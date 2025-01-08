Samsung та Google представили Eclipsa – безкоштовну альтернативу технології об’ємного звуку Dolby Atmos08.01.25
Samsung та Google представили новий формат просторового звуку Eclipsa, який з’явиться на телевізорах та саундбарах Samsung 2025 року.
Формат Eclipsa забезпечить 3D-звук у відео на YouTube, створюючи більш реалістичний аудіоефект. Він стане безкоштовною альтернативою Dolby Atmos, за винятком необхідності оплати ліцензійних зборів. Технологія підтримує налаштування розташування, інтенсивності звуків та просторових відображень, формуючи об’ємне звучання.
Розробка Eclipsa розпочалася у 2023 році в рамках партнерства Samsung та Google, коли проект називався Immersive Audio Model and Formats (IAMF). За цей час було створено платформу з відкритим вихідним кодом для 3D-звуку. Підтримка нового формату буде доступна на всіх телевізорах Samsung 2025, включаючи моделі Crystal UHD і Neo QLED 8K.
Компанії також розробляють програму сертифікації спільно з Асоціацією телекомунікаційних технологій, щоб забезпечити стабільну якість звуку на пристроях з Eclipsa Audio. Детальна інформація про технологію буде представлена на виставці CES 2025, що проходить зараз.
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