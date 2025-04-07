ChatGPT користується вже 500 млн. користувачів. Платних передплатників – вже 20 млн07.04.25
Сервіс ChatGPT від OpenAI продовжує швидко набирати популярності. За даними The Information, кількість користувачів з платною підпискою зросла до 20 мільйонів лише за три місяці, що на 30% більше, ніж 15,5 мільйона наприкінці минулого року. Це підтверджує інтерес до можливостей штучного інтелекту в таких сферах, як програмування, написання текстів, а також консультації в галузі медицини та фінансів.
Поточний щомісячний прибуток ChatGPT оцінюється в 415 мільйонів доларів, що відповідає 5 мільярдам доларів на рік. Крім стандартної передплати ChatGPT Plus вартістю 20 доларів на місяць, OpenAI пропонує тарифний план Pro за 200 доларів на місяць, що додатково збільшує прибуток компанії. Істотну частку доходу приносить і використання моделей через API, що у 2023 році забезпечив OpenAI близько 2 мільярдів доларів. Якщо динаміка збережеться, до 2025 року компанія може досягти 12,7 мільярда доларів виручки, що значно перевищує прогнозовані 4 мільярди доларів у 2024 році.
При цьому частка користувачів, які оплачують передплату, знизилася з 5% до 4%. Однак кількість активних користувачів за тиждень збільшилася до 500 мільйонів, що на 43% більше у порівнянні з 350 мільйонами наприкінці 2023 року.
Раніше OpenAI завершила черговий раунд фінансування, під час якого було залучено 40 мільярдів доларів. Це стало найбільшим раундом фінансування для приватної технологічної компанії історії. В результаті оцінка OpenAI досягла 300 мільярдів доларів.
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