В YouTube теперь можно жаловаться на видео которые используют изображение или голос сгенерированные ИИ04.07.24
YouTube вводит новую политику, позволяющую пользователям запрашивать удаление контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, если оно включает в себя изображение или голос, похожие на реального человека.
Это изменение направлено на защиту личной жизни и предотвращение неправомерного использования чужого образа. Платформа будет оценивать, было ли видео изменено или является синтетическим и было ли это раскрыто. Также будут учитываться такие факторы, как легкость идентификации человека, о котором идет речь, наличие пародии или сатиры, а также фигурирует ли в нём публичная фигура или известная личность.
YouTube предоставляет предполагаемому нарушителю 48 часов для реагирования на жалобу. Если контент будет удалён в этот период, жалоба будет закрыта. В противном случае, YouTube проведёт её рассмотрение. Кроме того, YouTube будет обращать внимание на “чувствительное поведение”, включая преступления, насилие, одобрение продуктов или политических кандидатов.
Нововведение касается нарушений конфиденциальности и требуется прямое обращение от первого лица, за исключением случаев, когда речь идет о несовершеннолетних, людях без доступа к компьютеру или умерших.
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