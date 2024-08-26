Обзор лампы для стримеров Logitech LITRA BEAM LX: главный свет

Создание популярного и интересного видео неразрывно связано с качеством. Качеством изображения, звука и сценария, конечно. Если автор хочет сниматься в кадре, то звук и свет практически неразрывно идут друг с другом. Уж сколько было дискуссий о том, что можно опустить – качество звука или картинки. И все равно возвращаемся к тому, что обе составляющие должны быть на уровне. Компания Logitech как очень активный участник рынка геймерской периферии не могла обойти сегмент устройств для стримов и выпустила несколько моделей ламп и микрофонов.

Главным гостем нашего обзора станет лампа LITRA BEAM LX, а чуть позже расскажем и нескольких микрофонах, в том числе модели YETI ORB.

Что такое Logitech LITRA BEAM LX?

Это светодиодная лампа 2-в-1 — белой и RGB. За каждую отвечает свой массив светодиодов. В комплекте есть регулируемая подставка, которая, используя несколько штативных креплений лампы позволит расположить ее в разных положениях. Управлять светом можно как с кнопок на корпусе, так и через фирменное приложение.

Дизайн и оснащение

Logitech LITRA BEAM LX выглядит просто, но ее аскетичная внешность не должна обманывать. Это качественное и продуманное устройство. Белая светодиодная лампа отвечает за подсветку спикера в кадре. Но ею также можно освещать предмет при съемке.

У белой лампы есть регулировка цветовой температуры и яркости. RGB лампа может светиться всеми цветами радуги. Она также поддерживает настройку яркости, а кроме того, можно выбирать оттенки и анимации их смены.

Лампа крепится на внушающую доверие подставку, состоящую из тяжелого блина-основания и телескопической стойки. Лампу перевернуть довольно сложно, поэтому она не будет падать от случайных касаний и минимально раскачиваться. Стойка крепится к основе винтом, а уже на саму стойку накручивается лампа. Стойка может регулироваться по высоте, удлиняясь на дополнительные полметра. Позади также есть несколько зажимов для организации более эстетичного кабель-менеджмента.

Регулировать свечение можно как с помощью кнопок на корпусе лампы, так и из приложения для ПК. Кнопок немного, и они позволяют работать с настройками интуитивно. Есть ползунок, переключающий сторону лампы, которую нужно в данный момент настроить. Кнопки рядом отвечают за яркость и смену цветов. Последнее для белого варианта означает смену цветовой температуры, а для цветного – смену оттенков и режимов анимации — радуги и цветовой волны.

Там же на корпусе лампы, в некотором удалении, также есть кнопка Bluetooth. Беспроводной модуль позволит подключить лампу без использования кабеля USB. А вот питание осуществляется только через внешний блок питания для розетки. В комплекте к нему есть европейский и американский вариант вилки.

Остается не совсем понятным использование большого блока питания. Все-таки светодиоды потребляют не так уж много энергии, 13,5 Вт в данном случае, и питание вполне можно было организовать через USB-C с отсоединяемым блоком. Вариативность способов подключений увеличилась. А так лампа всегда привязана к розетке и вариантов запитать ее от ноутбука или павер-банки не остается.

Лампа также выпускается в более простой версии – только с белым светильником. Такая версия называется LITRA BEAM. Без приставки LX.

Настройка через G Hub

Программа Logitech G Hub позволит еще быстрее производить настройки. Тут доступно чуть больше версий анимации смены цветов. Цвета в предустановленных анимациях можно менять. Зон свечения у лампы семь, поэтому цепочка может быть весьма разноцветной.

Для белой половины светильника в утилите тоже есть чуть больше опций заданных пресетов с красноречивыми названиями. Так не придется подбирать по несколько кельвинов, а можно просто выбрать наиболее подходящий по названию вариант.

Синхронизация с фирменной программой происходит либо через USB-подключение, либо по Bluetooth. Во втором варианте отсутствие кабеля, конечно, благоприятно сказывается на эстетике рабочего места.

Впечатление

Logitech LITRA BEAM LX бесспорно хорошо оснащенная и функциональная лампа. Несмотря на простые возможности по освещению, она станет полезной при съемке видео и влогов. Тонко можно настроить как основной свет, так и фоновый, для придания цветовых акцентов.

Обе лампы имеют матовый рассеиватель, поэтому пересветов нет. Только если не используется совсем простая камера, которой все равно на количество и качество светодиодов. Большой диапазон яркости и оттенков что белой, что цветной лампы – позволят получить желаемый результат для видео.

Сборка и гибкость конструкции также радует. Лампу можно установить по-разному и получить самые разные эффекты:

Рядом с монитором и веб-камерой она будет осветительным прибором для ведущего виде; Установив за монитором, она будет ambient-светильником, повторяющим оттенки контента на экране; Можно выбрать тусклый и теплый белый свет, создав интимную «ламповую» обстановку.

Однако даже идеальная картинка не скомпенсирует тихий и неразборчивый звук с микрофона ноута, китайской петлички или смартфона. Поэтому компания предлагает три модели микрофонов YETI STUDIO, YETI GX и YETI ORB который попал к нам вместе с лампой. Это в принципе другой уровень звука, подробнее о котором мы расскажем в отдельном материале. Для них также есть фирменный держатель COMPASS BOOM ARM, позволяющий удобно расположить микрофон перед ведущим видео.

Характеристики Logitech LITRA BEAM LX

Цветовая температура белой лампы: 2700K — 6500K Яркость: До 400 люмен Питание: DC, 12В 2A, 24 Вт Подключение: USB Type-A, Bluetooth Длина кабеля питания, USB-A — USB-C: 3 м, 2м Габариты: 400×42×35,4 мм Вес: 1,5 кг Поставщик: Asbis Цена: $130

Оценка:

+ качество осветительного элемента

+ регулировка подставки

+ гибкость настроек

-DC адаптер питания

Михаил Черновой

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