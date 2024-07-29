Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?

Зовні Samsung Galaxy S24 Ultra від торішнього Galaxy S23 Ultra відрізнять лише фанати. А прості обивателі помітять лічені зміни у зовнішності лише за прямому зіставленні. Нам же, після півроку використання Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.

То чому не пізно?

Камера

Вже навіть при прицілюванні для фото, у видошукачі помітні трохи більше деталей. Кожна Ультра ставила нову планку якості фото та відео. Навіть за такого високого рівня, яким здавався S23 Ultra, виявилося, що є куди рости далі. Що вже говорити про алгоритми пост обробки. Це не оране поле оптимізації та вдосконалення обробив ще трохи та отримали новий топ для камерофонів.

Дисплей

Знову ж таки складно говорити, що якийсь із Dynamic AMOLED-ів компанії кращий чи гірший, коли всі вони залишають конкурентів позаду в піксельному пилу. Вперше взявши до рук Galaxy S24 Ultra після повного копіювання налаштувань та даних, ми звернули увагу, що кольори відрізняються. Не краще, не гірше, а за тих самих положень повзунків.

Корпус

Як це не дивно, але ергономіка у смартфона подвійна. Насамперед зазначимо, що купувати його, не помацавши до покупки, точно не варто. Він дуже великий і поміститься не у всіх жіночих сумочках і кишенях чоловічих шатнув. Грані апарату зробили максимально плоскими і він відчувається в руках трохи краще. Але при кращій чіпкості, тримати в руках його все-таки менш комфортно через «рубаність» граней, якщо ви до них не звикли з S22 або S23 Ultra.

Ми не здивувалися, що чохли від попереднього покоління в черговий раз не підійшли новому. Цьогорічний корпус покоління на частки міліметрів відрізняється, проте поміщається майже без нюансів у розношений «бампер». Причому навіть кнопки потрапляють до своїх місць. А ось модулі камер змістили нижче і якщо в чохлі є вирізи під кожен з них, то хитрість не вдасться. А ось у чохлі, де одне велике вікно на всі модулі, конфорки-об’єктиви помістяться.

S Pen

За допомогою жестів можна перегортати фотографії в галереї, перемотувати музику або відео, зупиняти відтворення, робити фотографії, перемикатися між камерами та виконувати інші дії. У програмі Samsung Notes є кілька нових режимів, включаючи можливість розпізнавання написаного тексту. Інша зручна функція – нотатки на вимкненому екрані.

Режим “Виділити та зберегти” дозволяє виділити будь-яку ділянку на екрані (прямокутник, ласо або довільну форму), що дуже зручно з використанням ручки. Потім виділений фрагмент можна зберегти як графічний файл чи GIF-анімацію.

Час заряджання

Час зарядки трохи більше години – 70-75 хвилин і 50% зарядки за півгодини – за сучасними мірками може здатися дуже тривалим процесом. Китайські бренди вклалися в розробку і створили досить безпечні акумулятори, що заряджаються за 10-15 хвилин. Так, їх ресурс може з менше на 15-20% циклів, але щось нагадує, що користувач змінить смартфон до того, як відчує помітну деградацію батареї.

Ціна

Зрозуміло, актуальна модель дорожча за торішню якщо розглядати нові варіанти. Але не критично, хоч на «старі» можна пошукати цікаві знижки та акції. Ми якось аналізували ринок смартфонів, що були у використанні, і виявили чимало диваків, які піддаються виключно настроювальним впливам, а не виключно економічним. Якщо коротко – купити флагманський смартфон б/в – дуже вигідно, особливо торішній. Економія може досягти 40% і при цьому у вас буде потужний відсоток, якісний екран, класні камери і власником гарбуза ви вже точно не відчуєте.

З тієї ж причини не пізно розповідати про флагманську Samsung Galaxy S24 Ultra. Перші місяці він проходив обкатку, отримував планові та термінові оновлення софту, загалом, до середини року ми маємо флагман, що вже відбувся, від Samsung, який і потестуємо.

Навіщо тоді потрібний Galaxy S24 Ultra?

За великим рахунком, немає відповіді на це питання. Ми маємо в своєму розпорядженні флагмани компанії однієї і двох річної давності. Їх досі більш ніж вистачає для рутинних справ, мобільних ігор та фото з відеозйомками. Останнє, це те, заради чого вони за великим рахунком і купувалися. А неглючність софту з часом – важливий, але супровідний чинник. Але якщо серйозно…

Galaxy S24 Ultra потрібен якщо…

Ви фанат пристроїв компанії, не можете уявити, що десь у людей на руках є вже тисячі свіжих моделей смартфонів, а у вас немає. Також вам важливо, щоб оновлення та кілька нових функцій з’явилися у вас першими. Коли пасти задніх і чекати, коли покращений восьмий з кінця фільтр обробки фото оновиться і в минулорічній моделі.

Камера знімає настільки добре, що друзі постійно запитують при зустрічах, де ваша дзеркальна камера. Вас звуть на сімейні свята та урочисті події не стільки тому що ви улюблений член сім’ї, скільки через камеру вашого смартфона, що класно знімає.

Бажаєте приєднатися до тренду штучного інтелекту та використовувати його не лише у браузері, перекладачі, аудіо та фото-сервісах, але й у себе у смартфоні з приводу та без. Якісь можливості штучного інтелекту в нових Galaxy S здаються надуманими, але пошук по будь-якій картинці або її частині працює відмінно, як і функції фоторедактора. Ми зловили себе не раз на тому, що обробляємо фото на самому смартфоні, перш ніж відправити їх на ПК для обробки. Так, ШІ в смартфоні все ще не може вирішити всі завдання інтуїтивно і швидко, але він явно має нові можливості, хоча і не всі з них варто приймати як беззастережну революцію.

Samsung Galaxy S24 Ultra втілює в собі те, що означає бути Ultra. За великим рахунком, це апарат з надмірними можливостями, що виходить за рамки категорії смартфонів. Він пропонує більше, ніж будь-який інший, і якимось чином йому вдається у всіх відносинах навіть стати кращим за минулорічний. Galaxy S24 Ultra має найкращий час автономної роботи, більш високу продуктивність і ще кращі камери, хоча за покращення «тут і зараз», звичайно, доведеться заплатити більше.

Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua

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