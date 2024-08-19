YouTube додасть довгі відео в… Shorts

YouTube почав експеримент із включенням рекомендацій довгих відео в стрічки YouTube Shorts. Тестування проводиться для обмеженого кола користувачів і спрямоване на покращення виявлення більш тривалих відео у розділі, який зазвичай зосереджений на короткому форматі контенту.

В рамках цього експерименту користувачі можуть помітити, що на сторінці перегляду та у стрічці Shorts з’явилися як короткі, так і довгі відео. YouTube активно збирає відгуки учасників тесту, щоб оцінити його ефективність та корисність. Примітно, що YouTube Shorts був створений спочатку як відповідь на успіх TikTok, орієнтованого на короткі відео, і тепер платформа намагається інтегрувати довгі формати.

На даний момент невідомо, хто бере участь у цьому тестуванні, але Google запевняє, що уважно стежить за відгуками і готовий внести зміни на основі отриманих даних. Цей експеримент може змінити сприйняття YouTube Shorts, надавши користувачам новий спосіб взаємодії з контентом.

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А ще YouTube продовжує посилювати заходи проти користувачів, які використовують блокувальники реклами, та впровадив нову технологію, яка показує чорні екрани замість заблокованих рекламних роликів. Користувачі Reddit повідомляють, що такі екрани тривають від 6 до 20 секунд. Передбачається, що це з використанням технології вставки реклами на самому сервері, яка робить рекламу частиною самого відео, що ускладнює її пропуск.

YouTube поки не коментує цю технологію, але нещодавно опублікував заяву про підвищення стандартів безпеки для браузерних розширень, щоб захистити глядачів та творців контенту від кібератак. Деякі користувачі не заперечують короткочасних чорних екранів, але між цим нововведенням, закриттям YouTube Vanced і існуючою політикою трьох попереджень, YouTube явно прагне спонукати користувачів перейти на YouTube Premium.

Що зприводу ШІ?

YouTube вводить нову політику, що дозволяє користувачам вимагати видалення контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, якщо воно включає зображення або голос, схожі на реальну людину.

Ця зміна спрямована на захист особистого життя та запобігання неправомірному використанню чужого образу. Платформа оцінюватиме, чи було відео змінено, чи є синтетичним, і чи було це розкрито. Також враховуватимуться такі фактори, як легкість ідентифікації людини, про яку йдеться, наявність пародії чи сатири, а також чи фігурує в ньому публічна постать чи відома особистість.

YouTube надає передбачуваному порушнику 48 годин для реагування на скаргу. Якщо цей вміст буде видалено в цей період, скарга буде закрита. Інакше YouTube проведе її розгляд. Крім того, YouTube звертатиме увагу на “чутливу поведінку”, включаючи злочини, насильство, схвалення продуктів чи політичних кандидатів.

Нововведення стосується порушень конфіденційності і потрібне пряме звернення від першої особи, за винятком випадків, коли йдеться про неповнолітніх людей без доступу до комп’ютера або померлих.