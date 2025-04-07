Ajax Desktop – нова програма для керування системою з ПК07.04.25
Компанія Ajax Systems представила програму Ajax Desktop, яка адаптує функціонал мобільних програм для керування системою безпеки з персонального комп’ютера.
За допомогою Ajax Desktop користувачі можуть змінювати режим охорони всієї системи або окремих зон, контролювати стан пристроїв, отримувати сповіщення про тривоги та інші події, а також керувати доступом. Якщо система оснащена пристроями для фотоверифікації або відеоспостереження, візуальний контент доступний у зручному інтерфейсі.
Програма пропонує інструменти, що дозволяють оперативно відстежувати ситуацію на об’єкті та реагувати на події. Функція відеостіни поєднує потоки з вибраних камер в єдиному інтерфейсі, забезпечуючи повний огляд. Користувачі можуть налаштовувати та зберігати відеопотоки відповідно до своїх завдань.
В Ajax Desktop також передбачено архів відео з можливістю фільтрації записів за подіями, виявленим рухом та об’єктами. Знайдені фрагменти можна завантажувати за потреби.
При тривожних подіях користувачі ПК-версії програми отримають повідомлення із серією знімків високої роздільної здатності, які можна детально вивчити на екрані. Також будуть надходити повідомлення про пристрої, що спрацювали, місце і час події.
Для захисту даних у програмі реалізовано механізми безпеки, включаючи двофакторну автентифікацію. Усі сесії фіксуються у журналі, дозволяючи відслідковувати, хто і коли отримав доступ чи завершив роботу у системі.
Програма Ajax Desktop доступна для Windows і macOS і може бути завантажена з офіційного сайту компанії.
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