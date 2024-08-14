Сравнение камер Samsung Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra. Невозможно лучше?

Мы регулярно тестировали камеры смартфонов, особенно интересны были фото и видео возможности флагманских моделей. Они часто возглавляли рейтинг камерофонов. После перерыва, представилась возможность сопоставить камеры двух поколений Samsung Galaxy Ultra. В этом материале расскажем о различиях модулей Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra и посмотрим, как они снимают.

В 2024 году Samsung обновила камеру в Galaxy S24 Ultra, заменив 10-кратный телефотокамеру на новый 5-кратный модуль. Теперь смартфон предлагает зум на 5-кратное и 10-кратное увеличение. Основной модуль камеры по-прежнему имеет разрешение 200 Мпикс с объединением 16 пикселей в 1, а сверхширокоугольная камера сохраняет автофокус. Телеобъектив с 3-кратным увеличением предназначен для близкого зума. В свое время Galaxy S21 Ultra стал первым флагманом Samsung получив две зум-камеры. Он имел 3-кратный телеобъектив для ближнего зума и 10-кратный для дальнего. Теперь компания использовала тот же сетап в Galaxy S22 Ultra и Galaxy S23 Ultra.

С выходом же Galaxy S24 Ultra Samsung решила заменить 10-мегапиксельный 10-кратный телеобъектив S23 Ultra на 5-кратный 50-мегапиксельный. Новая камера имеет более широкую апертуру (f/3.4 против f/4.9 у S23 Ultra) и больший размер пикселя (1,4 мкм против 1,12 мкм у S23 Ultra), что, по словам Samsung, помогает Galaxy S24 Ultra делать детальные фотографии в условиях слабого освещения.

В итоге параметры модулей камер Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra выглядят во многом схоже, но с несколькими заметными отличиями.

Характеристики модулей камер в Samsung Galaxy S23 и S24 Ultra

Основная: 200 Мпикс Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3″, 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23mm, multi-directional PDAF, OIS; 8K@30fps, 4K@120fps (у S24 Ultra) / 4K@60fps (у S23 Ultra) Ультраширокая: 12 Мпикс Sony IMX563 (1/2.55″, 1.4µm), f/2.2, dual pixel PDAF; 4K@60fps Телефото 1, 3x: 12 Мпикс Sony IMX754 (1/3.52″, 1.12µm), f/2.2, 67mm, PDAF, OIS; 4K@60fps Телефото 2 у S23 Ultra: 10x, 10 Мпикс Sony IMX754 (1/3.52″, 1.12µm), f/4.9, 230mm, PDAF, OIS; 4K@60fps

Телефото 2 у S24 Ultra:

5x, 50 Мпикс Sony IMX854 (1/2.52″, 0.7-1.4µm), f/3.4, 111mm, PDAF, OIS; 4K@60fps

Фронтальная камера: 12 Мпикс Samsung ISOCELL S5K3LU (1/3.2″, 1.12µm), f/2.2, 26mm, dual pixel PDAF; 4K@60fps

Что же дали такие нововведения и как снимает S23 Ultra в сравнении с S24 Ultra?

Обычные фото

Основная камера Galaxy S24 Ultra обеспечивает великолепное качество фотографий, демонстрируя отличную детализацию и естественную цветопередачу. Сравнительно с S23 Ultra, фотографии кажутся более естественными и детализированными. Обработка изображений в S24 Ultra сбалансирована, предоставляя оптимальное сочетание резкости, в отличие от S24, где некоторые пользователи находят изображения слишком мягкими.

Фотографии, снятые на Самсунг S 24 Ультра, имеют отличную детализацию, особенно в областях однородного цвета. Динамический диапазон камеры превосходен, как при съемке на улице, так и в помещении, обеспечивая хорошую проработку сцен с контровым светом. Режим «Фото» демонстрирует сбалансированную экспозицию, широкий динамический диапазон и точную цветопередачу. Тени проработаны достаточно хорошо, а блики не пересвечены. Цвета насыщенные, с надежным балансом белого и приятной мелкой детализацией, обеспечивая естественное изображение с умеренной резкостью. Незначительный шум в тенях является приемлемым компромиссом.

Ночные фото

Ночной режим в Galaxy S24 Ultra имеет свои особенности и ограничения. Несмотря на наличие улучшений, он иногда кажется менее эффективным, чем хотелось бы. Например, тональные крайности в ночных снимках улучшаются незначительно, и лишь самые контрастные сцены могут выиграть от использования этого режима. В общем, ночной режим не приносит значительных изменений в детализацию и шум, а скорее сглаживает изображение, что чаще может привести к потере мелких текстур и деталей.

Тем не менее, S24 Ultra показывает некоторые улучшения по сравнению с S23 Ultra. Шумоподавление стало менее агрессивным, что позволило сохранить больше мелких текстур, хотя это также приводит к появлению некоторого дополнительного шума. Качество ночных снимков улучшилось за счет уменьшения ложных цветов и немного меньшей резкости.

При съемке с 3-кратным зумом S24 Ultra заметно улучшает качество изображений по сравнению с предыдущей моделью, благодаря более мягкой обработке и щадящему шумоподавлению. Ночной режим, несмотря на свои ограничения, может быть полезен в особо темных или контрастных сценах, обеспечивая более равномерную экспозицию и улучшая детали.

Телеобъектив с 5-кратным увеличением продолжает обеспечивать хорошее качество изображений, с точной экспозицией и достойным динамическим диапазоном. При 10-кратном увеличении в темноте S24 Ultra показывает заметное улучшение по сравнению с S23 Ultra, особенно в условиях слабого освещения.

Сверхширокий объектив также демонстрирует улучшения в ночных снимках, что приятно удивляет, учитывая его характеристики. В целом, S24 Ultra показывает значительный прогресс в обработке изображений по сравнению с предыдущими моделями, особенно в условиях низкой освещенности.

Близкие объекты

Galaxy S24 Ultra сталкивается с некоторыми ограничениями при фокусировке на близком расстоянии. Основная проблема заключается в автоматическом переключении на другую камеру, если текущая камера не может сфокусироваться из-за слишком близкого расположения объекта. Это поведение может быть неудобным, особенно когда нужно снять именно на тот модуль, который настраивался при композиции. При смене объектива на малом расстоянии композиция может абсолютно поменяться.

В частности, если вы снимаете на телефотообъектив и объект слишком близко, устройство автоматически переключится на более широкую камеру. Хотя есть возможность отключить автоматическое переключение между основной и сверхширокоугольной камерами, такая настройка недоступна для телеобъективов.

Однако вы можете обойти это ограничение несколькими способами:

1. Режим Pro или Expert RAW: Если вы используете один из этих режимов, телефон не будет автоматически переключаться между камерами. Это полезно для более точного контроля над процессом съемки.

2. Либо же использовать приложение Camera Assistant, загрузив его из Galaxy Store, и отключить автоматическое переключение камеры в настройках.

Несмотря на то, что такие методы дают возможность избежать автоматического переключения камер, они не решают проблему полностью. Было бы полезно, если бы в приложении камеры появилась возможность для более гибкого управления фокусировкой и автоматическим переключением, включая возможность отключить переключение с телеобъектива.

Приближение

Функциональные улучшения камеры Galaxy S24 Ultra, особенно в области зума, представляют собой значительный шаг вперед. Новый 5-кратный телеобъектив обеспечивает большую гибкость при съемке на различных уровнях увеличения и улучшенную оптическую стабилизацию, что особенно заметно при записи видео в 8K как при 1-кратном, так и при 5-кратном зуме. Это добавляет новые возможности в съемке и делает процесс более универсальным.

Хотя общий прирост в качестве изображений при увеличении более 5x не всегда впечатляет, увеличение диапазона от 3x до 10x позволяет пользователям получать более качественные снимки в условиях достаточного освещения. Улучшенная обработка при 10-кратном увеличении также делает фотографии менее размытыми, хотя вопросы с шумоподавлением и детализацией сохраняются. Портретные снимки на 5-кратном зуме еще не стали идеальными, но их использование открывает новые возможности для креативной съемки.

Интересное наблюдение — улучшение качества изображений при увеличении до 9,9x, что указывает на возможные нюансы в обработке данных с сенсора и его взаимодействии с программным обеспечением. Эти особенности могут объяснять, почему 9,9x зум иногда показывает лучшие результаты, чем 10x. Будет интересно увидеть, как Samsung будет улучшать эту технологию в будущих обновлениях и моделях.

Ультраширокие фото

Ультраширокая камера на Galaxy S24 Ultra действительно выделяется благодаря своей автофокусировке, что дает ей преимущество при съемке объектов. Это отличие делает S24 Ultra более универсальным инструментом по сравнению с другими моделями в линейке S24, которые не имеют такой возможности. В остальном характеристики ультрашироких камер у S24 и S24 Ultra совпадают.

Селфи

Селфи-камера на галакси с24 ультра аналогична тем, что установлены в других моделях S24, и, как ожидается, сохраняет те же высокие стандарты качества. Как и в предыдущем поколении, S24 Ultra обеспечивает отличную детализацию, минимальный шум и реалистичную цветопередачу. Тона кожи выглядят естественно, а широкий динамический диапазон помогает получить качественные фотографии в различных условиях освещения.

Видео

Samsung Galaxy S24 Ultra предлагает впечатляющий набор функций для записи видео. Основная камера и 5-кратный телеобъектив могут снимать 8K видео при 30 кадрах в секунду, что является высоким достижением. Все пять камер поддерживают запись в 4K при 60 кадрах в секунду, а также 4K120 и 24 кадра в секунду, если включен режим замедленной съемки.

В режиме Pro Video доступны «обычные» записи 4K в 120 кадрах для основной и сверхширокоугольной камер, а также 24 кадра в секунду для 4K и 8K на основной и 5-кратном телеобъективе. Для видео предусмотрен битрейт до 80 Мбит/с для 8K30, а также опции для повышения качества видео до 96 Мбит/с и 144 Мбит/с для 4K30 и 4K60 соответственно. Запись HDR10+ также доступна.

Стабилизация видео на всех камерах очень эффективна, обеспечивая плавное и стабильное изображение даже при движении. Все камеры обеспечивают отличное качество изображения при ярком освещении с хорошей цветопередачей, точной экспозицией и широким динамическим диапазоном. Однако у сверхширокоугольной камеры могут быть проблемы с передачей светлых участков, а клипы с 10-кратным зумом могут быть менее детализированными по сравнению с S23 Ultra, хотя новый 5-кратный зум показывает отличные результаты.

Селфи-камера также производит качественные видео с широким углом обзора, достаточным для того, чтобы поместить в кадр всю голову и плечи при альбомной ориентации. При слабом освещении основная камера по-прежнему демонстрирует хорошие результаты, обеспечивая точную экспозицию и широкий динамический диапазон. Ультраширокоугольная камера, хотя и менее детализированная, все равно делает достойные кадры, в то время как телеобъективы имеют трудности с записью видео при низком освещении.

Выводы

Разница в фотографиях, снятых основной камерой S24 Ultra по сравнению с S23 Ultra, весьма незначительна. Детализация изображений, примерно одинаковая, хотя цвета S24 Ultra немного ярче. Фото S23 Ultra имеют более выраженный контраст. При слабом освещении более крупный сенсор и пиксели Galaxy S24 Ultra способны захватывать больше света, что обеспечивает более яркое изображение.

Фото на 5-кратный оптический модуль S24 Ultra выглядят ярче, отчасти благодаря новому датчику, но S23 Ultra сохраняет больше тонких деталей. Фотографии, сделанные на S24 Ultra, не являются плохими, так как камера с 5-кратным оптическим зумом демонстрирует хорошие детали. Однако после сравнения с другими зум-снимками, можно сказать, что она не достигает того же уровня оптического качества, что и галакси с23 ультра.

Оба телефона поддерживают запись видео в 8K, но большинству пользователей, вероятно, подойдет запись в 4K при 30 кадрах в секунду. Улучшенная стабилизация и 5-кратный оптический зум в S24 Ultra обеспечивают более стабильное изображение, тогда как S23 Ultra может терять детали, если камера не держится устойчиво.

Для s24 сравнение камер кажется не однозначно положительным в сравнении с Galaxy S23 Ultra, особенно когда речь идет о 5-кратном зуме, где наблюдается незначительное снижение качества. Однако новые функции Galaxy AI в S24 Ultra приносят улучшения в редактирование фото и видео. Одной из таких функций является Instant Slow-mo, позволяющая применять эффект замедленной съемки к уже записанным видео. Это удобно, так как можно сначала записать видео в обычном режиме, а затем добавить замедление по мере необходимости. AI в Galaxy S24 Ultra добавляет необходимые кадры для создания качественного замедленного эффекта. Хотя в некоторых видео, например с фигуристкой, заметны небольшие нюансы, их трудно обнаружить при обычном просмотре. Также стоит отметить функцию Edit Suggestions, которая с помощью Galaxy AI эффективно удаляет нежелательные отражения с фотографий.

Купить Samsung Galaxy S24 Ultra безусловно захотят все кто стремится получит новейшие технологии первыми. Однако по прошествии полугода смартфоны S23 получают все те же возможности что и у S24. Есть нюансы и новшества в эргономике, о которых мы рассказывали ранее, но в плане камер мы бы не сказали что есть критические моменты для обновления. Тоже можем сказать и про сравнение камеры айфон 15 с модулями самсунга. Различия в оттенках и цветопередаче конечно будут, но многое в этом – вкусовщина.

Если у вас еще более старый Галакси ультра, Galaxy S22 или Galaxy S21, то очевидным выбором все таки может стать модель Galaxy S23 Ultra. Выбор в ее пользу может сэкономить примерно 20–30% от стоимости новой, а иногда даже больше, если удастся найти выгодное предложение. Камеры старой модели все еще достаточно эффективны, время работы от батареи и скорость зарядки остаются на прежнем уровне, процессор предыдущего поколения все еще актуален, а S Pen не изменился. Мы всегда склонны рекомендовать последнюю версию, но более экономный подход может вывести модель 2023 года в приоритет.

Главная мысль по итогам — если у вас сейчас любой из предыдущих смартфонов и он устраивает вас, то взяв более новый — он будет устраивать вас еще больше… (спасибо кэп!).

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Михаил Черновой

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