У YouTube стане зручніше керувати швидкістю відтворення відео11.11.24
YouTube анонсував оновлений інтерфейс для налаштувань швидкості відтворення у своїх додатках для Android та iOS. Замість громіздкого меню, яке займало майже половину екрану, новий дизайн пропонує більш компактний та зручний спосіб зміни швидкості.
Тепер є п’ять попередньо встановлених варіантів швидкості відтворення: 0,25x, 1,0x (звичайна швидкість), 1,25x, 1,5x і 2x. Користувачі можуть легко регулювати швидкість за допомогою повзунка, що дозволяє робити зміни з кроком 0,5. Також додані кнопки “плюс” та “мінус” для більш точного налаштування.
Оновлення вже доступне для користувачів версій 19.43 на Android та 19.44 на iOS, покращуючи доступ до налаштувань та роблячи інтерфейс зручнішим.
YouTube вводить нову мітку, що свідчить про автентичність відео та його звукову доріжку. Мета нововведення – підвищити прозорість контенту та допомогти користувачам визначити, чи є матеріали справжніми, чи, можливо, були створені чи змінені за допомогою штучного інтелекту.
Відмітка з’являється на відео, яке пройшло перевірку за стандартом C2PA, що вказує на те, що оригінальні аудіо- та відеокадри не були змінені після зйомки. Ця функція працюватиме лише з пристроями та інструментами, які підтримують метадані C2PA 2.1 або пізнішої версії.
Для автентифікації завантажених відео YouTube співпрацює з сервісом Truepic, що спеціалізується на автентифікації цифрового контенту. У той же час автори можуть редагувати свої відео, але тільки за допомогою інструментів, що підтримують стандарт C2PA, щоб зберегти автентифікацію.
Google заявляє, що це нововведення спрямоване на боротьбу з дезінформацією та забезпечення користувачів надійною інформацією.
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