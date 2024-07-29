Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?

Внешне Samsung Galaxy S24 Ultra от прошлогоднего Galaxy S23 Ultra отличат только фанаты. А простые обыватели заметят считанные изменения во внешности лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.

Так почему не поздно?

Камера

Уже даже при прицеливании для фото, в видоискателе различимы чуть больше деталей. Каждая Ультра ставила новую планку качества фото и видео. Даже при таком высоком уровне, которым казался S23 Ultra, оказалось, что есть куда расти дальше. Что уже говорить об алгоритмах пост обработки. Это не паханное поле оптимизации и совершенствования обработал еще немного и получили новый топ для камерофонов.

Дисплей

Опять же сложно говорить, что какой-то из Dynamic AMOLED-ов компании лучше или хуже, когда все они оставляют конкурентов позади в пиксельной пыли. Впервые взяв в руки Galaxy S24 Ultra после полного копирования настроек и данных, мы обратили внимание что цвета отличаются. Не лучше, не хуже, а при тех же положениях ползунков.

Корпус

Как это ни странно, но эргономика у смартфона двоякая. Прежде всего отметим что покупать его, не пощупав до покупки, точно не стоит. Он очень большой и поместится не во всех дамских сумочках и карманах мужских шатнув. Грани аппарата сделали максимально плоскими и ощущается он в руках чуть лучше. Но при лучшей цепкости, держать в руках его все-таки менее комфортно из-за «рублености» граней, если вы к ним не привыкли с S22 или S23 Ultra.

Мы не удивились что чехлы от предыдущего поколения в очередной раз не подошли новому. Корпус поколения этого года на доли миллиметров отличается, однако помещается почти без нюансов в разношенный «бампер». Причем даже кнопки попадают в свои места. А вот модули камер сместили ниже и если в чехле есть вырезы под каждый их них, то хитрость не удастся. А вот в чехле, где одно большое окно на все модули, «конфорки»-объективы поместятся.

S Pen

С помощью жестов можно листать фотографии в галерее, перематывать музыку или видео, останавливать воспроизведение, делать фотографии, переключаться между камерами и выполнять другие действия. В приложении Samsung Notes есть несколько новых режимов, включая возможность распознавания написанного текста. Другая удобная функция – заметки на выключенном экране.

Режим «Выделить и сохранить» позволяет выделить любой участок на экране (прямоугольник, лассо или произвольной формы), что очень удобно с использованием ручки. Затем выделенный фрагмент можно сохранить как графический файл или GIF-анимацию.

Время зарядки

Время зарядки чуть более часа — 70-75 минут и 50% зарядки за полчаса – по современным меркам может показаться очень долгим процессом. Китайские бренды вложились в разработку и создали достаточно безопасные и заряжающиеся за 10-15 минут аккумуляторы. Да, их ресурс может с меньше на 15-20 % циклов, но что-то подсказывает что пользователь сменит смартфон до того, как ощутит заметную деградацию батареи.

Цена

Разумеется, актуальная модель дороже прошлогодней если рассматривать новые варианты. Но не критично, хотя на «старые» можно поискать интересные скидки и акции. Мы как-то анализировали рынок бывших в употреблении смартфонов и обнаружили немало странностей, которые поддаются исключительно настроенческим влияниям, а не исключительно экономическим. Если коротко – купить флагманский смартфон б/у – крайне выгодно, особенно прошлогодний. Экономия может достичь 40 % и при этом у вас будет мощный проц, качественный экран, классные камеры и владельцем тыквы вы себя уж точно не почувствуете.

По той же причине не поздно рассказывать про флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra. Первые месяцы он проходил обкатку, получал плановые и срочные обновления софта, в общем, к середине года мы имеем уже состоявшийся флагман от Самсунг, который и потестируем.

Зачем тогда нужен Galaxy S24 Ultra?

По большому счет нет ответа на этот вопрос. Мы располагаем флагманами компании одной и двух годичной давности. Их до сих пор более чем хватает для рутинных дел, мобильных игр и фото с видео съемками. Последнее, это то ради чего они по большому счету и покупались. А неглючность софта со временем – важный, но лишь сопроводительный фактор. Но если серьезно…

Galaxy S24 Ultra нужен если…

Вы фанат устройств компании, не можете себе представить, что где-то у людей на руках есть уже тысячи свежих моделей смартфонов, а у вас нет. Также вам важно чтобы обновления и несколько новых функций появились у вас первыми. Некогда пасти задних и ждать, когда улучшенный восьмой с конца фильтр обработки фото обновится и в прошлгодичной модели.

Камера снимает настолько хорошо, что друзья все время спрашивают при встречах где ваша зеркальная камера. Вас зовут на семейные праздники и торжественные события не столько потому что вы любимый член семьи, сколько из-за классно снимающей камеры вашего смартфона.

Хотите присоединится к тренду искусственного интеллекта и использовать его не только в браузере, переводчике, аудио и фото-сервисах, но и у себя в смартфоне по поводу и без. Какие-то возможности искусственного интеллекта в новых Galaxy S кажутся надуманными, но поиск по любой картинке или ее части работает отлично, равно как и функции фоторедактора. Мы словили себя не единожды на том, что обрабатываем фото на самом смартфоне прежде, чем отправить их на ПК для обработки. Да, ИИ в смартфоне все еще не может решить все задачи интуитивно и быстро, но он явно располагает новыми возможностями, хотя и не все из них стоит принимать как безоговорочную революцию.

Samsung Galaxy S24 Ultra воплощает в себе то, что значит быть «Ultra». По большому счету это аппарат с избыточными возможностями, выходящий за рамки категории смартфонов. Он предлагает больше, чем любой другой, и каким-то образом ему удается во всех отношениях даже стать лучше прошлогоднего. Galaxy S24 Ultra имеет лучше время автономной работы, более высокую производительность и еще лучшие камеры, хотя за улучшения «здесь и сейчас», конечно, придется заплатить больше.

Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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