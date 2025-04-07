ChatGPT пользуется уже 500 млн пользователей. Платных подписчиков — уже 20 млн

Сервис ChatGPT от OpenAI продолжает стремительно набирать популярность. По данным The Information, число пользователей с платной подпиской выросло до 20 миллионов всего за три месяца, что на 30% больше, чем 15,5 миллиона в конце прошлого года. Это подтверждает усиливающийся интерес к возможностям искусственного интеллекта в таких сферах, как программирование, написание текстов, а также консультации в области медицины и финансов.

Текущий ежемесячный доход ChatGPT оценивается в 415 миллионов долларов, что соответствует 5 миллиардам долларов в год. Помимо стандартной подписки ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц, OpenAI предлагает тарифный план Pro за 200 долларов в месяц, что дополнительно увеличивает прибыль компании. Существенную долю дохода приносит и использование моделей через API, который в 2023 году обеспечил OpenAI около 2 миллиардов долларов. Если динамика сохранится, к 2025 году компания может достичь 12,7 миллиарда долларов выручки, что значительно превышает прогнозируемые 4 миллиарда долларов в 2024 году.

При этом доля пользователей, оплачивающих подписку, снизилась с 5% до 4%. Однако число активных пользователей за неделю увеличилось до 500 миллионов, что на 43% больше по сравнению с 350 миллионами в конце 2023 года.

Ранее OpenAI завершила очередной раунд финансирования, в ходе которого было привлечено 40 миллиардов долларов. Это стало крупнейшим раундом финансирования для частной технологической компании в истории. В результате оценка OpenAI достигла 300 миллиардов долларов.