Мышка Logitech M196 Bluetooth Mouse работает до года от одной батарейки16.10.24
Logitech представила новую беспроводную мышь M196 Bluetooth Mouse, отличающуюся простотой и доступностью. Мышь подключается к компьютерам с помощью Bluetooth в течение нескольких секунд и имеет прочную конструкцию с использованием переработанного пластика. Она обеспечивает точное управление курсором, удобную навигацию и работает практически на любой поверхности.
Мышка Logitech M196 доступна в трех цветах: графитовом, белом и розовом. Благодаря компактной амбидекстральной конструкции, она подходит как для правши, так и для левшей, и легко помещается в любую сумку. Мышь может работать до 12 месяцев от одной батареи типа AA.
Цена Logitech M196 Bluetooth Mouse составляет 449 грн. в розничных сетях.
К 10-летию своей популярной игровой мыши G502 компания Logitech представила эксклюзивную алюминиевую версию под названием G502 X Plus AL Edition. Новинка сохранила все ключевые характеристики стандартной беспроводной модели G502 X, но получила алюминиевый корпус с лазерной гравировкой, в том числе серийный номер от 1 до 502.
Название «AL Edition» символизирует алюминий (Al), при этом компания использовала строчную букву «L», чтобы избежать ассоциаций с искусственным интеллектом (AI). Модель G502 X была запущена в 2019 году, получив поддержку технологии беспроводного подключения Lightspeed, став продолжением легендарной проводной G502.Стоимость стандартной модели G502 X Plus составляет около 160 долларов, она оснащена высокоточным сенсором с разрешением до 25K DPI, RGB-подсветкой и поддержкой беспроводной зарядки через коврик Powerplay.
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Мышка Logitech M196 Bluetooth Mouse работает до года от одной батарейкиBluetooth Logitech мышка
Благодаря компактной амбидекстральной конструкции, Logitech M196 Bluetooth Mouse подходит как для правши, так и для левшей, и легко помещается в любую сумку
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