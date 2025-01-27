Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика

Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика27.01.25
Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.
Бездротова миша Ugreen M751 має великий, але ергономічний корпус. Мишка виявилася зручною при тривалій роботі. Є матові ділянки поверхні, які нівелюють прослизання руки. Але глянсові панелі також є і як мінімум вони збиратиму сліди пальців, погіршуючи естетику.
Дизайн та ергономіка
Всього у мишки 6 кнопок: дві основні, поряд з ними – зміна DPI, дві маленькі додаткові збоку та одразу два колеса прокручування: основне вертикальне та додаткове бічне. Основне колесо також натискається. Воно також підтримує режим Hyper-Fast Scroll. Він стане в нагоді при прогортанні документів із сотнями сторінок або довгих стрічок сайтів в інтернеті. Цікаво, що в роботі інерційний механізм колеса видає кумедні звуки, схожі на маленький моторчик.
Додаткове колесо, більше схоже на барабан, буде зручним для горизонтального скролінгу у фото та відео редакторах, наприклад. Основні кнопки дуже тихі, немає характерного «дешевого» кліку під час роботи. Бокове колесо видає трохи гучніший звук, але не дратівливий.
Мишка підключається через Bluetooth 5.4 або через бездротовий адаптер з частотою 2.4 ГГц. Для живлення використовуються батареї формату АА, причому пристрій може працювати навіть від однієї батареї. Не впевнені, що автономність така ж неймовірна, як у оригіналу, концепції таких мишок, але за два тижні використання вона не розрядилася. Загалом виробник заявляє, що двох батарей вистачить на рік.
Використовується оптичний сенсор SG8920, який видає п’ять варіантів значень DPI: 1000, 1600, 2400, 3200 та 5000. У сценаріях роботи проблем ми не помітили, мишка точно позиціонує курсор, не проскакує.
Є деяка інертність при переміщенні, але вона пов’язана з порівняно великою вагою та габаритами пристрою. Частота опитування радіоканалом обмежена 130 Гц, що підходить для офісної роботи, але може бути недостатньо для певних завдань.
До недоліків пристрою можна віднести відсутність можливості підключити мишку по дроту. Настане той день, коли батарейки розрядяться, а за гарної автономності цей момент можна не відловити. Так що радимо заряджати акумулятори раз на пару місяців, щоб не потрапити в прасак.
Мишка Ugreen M751 являє собою практичне рішення для роботи та мультимедіа, пропонуючи додаткові функції прокручування та комфортне використання. Враховуючи її ціну, тихі кнопки, непогану ергономіку та кілька функцій як у дорожчих моделей – це дуже гарне рішення.
Характеристики мишіUgreen M751
|Тип сенсора:
|SG8920, оптичний
|Дозвіл:
|5000/3200/2400/1600/1000 DPI
|Кількість клавіш:
|5 + 2 колеса прокручування + кнопка DPI
|Підключення:
|Bluetooth 5.4
RF 2.4 ГГц
|Тип акумулятора:
|2хАА
|Габарити:
|76 х 112 х 48 мм
|Вага:
|98 г без батарейок, 150 г з 2 батарейками
|Постачальник:
|Ugreen
|Ціна:
|$33
Оцінка:
+ обладнання
+ ціна
+ тихі клавіші
-тільки бездротове підключення
Керівник проектів hi-tech.ua
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Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
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