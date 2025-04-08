Хакеры украли за первый квартал 2025 года $1,67 млрд в криптовалюте

В течение первого квартала 2025 года в индустрии Web3 произошли заметные регуляторные и стратегические изменения. Власти США объявили о намерении создать стратегический криптовалютный резерв, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сформировала рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с цифровыми активами.

Параллельно Европейский Союз завершил работу над техническими стандартами в рамках регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA), направленными на укрепление контроля за соблюдением криптовалютного законодательства. Тем временем, в отрасли фиксируется рост числа киберпреступлений, связанных с цифровыми активами, причем увеличивается не только количество инцидентов, но и стоимость украденных средств.

С начала года потери от краж криптовалют составили 1,67 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь 2024 год было украдено 2,4 миллиарда долларов. Существенную часть ущерба в 2025 году нанесла северокорейская хакерская группировка Lazarus. В результате атаки на криптобиржу Bybit они вывели активы на сумму 1,45 миллиарда долларов.

Одной из наиболее тревожных тенденций в первом квартале стал рост числа случаев компрометации приватных ключей. В результате 15 инцидентов злоумышленникам удалось похитить 142 миллиона долларов. При этом удалось вернуть лишь 0,38% украденных средств, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42,09%. Февраль 2025 года стал особенно показательным: за весь месяц не удалось вернуть ни одной украденной единицы цифровых активов.

Блокчейн Ethereum вновь оказался наиболее уязвимым для атак. В 98 зафиксированных инцидентах хакерам удалось вывести криптоактивов на сумму 1,54 миллиарда долларов. Популярность Ethereum в сфере децентрализованных финансов (DeFi) и широкое использование смарт-контрактов продолжают привлекать внимание злоумышленников, учитывая объем средств, заблокированных в различных протоколах.