Ajax Desktop — новая программа для управления системой с ПК07.04.25
Компания Ajax Systems представила программу Ajax Desktop, которая адаптирует функционал мобильных приложений для управления системой безопасности с персонального компьютера.
С помощью Ajax Desktop пользователи могут изменять режим охраны всей системы или отдельных зон, контролировать состояние устройств, получать уведомления о тревогах и других событиях, а также управлять доступом. Если система оснащена устройствами для фотоверификации или видеонаблюдения, визуальный контент будет доступен в удобном интерфейсе.
Программа предлагает инструменты, позволяющие оперативно отслеживать ситуацию на объекте и реагировать на события. Функция видеостены объединяет потоки с выбранных камер в едином интерфейсе, обеспечивая полный обзор. Пользователи могут настраивать и сохранять видеопотоки в соответствии со своими задачами.
В Ajax Desktop также предусмотрен архив видео с возможностью фильтрации записей по событиям, обнаруженному движению и объектам. Найденные фрагменты можно загружать при необходимости.
При тревожных событиях пользователи ПК-версии программы получат уведомления с серией снимков высокого разрешения, которые можно детально изучить на экране. Также будут приходить сообщения о сработавших устройствах, месте и времени происшествия.
Для защиты данных в программе реализованы механизмы безопасности, включая двухфакторную аутентификацию. Все сессии фиксируются в журнале, позволяя отслеживать, кто и когда получил доступ или завершил работу в системе.
Приложение Ajax Desktop доступно для Windows и macOS и может быть загружено с официального сайта компании.
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