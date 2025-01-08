Samsung и Google представили Eclipsa — бесплатную альтернативу технологии объемного звука Dolby Atmos

Samsung и Google представили новый формат пространственного звука Eclipsa, который появится на телевизорах и саундбарах Samsung 2025 года.

Формат Eclipsa обеспечит 3D-звук в видео на YouTube, создавая более реалистичный и погружающий аудиоэффект. Он станет бесплатной альтернативой Dolby Atmos, исключая необходимость оплаты лицензионных сборов. Технология поддерживает настройку местоположения, интенсивности звуков и пространственных отражений, формируя объёмное звучание.

Разработка Eclipsa началась в 2023 году в рамках партнерства Samsung и Google, когда проект назывался Immersive Audio Model and Formats (IAMF). За это время была создана платформа с открытым исходным кодом для 3D-звука. Поддержка нового формата будет доступна на всех телевизорах Samsung 2025 года, включая модели Crystal UHD и Neo QLED 8K.

Компании также разрабатывают программу сертификации совместно с Ассоциацией телекоммуникационных технологий, чтобы гарантировать стабильное качество звука на устройствах с Eclipsa Audio. Детальная информация о технологии будет представлена на проходящей сейчас выставке CES 2025.