон, а Logitech G Yeti GX – динамічний.

Конденсаторні та динамічні мікрофони – у чому різниця?

Якщо коротко – конденсаторні моделі краще підходять для запису джерела звуку на відстані. Вони більш чутливі та вловлюють усі звуки навколо себе. Конденсаторні мікрофони краще використовувати у підготовлених акустичних приміщеннях. У них має бути якнайменше твердих поверхонь, що відображають звук. Наприклад, відкриті стіни, плитка чи площини з дерева. Тому у стримерів можна зустріти рельєфні поролонові вставки на стінах. Також конденсаторні мікрофони підійдуть, якщо не очікується раптового шуму від вулиці або сусідів. Підвищена чутливість мікрофона також дозволить розташувати його від спікера.

Якщо ж можливості облаштувати приміщення немає, а сусіди будь-якої миті можуть увімкнути болгарку, краще купити динамічний мікрофон. Вони менш чутливі та мають спрямованість. Тому для найкращого звучання голосу зазвичай потрібно, щоб спікер знаходився у безпосередній близькості – 5-15 см. З цієї ж причини конденсаторні мікрофони краще підходять для ігрових стримувань. Навколишні шуми, такі як клік мишки, клацання кнопок клавіатури, працюючий кондиціонер або кулери ПК, не будуть уловлюватися таким мікрофоном.

Logitech G Yeti Orb

Конденсаторний мікрофон Logitech G Yeti Orb має незвичайний вигляд, але його форм-фактор безпосередньо обумовлений технологією. Конденсаторні мікрофони завдяки діафрагмі, розташованій дуже близько до зарядженої електричної задньої пластини, вловлюють найменші звукові вібрації, а потім додатково посилюють їх. Це може стати в нагоді не тільки для запису голосу людини на відстані від мікрофона, але й ведення інтерв’ю з кількома людьми, запису музичних інструментів або запису звуків оточення.

По суті, вся конструкція складається з кулі та ніжки з фіксованою триножкою. Кулю з вертикальною частиною можна крутити довкола своєї осі. Також корпус можна зняти з підставки. Залишиться куля із двома стандартними гніздами для штативів. Завдяки ним корпус можна встановити у горизонтальній площині або під кутом, якщо потрібно направити його трохи вище. Також мікрофон можна закріпити на будь-якому утримувачі чи штативі. Модель також випускажється в чорному кольорі.



Логотип букви G та невеликий виступ біля нього мають підсвічування. Її можна налаштувати під стиль робочого місця або вибрати свічення у такт музиці. Найбільш функціональним буде підсвічування в режимі запису – паузи. Тоді без відволікання на панель управління, можна буде зрозуміти чи ведеться запис.

У програмі G Hub можна використовувати цілий набір пресетів налаштувань. Є під різний тип приміщень, з можливістю додати/зменшити баси, посилити або пригасити відлуння, наприклад. Є величезний список голосових фільтрів, які стилізують голос під прибульця, монстра, демона, робота чи робота-діджея. Обробка відбувається в реальному часі, так що можна вести і стриманим дияволовим голосом з Diablo.

Logitech G Yeti GX

Мікрофон Logitech G Yeti GX має більш класичний дизайн і знову ж таки по ньому відразу ясно що розташовувати девайс стоїть безпосередньо перед спікером. Форма овальної капсули стильно підкреслена підсвічуванням знизу.

Капсула мікрофона виготовлена ​​з металу. Поролоновий фільтр займає добротну частину верху корпусу. Вигнутий під форму корпусу тримач також виконаний із металу. Колесо збоку дозволяє регулювати затяжний механізм кріплення. Основа – масивний млинець з антиковзким покриттям знизу. Його можна відкрутити і закріпити мікрофон на згадуваному раніше тримачі. Але й так, вже із коробки Logitech G Yeti GX розрахований на роботу в студії. Велика вага та можливість затиснути кріплення не дозволять випадково збити його рукою зі столу.

Підсвічування мають колесо регулювання гучності голосу та кнопка активації мікрофона. Обидва вони розташовані в задній частині мікрофона. У такому варіанті вже точно знадобиться можливість прив’язати підсвічування до режиму роботи, оскільки вмикати та вимикати мікрофон можна буде з кнопки. Фірмове ПЗ нагоді ж для обробки та налаштування звукозапису.

Враження

Мікрофони Logitech G Yeti Orb та Yeti GX залишають враження професійних та крутих пристроїв. У них зручні форм-фактори під відповідний тип контенту та умови запису звуку. Відчувається суцільна практичність бренду, як у старі-добрі часи. Навіть підсвічування отримало функціональний варіант роботи, сигналізуючи про те чи ведеться запис.

Обидва мікрофони підключаються USB до комп’ютера і мають різні інструменти в Logitech G Hub. Можна тонко налаштувати голос і його розпізнавання, так і попрацювати з аудіо спецефектами.

Перед вибором між ними варто визначитися із розміщенням у локації для запису та джерелами звуку, які потрібно чи не потрібно записувати. Обидва дають чудовий результат, але у відповідних для них умовами. Якщо ж є навички пост-обробки звуку та відомості, то можна вести авторський блог і про музику із записом акомпанементу музичним інструментом.

Для потреб геймерів та стримерів – вони більш ніж достатні. Варто лише врахувати, що конденсаторний мікрофон (Yeti Orb) уловлюватиме абсолютно всі звуки – від кліку мишкою до хрустки чіпсів у сусідній кімнаті. Динамічний Logitech G Yeti GX буде зручнішим, коли робоче місце знаходиться у вітальні або спальні, де спеціального покриття не зробиш і дотриматися ідеальної тиші теж не вийде.

Характеристики Logitech G Yeti Orb

Тип мікрофона: конденсаторний Частота дискретизації: 24 біт / 48 кГц Частотна відповідь: 70 Гц – 20 кГц Максимальний рівень звукового тиску (SPL): 117 дБ (THD 1% кГц) Співвідношення сигнал/шум: 72 дБ Підсвічування: так Кріплення: 2х1/4 дюйми Довжина кабелю: 2 м Габарити: 196х115х115 мм Маса: 230 г Ціна: $60

Характеристики Logitech G Yeti GX

Тип мікрофону: динамічний Частота дискретизації: 24 біт / 96 кГц Частотна відповідь: 60 Гц – 18,5 кГц Максимальний рівень звукового тиску (SPL): 135 дБ (THD 1% кГц) Співвідношення сигнал/шум: 78 дБ Підсвічування: так Додатково: адаптер Кріплення: 1/4 дюйми Довжина кабелю: 2 м Габарити: 170х100х100 мм Маса: 616 г Ціна: $130

Михайло Чорновий

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