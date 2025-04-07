Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет

Компания Samsung имеет успехи на рынке Андроид-смартфонов не только во флагманском сегменте. Модели бюджетной и средней ценовой А-серии неоднократно попадали в топы по продажам.

По всей видимости, обновление этого года станет не менее интересным. Смартфоны Galaxy A36 и Galaxy A56 не только хорошо выглядят, но и получили некоторые возможности S-серии. Это к слову, касается и самой младшей модели, Galaxy A26, которая в этом обзоре участия не берет.

У Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще интересны Samsung Galaxy A36 и Samsung Galaxy A56, а также чем в целом примечательна линейка доступных моделей компании.

Дизайн и эргономика

Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 сразу привлекают внимание схожестью по дизайну с флагманами. Аккуратные линии, минимум рамок, традиционно качественная сборка. В целом корпус смартфонов выглядит отлично и это подчеркивается яркими дисплеями, разноцветными раскрасками задней панели и применением металла. В руках модели ощущаются как очень добротные.

Компоновка кнопок и разъемов хотя и привычная, имеет свои особенности. Так кнопки громкости и питания сбоку помещены на небольшой выступ рамки. Три модуля основной камеры объединены островом-надстройкой. Грани слегка скруглены и позволяют удобно держать аппараты в руках, несмотря на сравнительно большую диагональ экрана.

На нижнем торце обоих установлен лоток для двух нано SIM-карт. Сразу оговоримся что карты памяти не поддерживаются, но это скомпенсировано приемлемым объемом накопителя. Зато аппараты также поддерживают eSIM. Далее внизу видим два отверстия разговорного микрофона и динамик. Еще два отверстия микрофона есть на верхнем торце.

У Galaxy A36 рамка корпуса выполнена из пластика, а у Galaxy A56 — из металла. На деле это не сказывается на эргономике, но конечно же ощущается тактильно. Galaxy A56 вполне можно спутать с моделью линейки Galaxy S. Также линейка А примечательна яркими расцветками корпуса – от сдержанного черного до вариаций розового и бирюзового с эффектом хамелеона.

Немаловажной особенностью является уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP67. То, что ранее было фишкой топовых устройств, все чаще встречается в более доступных сегментах. Так что занятия спортом, прогулки под дождем, случайное попадание воды и песка – моделям не слишком страшны.

Дисплей, процессор и оснащение

Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 получили дисплеи на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,7” с разрешением 1080×2340. В сравнении с предыдущим поколением диагональ экрана стала немного больше – на 0,1 дюйма. Однако за счет чуть более тонких рамок, общие габариты не увеличились. Фирменная матрица – как всегда отличное решение компании, которое мы встречали и в дорогих моделях. Яркие и сочные цвета, высокая яркость, настраиваемые оттенки. Дисплеи — значимая фишка этих моделей.

Больше отличий заключено в процессорах. В средней модели установлен Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, тогда как в старшем — фирменный Samsung Exynos 1580.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 — восьмиядерный чипсет, который изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2300 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Samsung Exynos 1580 – также восьмиядерный чипсет который изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A720 на 2900 МГц, 3 ядра Cortex-A720 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A520 на 1950 МГц.

Оба позволяют играть в современные игры на средних настройках, некоторые можно попробовать запускать на повышенных по качеству текстур. Чипы не слишком греются под нагрузкой.

У обоих моделей установлен накопитель по 128 ГБ, оперативной памяти 6 ГБ у младшего и 8 ГБ у старшего по иерархии аппарата. При этом есть другие версии сочетаний объемов – от 6 до 12 ГБ ОЗУ и с 256 ГБ ПЗУ.

В плане коммуникаций есть все необходимое – свежая версия контроллера Bluetooth, Wi-Fi, NFC и актуальные системы навигации. Пожалуй, чего не хватает для полного удивления от уровня оснащенности – беспроводной зарядки. Но это пока прерогатива исключительно флагманских смартфонов.

Камеры

Как уже говорилось, Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 получили тройные основные камеры. Основной модуль имеет размер 50 Мпикс со светосилой F2.2 и оптической стабилизацией. Есть цифровой 10-кратный зум. Поддерживается съёмка видео в UHD 4K с частотой 30 fps.

Второй модуль у смартфонов отличается – 5 Мпикс у младшей и 8 Мпикс у старшей модели. Дополнительный датчик у этих моделей по 5 Мпикс. У фронтальной камеры также хотя и не рекордное количество пикселей, сам по себе сенсор сравнительно крупный и селфи получаются хорошие.

В целом фокусировка у камер быстрая, детализация хорошая, баланс белого и общие настройки алгоритмов весьма схожи с флагманскими моделями. В свое время разрыв возможностей алгоритмов камер и пост обработки был очень большим. Фокусировка происходила сравнительно долго, иногда не на том участке, который планировалось. Тем не менее и в бюджетниках нужно что-то улучшать от поколения к поколению, поэтому нынешняя А-серия это не про слабые камеры, а вполне достойные результаты на фото и видео. Примеры фото снятых на Galaxy A36 и Galaxy A56 в разных условиях можно увидеть ниже:

Фото снятые на Samsung Galaxy A36

Фото снятые на Samsung Galaxy A36

ИИ для А

Плюшки искусственного интеллекта не остались лишь для флагманов. В А-серии они также есть, немного в другом формате и функциональном наполнении, но есть. Есть Now bar, который показывает на экране блокировки виджеты запущенных приложений. Работает функция Circle to search, поддерживающая поиск не только по фрагменту изображения, но и аудио. Есть возможность удаления лишних объектов на снятом фото, фотофильтры, генерация выражения лица на портретном фото. Пожалуй, из наиболее заметного чего лишена А-серия – Dex. Это тоже пока что прерогатива флагманских устройств.

Впечатления

Каждая из моделей ощущается эргономичным и качественным. В своем ценовом сегменте – самодостаточным. Хорошая эргономика, яркие расцветки корпуса, яркий и сочный дисплей, неплохие камеры и хорошее быстродействие. Не менее значимой можно назвать и длительную программную поддержку. Наличие и отсутствие тех или иных функций или фич может расстроить привыкших к флагманам. Однако, условно, если сценарий использования не включает игры в максимальном качестве и съёмку плавного видео 4К на 60 кадрах, то эти смартфоны готовы дать все что нужно каждый день с преимуществами А-бренда.

Характеристики смартфонов Samsung Galaxy A36 (SM-A366B) и Galaxy A56 (SM-A566)

ОС: Android 15 с One UI 7 Экран: 6,7”, 1080×2340, Super AMOLED, 120 Гц Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 2,4 + 1,8 ГГц Samsung Exynos 1580, 1×2.91 ГГц + 3×2.6 ГГц + 4×1.95 ГГц Графика: Adreno 710 Xclipse 540 Память оперативная, накопитель: 6 ГБ, LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 3.1 8 ГБ, LPDDR4X + 128 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: 50 Мпикс F2.2, OIS, 10-х зум 8 Мпикс F2.4 5 Мпикс F1.8 50 Мпикс F2.2, OIS, 10-х зум 12 Мпикс F2.4 5 Мпикс F1.8 Фронтальная камера: 12 Мпикс Слот для карт: 2×nano-SIM, eSIM Коммуникации: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP67 Аккумулятор: 5000 мАчас Мощность зарядки: 45 Вт Габариты: 162,1×77,9×7,4 мм 162,1×77,4×7,4 мм Масса: 195 г 198 г Поставщик: Samsung Electronics Украина Цена (за версию 8+128): 14799 грн 19 899грн

Оценка:

+ дисплей

+ автономность

+ оптическая стабилизация камеры

+ эргономика

+ NFC

-нет беспроводной зарядки

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Михаил Черновой

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