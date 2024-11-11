В YouTube станет удобнее управлять скоростью воспроизведения видео

YouTube анонсировал обновленный интерфейс для настроек скорости воспроизведения в своих приложениях для Android и iOS. Вместо громоздкого меню, которое занимало почти половину экрана, новый дизайн предлагает более компактный и удобный способ изменения скорости.

Теперь доступно пять предустановленных вариантов скорости воспроизведения: 0,25x, 1,0x (обычная скорость), 1,25x, 1,5x и 2x. Пользователи могут легко регулировать скорость с помощью ползунка, который позволяет делать изменения с шагом 0,5. Также добавлены кнопки «плюс» и «минус» для более точной настройки.

Обновление уже доступно для пользователей версий 19.43 на Android и 19.44 на iOS, улучшая доступ к настройкам и делая интерфейс более удобным.

YouTube вводит новую метку, свидетельствующую об аутентичности видео и его звуковой дорожке. Цель нововведения — повысить прозрачность контента и помочь пользователям определить, являются ли материалы подлинными, или, возможно, были созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта.

Отметка появляется на видео, прошедшем проверку по стандарту C2PA, что указывает на то, что оригинальные аудио- и видеокадры не были изменены после съемки. Эта функция будет работать только с устройствами и инструментами, поддерживающими метаданные C2PA 2.1 или более поздней версии.

Для проверки подлинности загруженных видео YouTube сотрудничает с сервисом Truepic, специализирующимся на аутентификации цифрового контента. В то же время авторы могут редактировать свои видео, но только с помощью инструментов, поддерживающих стандарт C2PA, чтобы сохранить отметку подлинности.

Google заявляет, что это новшество направлено на борьбу с дезинформацией и обеспечение пользователей надежной информацией.