У YouTube тепер можна скаржитися на відео, які використовують зображення або голос згенеровані ШІ

YouTube вводить нову політику, що дозволяє користувачам вимагати видалення контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, якщо воно включає зображення або голос, схожі на реальну людину.

Ця зміна спрямована на захист особистого життя та запобігання неправомірному використанню чужого образу. Платформа оцінюватиме, чи було відео змінено, чи є синтетичним, і чи було це розкрито. Також враховуватимуться такі фактори, як легкість ідентифікації людини, про яку йдеться, наявність пародії чи сатири, а також чи фігурує в ньому публічна постать чи відома особистість.

YouTube надає передбачуваному порушнику 48 годин для реагування на скаргу. Якщо цей вміст буде видалено в цей період, скарга буде закрита. Інакше YouTube проведе її розгляд. Крім того, YouTube звертатиме увагу на “чутливу поведінку”, включаючи злочини, насильство, схвалення продуктів чи політичних кандидатів.

Нововведення стосується порушень конфіденційності і потрібне пряме звернення від першої особи, за винятком випадків, коли йдеться про неповнолітніх людей без доступу до комп’ютера або померлих.