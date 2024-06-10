Периферия ASUS ROG на Computex 2024

На выставке Computex 2024 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представил новейшую линейку товаров, направленных на улучшение опыта геймеров разных категорий. Внимание было уделено и периферийным устройствам ROG.

Клавиатура ROG Azoth Extreme

ROG Azoth Extreme имеет корпус из алюминиевого сплава и металлическую верхнюю рамку. Она работает на частоте опроса 8K в беспроводном режиме и имеет большое время автономной работы более 1600 часов благодаря технологии ROG SpeedNova. Есть функция повышения частоты опроса Polling Rate Booster. Обновленный полноцветный OLED-дисплей позволяет пользователям просматривать системную информацию и легко настраивать параметры. Azoth Extreme оснащена предварительно смазанными механическими переключателями ROG NX и звукопоглощающей пеной. Пользователи могут переключаться между Bluetooth, беспроводным режимом с низкой задержкой на частоте 2,4 ГГц или стандартным проводным USB.

Мышь ROG Harpe Ace Extreme

Корпус мыши изготовлен из углеродного композитного волокна, что обеспечивает хорошее соотношение веса и прочности. Ее конструкция весом 47 грамм гарантирует стабильность и контроль во время интенсивных игровых сессий. Оптический сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 точек на дюйм обеспечивает точное отслеживание. Ресурс оптических переключателей – 100 миллионов нажатий. Мышь также поддерживает три режима подключения, обеспечивая гибкость благодаря проводному USB, беспроводному подключению на радиочастоте 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth. Кроме того, мышь поставляется с набором аксессуаров, в частности, ROG Polling Rate Booster. Это миниатюрное устройство, ранее представленное вместе с мышкой ROG Keris II Ace, также претерпело изменения и теперь поддерживает частоту беспроводного опроса 8000 Гц.

Гарнитура ROG Delta II

ROG Delta II имеет три режима подключения (Bluetooth, 2,4 ГГц без задержки с технологией ROG SpeedNova и проводное через разъем 3,5 мм). Технология DualFlow обеспечивает одновременное воспроизведение аудио и переключение между двумя подключенными в режиме 2,4 ГГц и Bluetooth беспроводными устройствами. Установлен 50-миллиметровый динамик с титановой диафрагмой. Все это дополнено 10-мм сверхширокополосным микрофоном.

Игровое кресло ROG Destrier Core Ergo

Кресло имеет специальные режимы для поднятия и вращения подлокотников на 360°. Изготовленное из прочных и воздухопроницаемых материалов, в частности полиамидного нейлона и дышащей сетки, кресло ROG Destrier Core обеспечивает поддержку и удобство во время длительных игровых сессий.

Роутер ROG Rapture GT-BE19000

Игровой маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000 – сетевое устройство стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающее скорость передачи данных в беспроводной сети до 19 Гбит/с. Маршрутизатор поддерживает AFC (Automated Frequency Coordination), которая обеспечивает более сигнал в диапазоне 6 ГГц, благодаря чему беспроводные устройства могут передавать сигнал с пиковой мощностью, которая до 63 раз больше, чем при использовании системы LPI (Low Power Indoor). Маршрутизатор оснащен двумя портами 10 Гбит/с и четырьмя 2,5 Гбит/с. Порт USB WAN можно использовать для резервирования WAN-соединения, он поддерживает использование модемов 4G LTE и 5G.