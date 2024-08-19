YouTube добавит длинные видео в… Shorts

YouTube начал эксперимент с включением рекомендаций длинных видео в ленты YouTube Shorts. Тестирование проводится для ограниченного круга пользователей и направлено на улучшение обнаружения более продолжительных видеороликов в разделе, который обычно сосредоточен на коротком формате контента.

В рамках этого эксперимента пользователи могут заметить, что на странице просмотра и в ленте Shorts появились как короткие, так и длинные видео. YouTube активно собирает отзывы участников теста, чтобы оценить его эффективность и полезность. Примечательно, что YouTube Shorts был изначально создан как ответ на успех TikTok, ориентированного на короткие видео, и теперь платформа пытается интегрировать длинные форматы.

На данный момент неизвестно, кто конкретно участвует в этом тестировании, но Google заверяет, что внимательно следит за отзывами и готов внести изменения на основе полученных данных. Этот эксперимент может изменить восприятие YouTube Shorts, предоставив пользователям новый способ взаимодействия с контентом.

Ранее

А еще YouTube продолжает усиливать меры против пользователей, использующих блокировщики рекламы, и внедрил новую технологию, которая показывает черные экраны вместо заблокированных рекламных роликов. Пользователи на Reddit сообщают, что такие экраны длятся от 6 до 20 секунд. Предполагается, что это связано с внедрением технологии вставки рекламы на самом сервере, которая делает рекламу частью самого видео, что затрудняет её пропуск.

YouTube пока не комментирует эту технологию, но недавно опубликовал заявление о повышении стандартов безопасности для браузерных расширений, чтобы защитить зрителей и создателей контента от кибератак. Некоторые пользователи не возражают против кратковременных черных экранов, но между этим нововведением, закрытием YouTube Vanced и существующей политикой трёх предупреждений, YouTube явно стремится побудить пользователей перейти на YouTube Premium.

Что по ИИ?

YouTube вводит новую политику, позволяющую пользователям запрашивать удаление контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, если оно включает в себя изображение или голос, похожие на реального человека.

Это изменение направлено на защиту личной жизни и предотвращение неправомерного использования чужого образа. Платформа будет оценивать, было ли видео изменено или является синтетическим и было ли это раскрыто. Также будут учитываться такие факторы, как легкость идентификации человека, о котором идет речь, наличие пародии или сатиры, а также фигурирует ли в нём публичная фигура или известная личность.

YouTube предоставляет предполагаемому нарушителю 48 часов для реагирования на жалобу. Если контент будет удалён в этот период, жалоба будет закрыта. В противном случае, YouTube проведёт её рассмотрение. Кроме того, YouTube будет обращать внимание на “чувствительное поведение”, включая преступления, насилие, одобрение продуктов или политических кандидатов.

Нововведение касается нарушений конфиденциальности и требуется прямое обращение от первого лица, за исключением случаев, когда речь идет о несовершеннолетних, людях без доступа к компьютеру или умерших.