Ajax Desktop – нова програма для керування системою з ПК

Компанія Ajax Systems представила програму Ajax Desktop, яка адаптує функціонал мобільних програм для керування системою безпеки з персонального комп’ютера.

За допомогою Ajax Desktop користувачі можуть змінювати режим охорони всієї системи або окремих зон, контролювати стан пристроїв, отримувати сповіщення про тривоги та інші події, а також керувати доступом. Якщо система оснащена пристроями для фотоверифікації або відеоспостереження, візуальний контент доступний у зручному інтерфейсі.

Програма пропонує інструменти, що дозволяють оперативно відстежувати ситуацію на об’єкті та реагувати на події. Функція відеостіни поєднує потоки з вибраних камер в єдиному інтерфейсі, забезпечуючи повний огляд. Користувачі можуть налаштовувати та зберігати відеопотоки відповідно до своїх завдань.

В Ajax Desktop також передбачено архів відео з можливістю фільтрації записів за подіями, виявленим рухом та об’єктами. Знайдені фрагменти можна завантажувати за потреби.

При тривожних подіях користувачі ПК-версії програми отримають повідомлення із серією знімків високої роздільної здатності, які можна детально вивчити на екрані. Також будуть надходити повідомлення про пристрої, що спрацювали, місце і час події.

Для захисту даних у програмі реалізовано механізми безпеки, включаючи двофакторну автентифікацію. Усі сесії фіксуються у журналі, дозволяючи відслідковувати, хто і коли отримав доступ чи завершив роботу у системі.

Програма Ajax Desktop доступна для Windows і macOS і може бути завантажена з офіційного сайту компанії.