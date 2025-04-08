Планшеты Samsung Galaxy Tab S10 FE будут стоить от 21 800 грн

Компания Samsung официально представила новую серию планшетов Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, которые стали более доступной версией флагманских Tab S10. Производитель позиционирует устройства как решение для пользователей, которым нужен «умный опыт» без необходимости тратить сумму, сравнимую со стоимостью ноутбука среднего класса. В серию вошли четыре базовые модификации: каждая модель доступна в вариантах только с Wi-Fi или с поддержкой Wi-Fi и 5G, а также с различными объёмами встроенной памяти — 128 или 256 гигабайт. Разнообразие цветовых решений увеличило общее количество товарных позиций серии.

Samsung Galaxy Tab S10 FE получил 10,9-дюймовый экран, тогда как Galaxy Tab S10 FE+ оснащён 13,1-дюймовой панелью. Обе модели используют IPS-дисплеи с частотой обновления до 90 Гц. Хотя это значение уступает 120 Гц у старших устройств, его достаточно для комфортной работы. В старшей версии разрешение экрана составляет 2880×1800 пикселей, а в младшей — 2304×1440 пикселей.

Планшеты с процессором Exynos 1580 можно будет приобрести в комплектациях с 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 или 256 гигабайтами памяти. Поддержка карт памяти microSD позволяет увеличить доступное пространство. Варианты с поддержкой 5G предлагают использование двух SIM-карт — физической и eSIM.

Galaxy Tab S10 FE оснащён основной камерой на 13 мегапикселей с поддержкой записи видео в 4K при 30 кадрах в секунду и фронтальной камерой на 12 мегапикселей. Младшая модель получила аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, тогда как старшая версия оснащена батареей на 10090 мАч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт по стандарту QC2.0.

Планшеты соответствуют стандарту защиты IP68, что позволяет не опасаться влаги и случайных проливов жидкости. Устройства работают на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0 и поддерживают стилус S Pen, который входит в комплект поставки.

Ряд функций, ранее доступных только во флагманских моделях, теперь реализован и в Galaxy Tab S10 FE / S10 FE+. Среди них — Circle to Search от Google: пользователи могут искать информацию на экране, просто обведя нужный элемент пальцем или стилусом без необходимости копировать текст или переключаться между приложениями.

В Samsung Notes появились новые инструменты, в том числе Solve Math для решения уравнений из рукописного ввода и Handwriting Help для улучшения читаемости почерка.

Galaxy AI-кнопка, встроенная в клавиатуру Book Cover, позволяет запустить персонализированного ассистента. Пользователи смогут настроить его поведение, вплоть до выбора формы обращения.

Для пользователей, занятых в творческих сферах, доступны такие инструменты, как Object Eraser для удаления лишних объектов на фотографиях, Best Face для выбора лучших выражений лиц на групповых снимках и Auto Trim для автоматического редактирования видео.

На планшетах также предустановлены профессиональные приложения для работы и творчества, в числе которых LumaFusion для видеомонтажа, Goodnotes для создания цифровых заметок, Clip Studio Paint для иллюстраций и комиксов, а также Noteshelf 3, Sketchbook и Picsart.

Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ поступят в продажу 7 апреля. Уже открыт предзаказ. Планшеты будут доступны в сером и светло-голубом цветах. Рекомендованная цена начинается от 21 800 гривен.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8/128 ГБ — 21 800 грн

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12/256 ГБ — 26 000 грн

Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128 ГБ — 26 000 грн

Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256 ГБ — 32 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi 8/128 ГБ — 30 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi 12/256 ГБ — 35 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ 5G 8/128 ГБ — 35 000 грн

Galaxy Tab S10 FE+ 5G 12/256 ГБ — 40 000 грн