YouTube включає чорний екран при активних блокувальниках реклами

YouTube продовжує посилювати заходи проти користувачів, які використовують блокувальники реклами, та впровадив нову технологію, яка показує чорні екрани замість заблокованих рекламних роликів. Користувачі Reddit повідомляють, що такі екрани тривають від 6 до 20 секунд. Передбачається, що це з використанням технології вставки реклами на самому сервері, яка робить рекламу частиною самого відео, що ускладнює її пропуск.

YouTube поки не коментує цю технологію, але нещодавно опублікував заяву про підвищення стандартів безпеки для браузерних розширень, щоб захистити глядачів та творців контенту від кібератак. Деякі користувачі не заперечують короткочасних чорних екранів, але між цим нововведенням, закриттям YouTube Vanced і існуючою політикою трьох попереджень, YouTube явно прагне спонукати користувачів перейти на YouTube Premium.