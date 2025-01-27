Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика

Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика27.01.25
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Беспроводная мышь Ugreen M751 имеет крупный, но эргономичный корпус. Мышка оказалась удобной при длительной работе. Есть матовые участки поверхности, которые нивелируют проскальзывание руки. Но глянцевые панели также есть и как минимум они буду собирать следы пальцев, ухудшая эстетику.
Дизайн и эргономика
Всего у мышки 6 кнопок: две основные, рядом с ними — смена DPI, две маленькие дополнительные сбоку и сразу два колеса прокрутки: основное вертикальное и дополнительное боковое. Основное колесо также нажимается. Оно также поддерживает режим «Hyper-Fast Scroll». Он пригодится при пролистывании документов с сотнями страниц или длинных лент сайтов в интернете. Любопытно что в работе инерционный механизм колеса издает забавные звуки, похожие на маленький моторчик.
Дополнительное колесо, больше похожее на барабан, будет удобным для горизонтального скроллинга в фото и видео редакторах, например. Основные кнопки очень тихие, нет характерного «дешевого» клика при работе. Боковое колесо издает чуть более громкий звук, но не раздражительный.
Мышка подключается по Bluetooth 5.4 или через беспроводной адаптер с частотой 2.4 ГГц. Для питания используются батарейки формата АА, причем устройство может работать даже от одной батарейки. Не уверены, что автономность такая же невероятная как у оригинала концепции таких мышек, но за две недели использования она не разрядилась. В целом же производитель заявляет, что двух батареек хватит на год.
Используется оптический сенсор SG8920, который выдает пять вариантов значений DPI: 1000, 1600, 2400, 3200 и 5000. В сценариях работы проблем мы не заметили, мышка точно позиционирует курсор, не проскакивает.
Есть некоторая инертность при перемещении, но она связана со сравнительно большим весом и габаритами устройства. Частота опроса по радиоканалу ограничена 130 Гц, что подходит для офисной работы, но может быть недостаточно для определенных задач.
К недостаткам устройства можно отнести отсутствие возможности подключить мышку по проводу. Наступит тот день, когда батарейки разрядятся, а при хорошей автономности этот момент можно не отловить. Так что советуем заряжать аккумуляторы раз в пару месяцев, чтобы не попасть в просак.
Мышка Ugreen M751 представляет собой практичное решение для работы и мультимедиа, предлагая дополнительные функции прокрутки и комфортное использование. Учитывая ее цену, тихие кнопки, неплохую эргономику и несколько функций как у более дорогих моделей – это очень хорошее решение.
Характеристики мыши Ugreen M751
|Тип сенсора:
|SG8920, оптический
|Разрешение:
|5000/3200/2400/1600/1000 DPI
|Количество клавиш:
|5 + 2 колеса прокрутки + кнопка DPI
|Подключение:
|Bluetooth 5.4
RF 2.4 ГГц
|Тип аккумулятора:
|2хАА
|Габариты:
|76 х 112 х 48 мм
|Вес:
|98 г без батареек, 150 г с 2 батарейками
|Поставщик:
|Ugreen
|Цена:
|$33
Оценка:
+ оснащение
+ цена
+ тихие клавиши
-только беспроводное подключение
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Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
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