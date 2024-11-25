Оновлення для Need for Speed Unbound додає машини з Most Wanted та… перший у серії мотоцикл25.11.24
Criterion Games та Electronic Arts продовжують розвивати Need for Speed Unbound, випускаючи велике оновлення Vol. 9 Lockdown, яке стане доступним 26 листопада. Гравцям запропонують багато нових можливостей, натхнених класичною частиною серії Most Wanted 2005 року.
Ключовим нововведенням стане розрахований на багато користувачів режим Lockdown, де команди з трьох гравців змагатимуться в угоні автомобілів на території, що охороняється. Завдання полягає в тому, щоб знайти вантажівку з цінним автомобілем, викрасти її і уникнути поліції. Щотижня вміст вантажівки оновлюватиметься.
Одним із центральних елементів оновлення стане колекція із 15 автомобілів, стилізованих під машини учасників “чорного списку” з Most Wanted. Серед них буде оновлена версія легендарної BMW M3 GTR 05. Вперше в історії серії у грі з’явиться мотоцикл – BMW S 1000 RR 2019, який можна буде використовувати як у режимі Lockdown, так і для вільної їзди. Для любителів двоколісної техніки додадуть спеціальні PvP-змагання.
Крім того, у грі з’являться нові автомобілі Honda Integra TYPE R та Subaru Impreza WRX STI. Їх можна буде отримати через безкоштовний Speed Pass або преміальну версію цього пропуску. Need for Speed Unbound продовжує бути доступною на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, пропонуючи різноманітний контент для своїх фанатів.
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Оновлення для Need for Speed Unbound додає машини з Most Wanted та… перший у серії мотоцикл Need For Speed ігри оновлення
Criterion Games та Electronic Arts продовжують розвивати Need for Speed Unbound, випускаючи велике оновлення Vol. 9 Lockdown, яке стане доступним 26 листопада
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