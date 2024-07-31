YouTube включає чорний екран при активних блокувальниках реклами31.07.24
YouTube продовжує посилювати заходи проти користувачів, які використовують блокувальники реклами, та впровадив нову технологію, яка показує чорні екрани замість заблокованих рекламних роликів. Користувачі Reddit повідомляють, що такі екрани тривають від 6 до 20 секунд. Передбачається, що це з використанням технології вставки реклами на самому сервері, яка робить рекламу частиною самого відео, що ускладнює її пропуск.
YouTube поки не коментує цю технологію, але нещодавно опублікував заяву про підвищення стандартів безпеки для браузерних розширень, щоб захистити глядачів та творців контенту від кібератак. Деякі користувачі не заперечують короткочасних чорних екранів, але між цим нововведенням, закриттям YouTube Vanced і існуючою політикою трьох попереджень, YouTube явно прагне спонукати користувачів перейти на YouTube Premium.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
YouTube включає чорний екран при активних блокувальниках рекламиYouTube реклама
YouTube продовжує посилювати заходи проти користувачів, які використовують блокувальники реклами, та впровадив нову технологію, яка показує чорні екрани замість заблокованих рекламних роликів.
Google додала в ШІ Gemini українську мову програми та більш довгі розмовиGoogle оновлення штучний інтелект
Підлітки, які відповідають мінімальним віковим вимогам для керування обліковим записом Google, зможуть використовувати Gemini