Мишка Logitech M196 Bluetooth Mouse працює до року від однієї батарейки

Logitech представила нову бездротову мишу M196 Bluetooth Mouse, що відрізняється простотою та доступністю. Миша підключається до комп’ютерів за допомогою Bluetooth протягом кількох секунд і має міцну конструкцію із використанням переробленого пластику. Вона забезпечує точне керування курсором, зручну навігацію та працює практично на будь-якій поверхні.

Мишка Logitech M196 доступна в трьох кольорах: графітовому, білому та рожевому. Завдяки компактній амбідекстральній конструкції, вона підходить як для правші, так і для шульг, і легко поміщається в будь-яку сумку. Миша може працювати до 12 місяців від однієї батареї типу АА.

Ціна Logitech M196 Bluetooth Mouse складає 449 грн. у роздрібних мережах.

До 10-річчя своєї популярної ігрової миші G502 компанія Logitech представила ексклюзивну алюмінієву версію G502 X Plus AL Edition. Новинка зберегла всі ключові характеристики стандартної бездротової моделі G502 X, але отримала алюмінієвий корпус із лазерним гравіюванням, у тому числі серійний номер від 1 до 502.

Назва “AL Edition” символізує алюміній (Al), при цьому компанія використовувала малий літеру “L”, щоб уникнути асоціацій зі штучним інтелектом (AI). Модель G502 X була запущена в 2019 році, отримавши підтримку технології бездротового підключення Lightspeed, ставши продовженням легендарної дротової G502. Вартість стандартної моделі G502 X Plus складає близько 160 доларів, вона оснащена високоточним сенсором з роздільною здатністю до 25K DPI, RGB-підсвічуванням та підтримкою бездротової зарядки через килимок Powerplay.