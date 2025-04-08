Планшети Samsung Galaxy Tab S10 FE коштуватимуть від 21 800 грн.

Компанія Samsung офіційно представила нову серію планшетів Galaxy Tab S10 FE і Galaxy Tab S10 FE+, які стали більш доступною версією флагманських Tab S10. Wi-Fi або з підтримкою Wi-Fi та 5G, а також з різними обсягами вбудованої пам’яті – 128 або 256 гігабайт. Різноманітність колірних рішень збільшила загальну кількість товарних позицій серії.

Samsung Galaxy Tab S10 FE отримав 10,9-дюймовий екран, тоді як Galaxy Tab S10 FE+ оснащений 13,1-дюймовою панеллю. 2880×1800 пікселів, а молодшої — 2304×1440 пікселів.

Планшети з процесором Exynos 1580 можна буде придбати в комплектаціях з 6 або 8 гігабайтами оперативної пам’яті і 128 або 256 гігабайтами пам’яті. Підтримка карт пам’яті microSD дозволяє збільшити доступний простір.

Galaxy Tab S10 FE оснащений основною камерою на 13 мегапікселів з підтримкою запису відео в 4K при 30 кадрах в секунду і фронтальною камерою на 12 мегапікселів. швидке заряджання потужністю 45 Вт за стандартом QC2.0.

Планшети відповідають стандарту захисту IP68, що дозволяє не побоюватися вологи та випадкових проток рідини.

Ряд функцій, раніше доступних тільки у флагманських моделях, тепер реалізовано і в Galaxy Tab S10 FE/S10 FE+.

У Samsung Notes з’явилися нові інструменти, у тому числі Solve Math для вирішення рівнянь з рукописного введення та Handwriting Help для покращення читання почерку.

Galaxy AI-кнопка, вбудована в клавіатуру Book Cover, дозволяє запустити персоналізованого асистента.

Для користувачів, зайнятих у творчих сферах, доступні такі інструменти, як Object Eraser для видалення зайвих об’єктів на фотографіях, Best Face для вибору найкращих виразів осіб на групових знімках та Auto Trim для автоматичного редагування відео.

На планшетах також встановлені професійні програми для роботи та творчості, серед яких LumaFusion для відеомонтажу, Goodnotes для створення цифрових нотаток, Clip Studio Paint для ілюстрацій та коміксів, а також Noteshelf 3, Sketchbook та Picsart.

Samsung Galaxy Tab S10 FE і Galaxy Tab S10 FE+ надійдуть у продаж 7 квітня.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8/128 ГБ – 21 800 грн

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12/256 ГБ – 26 000 грн

Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128 ГБ – 26 000 грн

Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256 ГБ – 32 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi 8/128 ГБ – 30 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi 12/256 ГБ – 35 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ 5G 8/128 ГБ – 35 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ 5G 12/256 ГБ – 40 000 грн