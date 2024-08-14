Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?

Ми регулярно тестували камери смартфонів, особливо цікавими були фото та відео можливості флагманських моделей. Вони ж недарма часто очолювали рейтинги камерофонів. Після перерви представилася можливість зіставити камери двох поколінь найтоповіших ммоделей Samsung. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають.

У 2024 році Samsung оновила камеру в Galaxy S24 Ultra, замінивши 10-кратну телефотокамеру на новий 5-кратний модуль. Тепер смартфон пропонує зум на 5-кратне та 10-кратне збільшення. Основний модуль камери, як і раніше, має роздільну здатність 200 Мпікс з об’єднанням 16 пікселів в 1, а надширококутна камера зберігає автофокус. Телеоб’єктив із 3-кратним збільшенням призначений для близького масштабування. У свій час Galaxy S21 Ultra став першим флагманом Samsung отримавши два зум камери. Він мав 3-кратний телеоб’єктив для ближнього зуму та 10-кратний для далекого. Тепер компанія використовувала той же сетап в Galaxy S22 Ultra та Galaxy S23 Ultra.

З виходом Galaxy S24 Ultra Samsung вирішила замінити 10-мегапіксельний 10-кратний телеоб’єктив S23 Ultra на 5-кратний 50-мегапіксельний. Нова камера має ширшу апертуру (f/3.4 проти f/4.9 у S23 Ultra) та більший розмір пікселя (1,4 мкм проти 1,12 мкм у S23 Ultra), що, за словами Samsung, допомагає Galaxy S24 Ultra робити детальні фотографії в умовах слабкого висвітлення.

У результаті параметри модулів камер Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra виглядають багато в чому схоже, але з декількома помітними відмінностями.

Характеристики модулів камер у Samsung Galaxy S23 та S24 Ultra

Основна: 200 Мпікс Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3″, 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23mm, multi-directional PDAF, OIS; 8K@30fps, 4K@120fps (у S24 Ultra) / 4K@60fps (у S23 Ultra) Ультраширока: 12 Мпікс Sony IMX563 (1/2.55″, 1.4µm), f/2.2, dual pixel PDAF; 4K@60fps Телефото 1, 3x: 12 Мпікс Sony IMX754 (1/3.52″, 1.12µm), f/2.2, 67mm, PDAF, OIS; 4K@60fps Телефото 2 у S23 Ultra: 10x, 10Мпікс Sony IMX754 (1/3.52″, 1.12µm), f/4.9, 230mm, PDAF, OIS; 4K@60fps Телефото 2 у S24 Ultra: 5x, 50Мпікс Sony IMX854 (1/2.52″, 0.7-1.4µm), f/3.4, 111mm, PDAF, OIS; 4K@ 60fps Фронтальна камера: 12 Мпікс Samsung ISOCELL S5K3LU (1/3.2″, 1.12µm), f/2.2, 26mm, dual pixel PDAF; 4K@60fps

Що ж дали такі нововведення та як знімає S23 Ultra у порівнянні з S24 Ultra?

Звичайні фото

Основна камера Galaxy S24 Ultra забезпечує чудову якість фотографій, демонструючи відмінну деталізацію та природну перенесення кольорів. Порівняно з S23 Ultra, фотографії здаються більш природними та деталізованими. Обробка зображень S24 Ultra збалансована, надаючи оптимальне поєднання різкості, на відміну від S24, де деякі користувачі знаходять зображення занадто м’якими.

Фотографії, зняті на Samsung S 24 Ультра, мають відмінну деталізацію, особливо в областях однорідного кольору. Динамічний діапазон камери чудовий, як під час зйомки на вулиці, так і в приміщенні, забезпечуючи хороше опрацювання сцен з контровим світлом. Режим «Фото» демонструє збалансовану експозицію, широкий динамічний діапазон та точну перенесення кольорів. Тіні опрацьовані досить добре, а відблиски не пересвічені. Кольори насичені, з надійним балансом білого та приємною дрібною деталізацією, забезпечуючи природне зображення з помірною різкістю. Незначний шум у тінях є прийнятним компромісом.

Нічні фото

Нічний режим Galaxy S24 Ultra має свої особливості та обмеження. Незважаючи на наявність покращень, він іноді здається менш ефективним, ніж хотілося б. Наприклад, тональні крайнощі в нічних знімках покращуються незначно, і лише контрастні сцени можуть виграти від використання цього режиму. Загалом, нічний режим не приносить значних змін у деталізацію та шум, а скоріше згладжує зображення, що частіше може призвести до втрати дрібних текстур та деталей.

Тим не менш, S24 Ultra показує деякі покращення порівняно з S23 Ultra. Шумопридушення стало менш агресивним, що дозволило зберегти більше дрібних текстур, хоча це також призводить до появи деякого додаткового шуму. Якість нічних знімків покращилася за рахунок зменшення хибних кольорів та трохи меншої різкості.

При зйомці з 3-кратним зумом S24 Ultra помітно покращує якість зображень у порівнянні з попередньою моделлю, завдяки більш м’якій обробці та щадному шумоподавленню. Нічний режим, незважаючи на свої обмеження, може бути корисним у особливо темних або контрастних сценах, забезпечуючи більш рівномірну експозицію та покращуючи деталі.

Телеоб’єктив із 5-кратним збільшенням продовжує забезпечувати хорошу якість зображень, з точною експозицією та гідним динамічним діапазоном. При 10-кратному збільшенні у темряві S24 Ultra показує помітне покращення порівняно з S23 Ultra, особливо в умовах слабкого освітлення.

Надширокий об’єктив також демонструє покращення в нічних знімках, що приємно дивує з огляду на його характеристики. В цілому S24 Ultra показує значний прогрес в обробці зображень у порівнянні з попередніми моделями, особливо в умовах низького освітлення.

Близькі об’єкти

Galaxy S24 Ultra стикається з деякими обмеженнями при фокусуванні на близькій відстані. Основна проблема полягає в автоматичному перемиканні на іншу камеру, якщо поточна камера не може сфокусуватися через занадто близьке розташування об’єкта. Ця поведінка може бути незручною, особливо коли потрібно зняти саме той модуль, який налаштовувався при композиції. При зміні об’єктива на малій відстані композиція може абсолютно змінитися.

Зокрема, якщо ви знімаєте на телефотооб’єктив і об’єкт надто близько, пристрій автоматично переключиться на ширшу камеру. Хоча можна вимкнути автоматичне перемикання між основною та надширококутною камерами, таке налаштування недоступне для телеоб’єктивів.

Однак ви можете обійти це обмеження кількома способами:

1. Режим Pro або Expert RAW: Якщо ви використовуєте один із цих режимів, телефон не буде автоматично перемикатися між камерами. Це корисно для більш точного контролю за процесом зйомки.

2. Або ж використовувати Camera Assistant, завантаживши його з Galaxy Store, і вимкнути автоматичне перемикання камери в налаштуваннях.

Незважаючи на те, що такі методи дозволяють уникнути автоматичного перемикання камер, вони не вирішують проблему повністю. Було б корисно, якби у додатку камери з’явилася можливість для більш гнучкого керування фокусуванням та автоматичним перемиканням, включаючи можливість вимкнути перемикання з телеоб’єктива.

Наближення

Функціональні поліпшення камери Galaxy S24 Ultra, особливо в області зуму, є значним кроком вперед. Новий 5-кратний телеоб’єктив забезпечує велику гнучкість при зйомці на різних рівнях збільшення та покращену оптичну стабілізацію, що особливо помітно при запису відео в 8K як при 1-кратному, так і при 5-кратному зумі. Це додає нові можливості у зйомці та робить процес більш універсальним.

Хоча загальний приріст як зображення при збільшенні більше 5x не завжди вражає, збільшення діапазону від 3x до 10x дозволяє користувачам отримувати якісніші знімки в умовах достатнього освітлення. Покращена обробка при 10-кратному збільшенні також робить фотографії менш розмитими, хоча питання з шумом придушення і деталізацією зберігаються. Портретні знімки на 5-кратному зумі ще не стали ідеальними, але їхнє використання відкриває нові можливості для креативної зйомки.

Цікаве спостереження — покращення якості зображень зі збільшенням до 9,9x, що вказує на можливі нюанси в обробці даних із сенсора та його взаємодію із програмним забезпеченням. Ці особливості можуть пояснювати, чому 9,9x зум іноді показує кращі результати, ніж 10x. Цікаво буде побачити, як Samsung покращуватиме цю технологію в майбутніх оновленнях і моделях.

Ультраширокі фото

Ультраширока камера на Galaxy S24 Ultra справді виділяється завдяки своєму автофокусуванню, що дає їй перевагу при зйомці об’єктів. Ця відмінність робить S24 Ultra більш універсальним інструментом, порівняно з іншими моделями в лінійці S24, які не мають такої можливості. В іншому характеристики ультрашироких камер S24 і S24 Ultra збігаються.

Селфі

Селфі-камера на галаксі С24 ультра аналогічна тим, що встановлені в інших моделях S24, і, як очікується, зберігає ті ж високі стандарти якості. Як і в попередньому поколінні, S24 Ultra забезпечує відмінну деталізацію, мінімальний шум і реалістичну перенесення кольорів. Тони шкіри виглядають природно, а широкий динамічний діапазон допомагає отримати якісні фотографії за різних умов освітлення.

Відео

Samsung Galaxy S24 Ultra пропонує вражаючий набір функцій для запису відео. Основна камера та 5-кратний телеоб’єктив можуть знімати 8K відео за 30 кадрів в секунду, що є високим досягненням. Усі п’ять камер підтримують запис у 4K при 60 кадрах за секунду, а також 4K120 і 24 кадри за секунду, якщо увімкнено режим уповільненої зйомки.

У режимі Pro Video доступні «звичайні» записи 4K у 120 кадрах для основної та надширококутної камер, а також 24 кадри в секунду для 4K та 8K на основному та 5-кратному телеоб’єктиві. Для відео передбачений бітрейт до 80 Мбіт/с для 8K30, а також опції для підвищення якості відео до 96 Мбіт/с та 144 Мбіт/с для 4K30 та 4K60 відповідно. HDR10+ також доступний.

Стабілізація відео на всіх камерах дуже ефективна, забезпечуючи плавне та стабільне зображення навіть під час руху. Всі камери забезпечують відмінну якість зображення при яскравому освітленні з гарною передачею кольору, точною експозицією і широким динамічним діапазоном. Проте надширококутна камера може мати проблеми з передачею світлих ділянок, а кліпи з 10-кратним зумом можуть бути менш деталізованими в порівнянні з S23 Ultra, хоча новий 5-кратний зум показує відмінні результати.

Селфі-камера також робить якісні відео з широким кутом огляду, достатнім для того, щоб помістити у кадр усю голову та плечі при альбомній орієнтації. При слабкому освітленні основна камера, як і раніше, демонструє хороші результати, забезпечуючи точну експозицію та широкий динамічний діапазон. Ультраширококутна камера, хоч і менш деталізована, все одно робить гідні кадри, тоді як телеоб’єктиви мають труднощі із записом відео при низькому освітленні.

Висновки

Різниця у фотографіях, знятих основною камерою S24 Ultra у порівнянні з S23 Ultra, дуже незначна. Деталізація зображень приблизно однакова, хоча кольори S24 Ultra трохи яскравіше. Фото S23 Ultra мають більш виражений контраст. При слабкому освітленні більший сенсор та пікселі Galaxy S24 Ultra здатні захоплювати більше світла, що забезпечує яскравіше зображення.

Фото на 5-кратний оптичний модуль S24 Ultra виглядають яскравіше, завдяки новому датчику, але S23 Ultra зберігає більше тонких деталей. Фотографії, зроблені на S24 Ultra, не погані, оскільки камера з 5-кратним оптичним зумом демонструє хороші деталі. Однак після порівняння з іншими зум-знімками, можна сказати, що вона не досягає того ж рівня оптичної якості, що і галакс с23 ультра.

Обидва телефони підтримують запис відео в 8K, але більшість користувачів, ймовірно, підійде запис в 4K при 30 кадрах в секунду. Покращена стабілізація та 5-кратний оптичний зум у S24 Ultra забезпечують більш стабільне зображення, тоді як S23 Ultra може втрачати деталі, якщо камера не тримається стійко.

Для s24 порівняння камер здається не однозначно позитивним порівняно з Galaxy S23 Ultra, особливо коли йдеться про 5-кратний зум, де спостерігається незначне зниження якості. Однак нові функції Galaxy AI в S24 Ultra приносять покращення в редагуванні фото та відео. Однією з таких функцій є Instant Slow-mo, що дозволяє застосовувати ефект сповільненої зйомки до записаних відео. Це зручно, тому що можна спочатку записати відео в звичайному режимі, а потім додати уповільнення при необхідності. AI Galaxy S24 Ultra додає необхідні кадри для створення якісного уповільненого ефекту. Хоча в деяких відео, наприклад, з фігуристкою, помітні невеликі нюанси, їх важко виявити при звичайному перегляді. Також варто відзначити функцію Edit Suggestions, яка за допомогою Galaxy AI ефективно видаляє небажані відбиття фотографій.

Samsung Galaxy S24 Ultra безумовно захочуть всі хто прагне отримає новітні технології першими. Однак через півроку смартфони S23 отримують все ті ж можливості, що і у S24. Є нюанси та нововведення в ергономіці, про які ми розповідали раніше, але в сенсі камер, ми б не сказали, що є критичні моменти для оновлення. Те саме можемо сказати і при порівнянні камери айфон 15 з модулями самсунга. Відмінності у відтінках і перенесення кольорів звичайно будуть, але багато в цьому – смаківщина.

Якщо у вас ще більш старий Галаксі ультра, Galaxy S22 або Galaxy S21, то очевидним вибором все-таки може стати модель Galaxy S23 Ultra. Вибір на її користь може заощадити приблизно 20-30% від вартості нової, а іноді навіть більше якщо вдасться знайти вигідну пропозицію. Камери старої моделі все ще досить ефективні, час роботи від батареї та швидкість заряджання залишаються на колишньому рівні, процесор попереднього покоління все ще актуальний, а S Pen не змінився. Ми завжди схильні рекомендувати останню версію, але економніший підхід може вивести модель 2023 року в пріоритет.

Самоіронічна думка за підсумками – якщо у вас зараз будь-який з попередніх смартфонів, який влаштовує вас, то взявши новий – він влаштовуватиме вас ще більше… (спасибі кеп!).

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Михайло Чорновий

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