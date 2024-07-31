YouTube включает черный экран при активных блокировщиках рекламы

YouTube продолжает усиливать меры против пользователей, использующих блокировщики рекламы, и внедрил новую технологию, которая показывает черные экраны вместо заблокированных рекламных роликов. Пользователи на Reddit сообщают, что такие экраны длятся от 6 до 20 секунд. Предполагается, что это связано с внедрением технологии вставки рекламы на самом сервере, которая делает рекламу частью самого видео, что затрудняет её пропуск.

YouTube пока не комментирует эту технологию, но недавно опубликовал заявление о повышении стандартов безопасности для браузерных расширений, чтобы защитить зрителей и создателей контента от кибератак. Некоторые пользователи не возражают против кратковременных черных экранов, но между этим нововведением, закрытием YouTube Vanced и существующей политикой трёх предупреждений, YouTube явно стремится побудить пользователей перейти на YouTube Premium.