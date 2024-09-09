Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX

Компания Logitech выпустила целую линейку устройств, которые пригодятся для ведения онлайн-стримов. Среди них есть как камеры, микрофоны и лампы, так и дополнения к ним, например, держатель микрофона, или пантограф, Compass Boom Arm. Мы уже рассказывали о лампе Logitech G Litra Beam LX с множеством возможностей по освещению. Среди них тонкие настройки белого свечения и оттенков цветов для создания фона. В этом материале разберемся как раз с микрофонами.

В прошлом году компания Logitech приобрела компанию-производителя микрофонов Blue Microphones, модели которых имели приставку Yeti. Нам посчастливилось получить для обзора модели разных типов. Logitech G Yeti Orb – конденсаторный микрофон, а Logitech G Yeti GX – динамический.

Конденсаторные и динамические микрофоны — в чем разница?

Если коротко – конденсаторные модели лучше подходят для записи источника звука, находящегося на расстоянии. Они более чувствительные и улавливают все звуки вокруг себя. Конденсаторные микрофоны лучше использовать в подготовленных акустически помещениях. В них должно быть как можно меньше твердых поверхностей, отражающих звук. Например, открытые стены, плитка или плоскости из дерева. Поэтому у стримеров и можно встретить рельефные поролоновые вставки на стенах. Также конденсаторные микрофоны подойдут если не ожидается внезапного шума от улицы или соседей. Повышенная чувствительность микрофона также позволит расположить его дальше от спикера.

Если же возможности обустроить помещение нет, а соседи в любой момент могут включить болгарку, лучше купить динамический микрофон. Они менее чувствительны и имеют направленность. Поэтому для наилучшего звучания голоса обычно требуется, чтобы спикер находился в непосредственной близости — 5-15 см. По этой же причине конденсаторные микрофоны лучше подходят для игровых стримов. Окружающие шумы, такие как клик мышки, клацанье кнопок клавиатуры, работающий кондиционер или кулеры ПК, не будут улавливаться таких микрофоном.

Logitech G Yeti Orb

Конденсаторный микрофон Logitech G Yeti Orb выглядит необычно, но его форм-фактор напрямую обусловлен технологией. Конденсаторные микрофоны благодаря диафрагме, расположенной очень близко к электрически заряженной задней пластине, улавливают малейшие звуковые вибрации, а затем дополнительно усиливают их. Это может пригодится не только для записи голоса человека на расстоянии от микрофона, но и ведения интервью с несколькими людьми, записи музыкальных инструментов или записи звуков окружения.

По сути, вся конструкция состоит из шара и ножки с фиксированной треногой. Шар с вертикальной частью можно крутить вокруг своей оси. Также корпус можно снять с подставки. Останется шар с двумя стандартными гнездами для штативов. Благодаря ним корпус можно установить в горизонтальной плоскости или под углом, если нужно направить его немного выше. Также микрофон можно закрепить на любом держателе или штативе.

Логотип буквы G и небольшой выступ возле него имеют подсветку. Ее можно настроить под стиль рабочего места либо выбрать свечение в такт музыке. Наиболее функциональным будет подсветка в режиме записи – паузы. Тогда без отвлечения на панель управления, можно будет понять ведется ли запись.

В программе G Hub можно использовать целый набор пресетов настроек. Есть под разный тип помещений, с возможностью добавить/убавить басы, усилить или пригасить эхо, например. Есть огромный список голосовых фильтров, которые стилизуют голос под пришельца, монстра, демона, робота или робота-диджея. Обработка происходит в реальном времени, так что можно вести и стрим голосом дьявола из Diablo.

Logitech G Yeti GX

Микрофон Logitech G Yeti GX имеет более классический дизайн и опять же по нему сразу ясно что располагать девайс стоит непосредственно перед спикером. Форма овальной капсулы стильно подчеркнута подсветкой снизу.

Капсула микрофона выполнена из металла. Поролоновый фильтр занимает добротную часть верха корпуса. Изогнутый под форму корпуса держатель также выполнен из металла. Колесо сбоку позволяет регулировать затяжной механизм крепления. Основание – массивный блинчик с антискользящим покрытием снизу. Его можно отвинтить и закрепить микрофон на упоминаемом ранее держателе. Но и так, уже из коробки Logitech G Yeti GX рассчитан на работу в студии. Большой вес и возможность зажать крепления не позволят случайно сбить его рукой со стола.

Подсветку имеют колесо регулировки громкости голоса и кнопка активации микрофона. Оба они распложены в задней части микрофона. В таком варианте уже точно пригодится возможность привязать подсветку к режиму работы, так как включать и выключать микрофон можно будет с кнопки. Фирменное ПО пригодится же для обработки и настройки звукозаписи.

Впечатления

Микрофоны Logitech G Yeti Orb и Yeti GX оставляют впечатления профессиональных и крутых устройств. У них удобные форм-факторы под соответствующий тип контента и условия записи звука. Чувствуется сплошная практичность бренда, как в старые-добрые времена. Даже подсветка получила функциональный вариант работы, сигнализируя о том ведется ли запись.

Оба микрофона подключаются по USB к компьютеру и имеют различные инструменты в Logitech G Hub. Можно как тонко настроить голос и его распознавание, так и поработать с аудио спецэффектами.

Перед выбором между ними стоит определиться с размещением в локации для записи и источниками звука, которые нужно или не нужно записывать. Оба дают прекрасный результат, но в соответствующих для них условиями. Если же есть навыки пост-обработки звука и сведения, то можно вести авторский блог и про музыку, с записью аккомпанемента музыкальным инструментом.

Для нужд геймеров и стримеров – они более чем достаточны. Стоит лишь учесть, что конденсаторный микрофон (Yeti Orb) будет улавливать абсолютно все звуки – от клика мышкой до хруста чипсов в соседней комнате. Динамический Logitech G Yeti GX будет удобнее, когда рабочее место находится в гостиной или спальне, где специального покрытия не сделаешь и соблюсти идеальную тишину тоже не получиться.

Характеристики Logitech G Yeti Orb

Тип микрофона: конденсаторный Частота дискретизации: 24 біт / 48 кГц Частотный ответ: 70 Гц — 20 кГц Максимальный уровень звукового давления (SPL): 117 дБ (THD 1% кГц) Соотношение сигнал/шум: 72 дБ Подсветка: да Крепление: 2х1/4 дюйма Длина кабеля: 2 м Габариты: 196х115х115 Масса: 230 г Цена: $60

Характеристики Logitech G Yeti GX

Тип микрофона: динамический Частота дискретизации: 24 біт / 96 кГц Частотный ответ: 60 Гц – 18,5 кГц Максимальный уровень звукового давления (SPL): 135 дБ (THD 1% кГц) Соотношение сигнал/шум: 78 дБ Подсветка: да Дополнительно: адаптер Крепление: 1/4 дюйма Длина кабеля: 2 м Габариты: 170х100х100 Масса: 616 г Цена: $130

Михаил Черновой

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