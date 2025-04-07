Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло

Компанія Samsung має успіхи на ринку Андроїд-смартфонів не лише у флагманському сегменті. Моделі бюджетної та середньої цінової А-серії неодноразово потрапляли у топи продажів.

Очевидно, що оновлення цього року стане не менш цікавим. Смартфони Galaxy A36 та Galaxy A56 не тільки добре виглядають, а й отримали деякі можливості S-серії. Це, до речі, стосується і наймолодшої моделі, Galaxy A26, яка в цьому огляді участі не бере.

У Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково хороші дисплеї, ємні акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще цікаві Samsung Galaxy A36 і Samsung Galaxy A56, а також чим у цілому примітна лінійка доступних моделей компанії.

Дизайн та ергономіка

Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 відразу привертають увагу схожістю по дизайну з флагманами. Акуратні лінії, мінімум рамок, традиційно якісна збірка. В цілому корпус смартфонів виглядає чудово і це підкреслюється яскравими дисплеями, цікавим забарвленнями задньої панелі та застосуванням металу в конструкції. У руках моделі відчуваються зручно.

Компонування кнопок і роз’ємів хоч і звичайне, але все ж має свої особливості. Так кнопки гучності та живлення збоку поміщені на невеликий виступ рамки. Три модулі основної камери об’єднані островом-надбудовою. Грані злегка округлені та дозволяють зручно тримати апарати в руках, незважаючи на порівняно велику діагональ екрану.

На нижньому торці обох встановлено лоток для двох SIM-карток. Відразу обмовимося, що карти пам’яті не підтримуються, але це компенсовано прийнятним обсягом накопичувача. Натомість апарати також підтримують eSIM. Далі внизу бачимо два отвори розмовного мікрофона та динаміка. Ще два отвори мікрофона є на верхньому торці.

У Galaxy A36 рамка корпусу виконана із пластику, а у Galaxy A56 – з металу. Насправді це не позначається на ергономіці, але, звичайно ж, відчувається тактильно. Galaxy A56 цілком можна сплутати з моделлю лінійки Galaxy S. Також лінійка А примітна яскравими забарвленнями корпусу – від стриманого чорного до варіацій рожевого та бірюзового з ефектом хамелеону.

Важливою особливістю є рівень захисту від води та пилу за стандартом IP67. Те, що раніше було фішкою топових пристроїв, все частіше зустрічається у більш доступних сегментах. Тож заняття спортом, прогулянки під дощем, випадкове попадання води та піску – моделям не надто страшні.

Дисплей, процесор та обладнання

Samsung Galaxy A36 і Galaxy A56 отримали дисплеї на базі матриці Super AMOLED діагоналлю 6,7 “з роздільною здатністю 1080 × 2340. У порівнянні з попереднім поколінням діагональ екрану стала трохи більше – на 0,1 дюйма. Однак за рахунок трохи більш тонких рамок габарити не стали більше. Матриця – як завжди відмінне рішення компанії, яке ми зустрічаємо і в дорогих моделях.

Більше відмінностей у процесорах. У середній моделі встановлено Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, тоді як у старшому – фірмовий Samsung Exynos 1580.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 – восьмиядерний чіпсет, який виготовляється за 6-нанометровим техпроцесом. Він має 2 ядра Cortex-A78 на 2300 МГц та 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Samsung Exynos 1580 – також восьмиядерний чіпсет, який виготовляється за 4-нанометровим техпроцесом. Він має 1 ядро ​​Cortex-A720 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-A720 на 2600 МГц та 4 ядра Cortex-A520 на 1950 МГц.

Обидва дозволяють грати в сучасні ігри на середніх налаштуваннях, деякі можна спробувати запускати на підвищених за якістю текстур. Інтерфейс працює плавно, в топи за продуктивністю у своєму класі моделі потрапляють.

В обох моделях встановлено накопичувач по 128 ГБ, оперативної пам’яті 6 ГБ у молодшого та 8 ГБ у старшого за ієрархією апарату. При цьому є інші версії поєднань обсягів – від 6 до 12 ГБ ОЗП та з 256 ГБ ПЗП.

У плані комунікацій є все необхідне – нова версія контролера Bluetooth, Wi-Fi, NFC та сучасні системи навігації. Мабуть, єдине чого не вистачає для повного здивування від рівня оснащеності – бездротової зарядки. Але це поки що прерогатива виключно флагманських смартфонів.

Камери

Як уже говорилося, Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 отримали потрійні основні камери. Основний модуль має розмір 50 Мпікс зі світлосилою F2.2 та оптичною стабілізацією. Є цифровий 10-кратний зум. Підтримується зйомка відео в UHD 4K із частотою 30 fps.

Другий модуль у смартфонів відрізняється – 5 Мпікс у молодшої та 8 Мпікс у старшої моделі. Додатковий датчик цих моделей по 5 Мпікс. У фронтальної камери також хоч і не рекордна кількість пікселів, сам собою сенсор порівняно великий і селфі виходять хороші.

В цілому фокусування у камер швидке, хороша деталізація, баланс білого і загальні налаштування алгоритмів дуже схожі з флагманськими моделями. Свого часу розрив можливостей алгоритмів камер та пост обробки був дуже великим. Фокусування відбувалося порівняно довго, іноді не на тій ділянці, де планувалося. Тим не менш, і в бюджетниках потрібно щось покращувати від покоління до покоління. Мабуть тому нинішня А-серія це не про посередні камери, а про досить гідні результати на фото і відео. Приклади фото знятих на Galaxy A36 та Galaxy A56 у різних умовах можна побачити нижче:

Фото зняті на Samsung Galaxy A36

Фото зняті на Samsung Galaxy A36

ШІ для А

Плюшки штучного інтелекту не залишилися лише для флагманів. В А-серії вони також є, трохи в іншому форматі та функціональному наповненні, але є. Є Now bar, який показує на екрані блокування віджети запущених програм. Працює функція Circle to search, що підтримує пошук не лише за фрагментом зображення, а й аудіо. Є можливість видалення зайвих об’єктів на знятому фото, фотофільтри, створення виразу обличчя на портретному фото. Мабуть, із найпомітнішого чого позбавлена ​​А-серія – Dex. Це також поки що прерогатива флагманських пристроїв.

Враження

Кожна з моделей відчувається ергономічною та якісною. У своєму ціновому сегменті вони є самодостатніми. Хороша ергономіка, яскраві забарвлення корпусу, яскравий та соковиті кольори дисплею, непогані камери та гарна швидкодія. Не менш значущою можна назвати тривалу програмну підтримку. Наявність та відсутність тих чи інших функцій або фіч може засмутити звиклих до флагманів. Однак, умовно, якщо сценарій використання не включає гри в максимальній якості та зйомку супер плавного відео 4К на 60 кадрах, то ці смартфони готові дати все, що потрібно щодня, але з перевагами А-бренду на додачу.

Характеристики смартфонів Samsung Galaxy A36 (SM-A366B) і Galaxy A56 (SM-A566)

ОС: Android 15 з One UI 7 Екран: 6,7”, 1080×2340, Super AMOLED, 120 Гц Процесор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 2,4 + 1,8 ГГц Samsung Exynos 1580, 1×2.91 ГГц + 3×2.6 ГГц + 4×1.95 ГГц Графіка: Adreno 710 Xclipse 540 Пам’ять оперативна, накопичувач: 6 ГБ, LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 3.1 8 ГБ, LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: 50 Мпікс F2.2, OIS, 10-х зум 8 Мпікс F2.4 5 Мпікс F1.8 50 Мпікс F2.2, OIS, 10-х зум 12 Мпікс F2.4 5 Мпікс F1.8 Фронтальна камера: 12 Мпікс Слот для карт: 2×nano-SIM, eSIM Комунікації: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гіроскоп

Датчик освітлення

Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP67 Акумулятор: 5000 мАгод Потужність заряджання: 45 Вт Габарити: 162,1×77,9×7,4 мм 162,1×77,4×7,4 мм Маса: 195 г 198 г Постачальник: Samsung Electronics Україна Ціна (за версією 8+128): 14799 грн 19 899грн

Оцінка:

+ дисплей

+ автономність

+ оптична стабілізація камери

+ ергономіка

+ NFC

-немає бездротової зарядки

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Михайло Чорновий

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