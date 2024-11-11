В YouTube станет удобнее управлять скоростью воспроизведения видео11.11.24
YouTube анонсировал обновленный интерфейс для настроек скорости воспроизведения в своих приложениях для Android и iOS. Вместо громоздкого меню, которое занимало почти половину экрана, новый дизайн предлагает более компактный и удобный способ изменения скорости.
Теперь доступно пять предустановленных вариантов скорости воспроизведения: 0,25x, 1,0x (обычная скорость), 1,25x, 1,5x и 2x. Пользователи могут легко регулировать скорость с помощью ползунка, который позволяет делать изменения с шагом 0,5. Также добавлены кнопки «плюс» и «минус» для более точной настройки.
Обновление уже доступно для пользователей версий 19.43 на Android и 19.44 на iOS, улучшая доступ к настройкам и делая интерфейс более удобным.
YouTube вводит новую метку, свидетельствующую об аутентичности видео и его звуковой дорожке. Цель нововведения — повысить прозрачность контента и помочь пользователям определить, являются ли материалы подлинными, или, возможно, были созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта.
Отметка появляется на видео, прошедшем проверку по стандарту C2PA, что указывает на то, что оригинальные аудио- и видеокадры не были изменены после съемки. Эта функция будет работать только с устройствами и инструментами, поддерживающими метаданные C2PA 2.1 или более поздней версии.
Для проверки подлинности загруженных видео YouTube сотрудничает с сервисом Truepic, специализирующимся на аутентификации цифрового контента. В то же время авторы могут редактировать свои видео, но только с помощью инструментов, поддерживающих стандарт C2PA, чтобы сохранить отметку подлинности.
Google заявляет, что это новшество направлено на борьбу с дезинформацией и обеспечение пользователей надежной информацией.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Samsung Galaxy Flip – не совсем имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
В YouTube станет удобнее управлять скоростью воспроизведения видеоYouTube видео обновление
Новый дизайн воспроизведения YouTube предлагает более компактный и удобный способ изменения скорости.
Windows 10 остается самой популярной ОС от MicrosoftWindows операционная система статистика
Microsoft продолжает выпускать обновления для Windows 11, включая улучшения безопасности, поддержку новых технологий и функции, основанные на искусственном интеллекте