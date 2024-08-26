Огляд лампи для стримерів Logitech LITRA BEAM LX: головне світло

Створення популярного та цікавого відео нерозривно пов’язане з якістю. Якістю зображення, звуку та сценарію, звичайно. Якщо автор хоче зніматися у кадрі, то звук і світло практично нерозривно йдуть один з одним. Скільки вже було дискусій про те, що можна опустити – якість звуку або картинки. І все одно повертаємося до того, що обидві складові мають бути на рівні. Компанія Logitech як дуже активний учасник ринку геймерської периферії не могла обійти сегмент пристроїв для стримувань і випустила кілька моделей ламп та мікрофонів.

Головним гостем нашого огляду стане лампа LITRA BEAM LX, а трохи пізніше розповімо і про кілька мікрофонів, у тому числі моделі YETI ORB.

Що таке Logitech LITRA BEAM LX?

Це світлодіодна лампа 2-в-1 – біла і RGB. За кожну відповідає свій масив світлодіодів. У комплекті є регульована підставка, яка, використовуючи кілька штативних кріплень лампи, дозволить розташувати її в різних положеннях. Управляти світлом можна як із кнопок на корпусі, так і через фірмовий додаток.

Дизайн та обладнання

Logitech LITRA BEAM LX виглядає просто, але її аскетична зовнішність не повинна дурити. Це якісний та продуманий пристрій. Біла світлодіодна лампа відповідає за підсвічування спікера у кадрі. Але нею також можна висвітлювати предмет під час зйомки.

Біла лампа має регулювання кольорової температури і яскравості. RGB лампа може світитися всіма кольорами веселки. Вона також підтримує налаштування яскравості, а також можна вибирати відтінки та анімації їх зміни.

Лампа кріпиться на підставку, що вселяє довіру, що складається з важкого млинця-основи і телескопічної стійки. Лампу перевернути досить складно, тому вона не падатиме від випадкових дотиків і мінімально розгойдуватиметься. Стійка кріпиться до основи гвинтом, а вже на саму стійку накручується лампа. Стійка може регулюватися по висоті, подовжуючи додаткові півметра. Позаду також є кілька затискачів для більш естетичного кабель-менеджменту.

Регулювати світіння можна як за допомогою кнопок на корпусі лампи, так і з ПК. Кнопок небагато, і вони дозволяють працювати з налаштуваннями інтуїтивно. Є повзунок, що перемикає бік лампи, яку потрібно зараз налаштувати. Кнопки поруч відповідають за яскравість та зміну кольорів. Останнє для білого варіанта означає зміну колірної температури, а для кольорового – зміну відтінків та режимів анімації – веселки та колірної хвилі.

Там же на корпусі лампи, у деякому видаленні також є кнопка Bluetooth. Бездротовий модуль дозволить підключити лампу без використання USB-кабелю. А ось живлення здійснюється лише через зовнішній блок живлення для розетки. У комплекті до нього є європейський та американський варіант вилки.

Залишається не зовсім зрозумілим використання великого блоку живлення. Все-таки світлодіоди споживають не так багато енергії, 13,5 Вт в даному випадку, і живлення цілком можна було організувати через USB-C з блоком, що від’єднується. Варіативність способів підключення збільшилася. А так лампа завжди прив’язана до розетки та варіантів запитати її від ноутбука чи павер-банки не залишається.



Лампа також випускається у простішій версії – тільки з білим світильником. Така версія називається LITRA BEAM. Без приставки LX.

Налаштування через G Hub

Програма Logitech G Hub дозволить ще швидше виконувати налаштування. Тут є трохи більше версій анімації зміни кольорів. Кольори у встановлених анімаціях можна змінювати. Зон свічення у лампи сім, тому ланцюжок може бути дуже різнокольоровим.

Для білої половини світильника в утиліті теж є трохи більше опцій заданих пресетів із промовистими назвами. Так не доведеться підбирати по кілька кельвінів, а можна просто вибрати найбільш підходящий за назвою варіант.

Синхронізація з фірмовою програмою відбувається через USB-підключення, або через Bluetooth. У другому варіанті відсутність кабелю, звичайно, сприятливо позначається на естетиці робочого місця.

Враження

Logitech LITRA BEAM LX безперечно добре оснащена та функціональна лампа. Незважаючи на прості можливості з освітлення, вона стане корисною під час зйомки відео та вологості. Тонко можна налаштувати як основне світло, так і фонове, для надання колірних акцентів.

Обидві лампи мають матовий розсіювач, тому пересвіту немає. Тільки якщо не використовується зовсім проста камера, якою все одно на кількість та якість світлодіодів. Великий діапазон яскравості та відтінків білої, що кольорової лампи – дозволять отримати бажаний результат для відео.

Складання та гнучкість конструкції також радує. Лампу можна встановити по-різному і отримати різні ефекти:

Поруч із монітором та веб-камерою вона буде освітлювальним приладом для провідного виду; Встановивши за монітором, вона буде ambient-світильником, що повторюватиме відтінки контенту на екрані; Можна вибрати тьмяне і тепле біле світло, створивши інтимну «лампову» обстановку.

Однак навіть ідеальна картинка не компенсує тихий і нерозбірливий звук з мікрофона ноута, китайської петлички або смартфона. Тому компанія пропонує три моделі мікрофонів YETI STUDIO, YETI GX та YETI ORB який потрапив до нас разом з лампою. Це в принципі інший рівень звуку, докладніше про який ми розповімо окремому матеріалі. Для них також є фірмовий утримувач COMPASS BOOM ARM, що дозволяє зручно розмістити мікрофон перед провідним відео.

Характеристики Logitech LITRA BEAM LX

Колірна температура білої лампи: 2700K – 6500K Яскравість: До 400 люмен Харчування: DC, 12В 2A, 24 Вт Підключення: USB Type-A, Bluetooth Довжина кабелю живлення, USB-A – USB-C: 3 м, 2м Габарити: 400×42×35,4 мм Вага: 1,5 кг Постачальник: Asbis< /td> Ціна: $130

Оцінка:

+ якість освітлювального елемента

+ регулювання підставки

+ гнучкість налаштувань

-DC адаптер живлення

Михайло Чорновий

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