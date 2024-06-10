Периферія ASUS ROG на Computex 2024

На виставці Computex 2024 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представив новітню лінійку товарів, спрямованих на покращення досвіду геймерів різних категорій. Увага була приділена і периферійним пристроям ROG.

Клавіатура ROG Azoth Extreme

ROG Azoth Extreme має корпус із алюмінієвого сплаву та металеву верхню рамку. Вона працює на частоті опитування 8K у бездротовому режимі та має великий час автономної роботи понад 1600 годин завдяки технології ROG SpeedNova. Існує функція підвищення частоти опитування Polling Rate Booster. Оновлений повнокольоровий OLED-дисплей дозволяє користувачам переглядати системну інформацію та легко налаштовувати параметри. Azoth Extreme оснащена попередньо змащеними механічними перемикачами ROG NX та звукопоглинаючою піною. Користувачі можуть перемикатися між Bluetooth, бездротовим режимом із низькою затримкою на частоті 2,4 ГГц або стандартним дротовим USB.

Миша ROG Harpe Ace Extreme

Корпус миші виготовлений із вуглецевого композитного волокна, що забезпечує гарне співвідношення ваги та міцності. Її конструкція вагою 47 грам гарантує стабільність та контроль під час інтенсивних ігрових сесій. Оптичний сенсор ROG AimPoint Pro з роздільною здатністю 42 000 пікселів на дюйм забезпечує точне відстеження. Ресурс оптичних перемикачів – 100 мільйонів натискань. Миша також підтримує три режими підключення, забезпечуючи гнучкість завдяки дротовому USB, бездротовому підключенню на радіочастоті 2,4 ГГц з низькою затримкою та Bluetooth. Крім того, миша поставляється з набором аксесуарів, зокрема ROG Polling Rate Booster. Цей мініатюрний пристрій, раніше представлений разом з мишкою ROG Keris II Ace, також зазнав змін і тепер підтримує частоту бездротового опитування 8000 Гц.

Гарнітура ROG Delta II

ROG Delta II має три режими підключення (Bluetooth, 2,4 ГГц без затримки з технологією ROG SpeedNova та провідне через роз’єм 3,5 мм). Технологія DualFlow забезпечує одночасне відтворення аудіо та перемикання між двома підключеними в режимі 2,4 ГГц та Bluetooth бездротовими пристроями. Встановлено 50-міліметровий динамік із титановою діафрагмою. Все це доповнено 10-мм надширокосмуговим мікрофоном.

Ігрове крісло ROG Destrier Core Ergo

Крісло має спеціальні режими для підняття та обертання підлокітників на 360°. Виготовлене з міцних та повітропроникних матеріалів, зокрема поліамідного нейлону та дихаючої сітки, крісло ROG Destrier Core забезпечує підтримку та зручність під час тривалих ігрових сесій.

Роутер ROG Rapture GT-BE19000

Ігровий маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 – мережний пристрій стандарту Wi-Fi 7, що забезпечує швидкість передачі даних у бездротовій мережі до 19 Гбіт/с. Маршрутизатор підтримує AFC (Automated Frequency Coordination), що забезпечує більший сигнал у діапазоні 6 ГГц, завдяки чому бездротові пристрої можуть передавати сигнал з піковою потужністю, яка до 63 разів більша, ніж при використанні системи LPI (Low Power Indoor). Маршрутизатор оснащений двома портами 10 Гбіт/с та чотирма 2,5 Гбіт/с. Порт USB WAN можна використовувати для резервування WAN-з’єднання, він підтримує використання модемів 4G LTE та 5G.