Периферия ASUS ROG на Computex 202410.06.24
На выставке Computex 2024 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представил новейшую линейку товаров, направленных на улучшение опыта геймеров разных категорий. Внимание было уделено и периферийным устройствам ROG.
Клавиатура ROG Azoth Extreme
ROG Azoth Extreme имеет корпус из алюминиевого сплава и металлическую верхнюю рамку. Она работает на частоте опроса 8K в беспроводном режиме и имеет большое время автономной работы более 1600 часов благодаря технологии ROG SpeedNova. Есть функция повышения частоты опроса Polling Rate Booster. Обновленный полноцветный OLED-дисплей позволяет пользователям просматривать системную информацию и легко настраивать параметры. Azoth Extreme оснащена предварительно смазанными механическими переключателями ROG NX и звукопоглощающей пеной. Пользователи могут переключаться между Bluetooth, беспроводным режимом с низкой задержкой на частоте 2,4 ГГц или стандартным проводным USB.
Мышь ROG Harpe Ace Extreme
Корпус мыши изготовлен из углеродного композитного волокна, что обеспечивает хорошее соотношение веса и прочности. Ее конструкция весом 47 грамм гарантирует стабильность и контроль во время интенсивных игровых сессий. Оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм обеспечивает точное отслеживание. Ресурс оптических переключателей – 100 миллионов нажатий. Мышь также поддерживает три режима подключения, обеспечивая гибкость благодаря проводному USB, беспроводному подключению на радиочастоте 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth. Кроме того, мышь поставляется с набором аксессуаров, в частности, ROG Polling Rate Booster. Это миниатюрное устройство, ранее представленное вместе с мышкой ROG Keris II Ace, также претерпело изменения и теперь поддерживает частоту беспроводного опроса 8000 Гц.
Гарнитура ROG Delta II
ROG Delta II имеет три режима подключения (Bluetooth, 2,4 ГГц без задержки с технологией ROG SpeedNova и проводное через разъем 3,5 мм). Технология DualFlow обеспечивает одновременное воспроизведение аудио и переключение между двумя подключенными в режиме 2,4 ГГц и Bluetooth беспроводными устройствами. Установлен 50-миллиметровый динамик с титановой диафрагмой. Все это дополнено 10-мм сверхширокополосным микрофоном.
Игровое кресло ROG Destrier Core Ergo
Кресло имеет специальные режимы для поднятия и вращения подлокотников на 360°. Изготовленное из прочных и воздухопроницаемых материалов, в частности полиамидного нейлона и дышащей сетки, кресло ROG Destrier Core обеспечивает поддержку и удобство во время длительных игровых сессий.
Роутер ROG Rapture GT-BE19000
Игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 – сетевое устройство стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающее скорость передачи данных в беспроводной сети до 19 Гбит/с. Маршрутизатор поддерживает AFC (Automated Frequency Coordination), которая обеспечивает более сигнал в диапазоне 6 ГГц, благодаря чему беспроводные устройства могут передавать сигнал с пиковой мощностью, которая до 63 раз больше, чем при использовании системы LPI (Low Power Indoor). Маршрутизатор оснащен двумя портами 10 Гбит/с и четырьмя 2,5 Гбит/с. Порт USB WAN можно использовать для резервирования WAN-соединения, он поддерживает использование модемов 4G LTE и 5G.
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Периферия ASUS ROG на Computex 2024ASUS Computex Republic of Gamers гарнитуры клавиатура мышка роутер
На выставке Computex 2024 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представил новейшую линейку товаров, направленных на улучшение опыта геймеров разных категорий. Внимание было уделено и периферийным устройствам ROG.
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