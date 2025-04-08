Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте08.04.25
В течение первого квартала 2025 года в индустрии Web3 произошли заметные регуляторные и стратегические изменения. Власти США объявили о намерении создать стратегический криптовалютный резерв, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сформировала рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с цифровыми активами.
Параллельно Европейский Союз завершил работу над техническими стандартами в рамках регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA), направленными на укрепление контроля за соблюдением криптовалютного законодательства. Тем временем, в отрасли фиксируется рост числа киберпреступлений, связанных с цифровыми активами, причем увеличивается не только количество инцидентов, но и стоимость украденных средств.
С начала года потери от краж криптовалют составили 1,67 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь 2024 год было украдено 2,4 миллиарда долларов. Существенную часть ущерба в 2025 году нанесла северокорейская хакерская группировка Lazarus. В результате атаки на криптобиржу Bybit они вывели активы на сумму 1,45 миллиарда долларов.
Одной из наиболее тревожных тенденций в первом квартале стал рост числа случаев компрометации приватных ключей. В результате 15 инцидентов злоумышленникам удалось похитить 142 миллиона долларов. При этом удалось вернуть лишь 0,38% украденных средств, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42,09%. Февраль 2025 года стал особенно показательным: за весь месяц не удалось вернуть ни одной украденной единицы цифровых активов.
Блокчейн Ethereum вновь оказался наиболее уязвимым для атак. В 98 зафиксированных инцидентах хакерам удалось вывести криптоактивов на сумму 1,54 миллиарда долларов. Популярность Ethereum в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и широкое использование смарт-контрактов продолжают привлекать внимание злоумышленников, учитывая объем средств, заблокированных в различных протоколах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте криптовалюта хакер
Одной из наиболее тревожных тенденций в первом квартале стал рост числа случаев компрометации приватных ключей
Ajax Desktop — новая программа для управления системой с ПК Ajax приложения
С помощью Ajax Desktop пользователи могут изменять режим охраны всей системы или отдельных зон, контролировать состояние устройств, получать уведомления
Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте
Ajax Desktop — новая программа для управления системой с ПК
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманский чип и высокая производительность, но дешевле
Портативная игровая консоль Abxylute One Pro может запускать игры четырьмя способами
Neuralink выпустит чип Blindsight, который вернёт зрение незрячим
Ученые в США предложили аккумуляторы без вредных химикатов
Смартфон Motorola Edge 60 Fusion с фирменным Moto AI и защитой IP69 будет стоить $390
Умные часы Garmin Vivoactive 6 получили функции флагманских моделей