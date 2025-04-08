Хакери вкрали за перший квартал 2025 року $1,67 млрд у криптовалюті

Протягом першого кварталу 2025 року в індустрії Web3 відбулися помітні регуляторні та стратегічні зміни. Влада США оголосила про намір створити стратегічний криптовалютний резерв, а Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) сформувала робочу групу, яка займатиметься питаннями, пов’язаними з цифровими активами.

Паралельно Європейський Союз завершив роботу над технічними стандартами щодо регулювання ринків криптовалютних активів (MiCA), спрямованими на зміцнення контролю за дотриманням криптовалютного законодавства. Тим часом у галузі фіксується зростання кількості кіберзлочинів, пов’язаних із цифровими активами, причому збільшується не лише кількість інцидентів, а й вартість вкрадених коштів.

З початку року втрати від крадіжок криптовалют становили 1,67 мільярда доларів. Для порівняння, за весь 2024 рік було викрадено 2,4 мільярда доларів. Істотну частину збитків у 2025 році завдало північнокорейське хакерське угруповання Lazarus. Внаслідок атаки на криптобіржу Bybit вони вивели активи на суму 1,45 мільярда доларів.

Однією з найтривожніших тенденцій у першому кварталі стало зростання кількості випадків компрометації приватних ключів. Внаслідок 15 інцидентів зловмисникам вдалося викрасти 142 мільйони доларів. При цьому вдалося повернути лише 0,38% украдених коштів, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 42,09%. Лютий 2025 став особливо показовим: за весь місяць не вдалося повернути жодної вкраденої одиниці цифрових активів.

Блокчейн Ethereum знову виявився найбільш уразливим для атак. У 98 зафіксованих інцидентах хакерам вдалося вивести криптоактивів на суму 1,54 мільярда доларів. Популярність Ethereum у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та широке використання смарт-контрактів продовжують привертати увагу зловмисників з огляду на обсяг коштів, заблокованих у різних протоколах.