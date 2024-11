Оновлення для Need for Speed ​​Unbound додає машини з Most Wanted та… перший у серії мотоцикл

Criterion Games та Electronic Arts продовжують розвивати Need for Speed ​​Unbound, випускаючи велике оновлення Vol. 9 Lockdown, яке стане доступним 26 листопада. Гравцям запропонують багато нових можливостей, натхнених класичною частиною серії Most Wanted 2005 року. Ключовим нововведенням стане розрахований на багато користувачів режим Lockdown, де команди з трьох гравців змагатимуться в угоні автомобілів на території, що охороняється. Завдання полягає в тому, щоб знайти вантажівку з цінним автомобілем, викрасти її і уникнути поліції. Щотижня вміст вантажівки оновлюватиметься. Одним із центральних елементів оновлення стане колекція із 15 автомобілів, стилізованих під машини учасників “чорного списку” з Most Wanted. Серед них буде оновлена ​​версія легендарної BMW M3 GTR 05. Вперше в історії серії у грі з’явиться мотоцикл – BMW S 1000 RR 2019, який можна буде використовувати як у режимі Lockdown, так і для вільної їзди. Для любителів двоколісної техніки додадуть спеціальні PvP-змагання. Крім того, у грі з’являться нові автомобілі Honda Integra TYPE R та Subaru Impreza WRX STI. Їх можна буде отримати через безкоштовний Speed ​​Pass або преміальну версію цього пропуску. Need for Speed ​​Unbound продовжує бути доступною на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, пропонуючи різноманітний контент для своїх фанатів.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram