Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі

Форм-факторів навушників не так багато і серед найкомпактніших є два – внутрішньоканальні та вкладиші. Донедавна цей поділ зберігався, але останні роки дедалі частіше почали з’являтися версії вкладишів із додатковим кріпленням за вухо. Вони поєднали в собі дві особливості – відкриту конструкцію, все ще поміщаючись у вушну раковину, а не слуховий прохід і додаткові дужки, що не дозволяють їм впадати. Друга частина судячи з усього покликана вирішити проблему ненадійного кріплення вкладишів у вухах. Подивимося, чи це працює в моделі Ugreen HiTune S5.

Дизайн

Навушники Ugreen HiTune S5 виглядають як дві підкови на кінцях якої закріплені дві частини корпусу. У першій – динамік і сенсорна зона на зовнішній стороні. У другій половині встановлено акумулятор. Товстіша частина дозволяє закріплювати навушники на вушній раковині. Також зазначимо, що вона порівнянна за розмірами із самим навушником. Ви могли подумати, що це дозволило встановити збільшений акумулятор, але це не так. Місткість цілком звичайна для цього класу аудіотехніки.



З незвички не відразу зрозуміло, як потрібно кріпити навушник на вухо. Контрольні моменти: частина з динаміком, що видно на торці капсули та глянсова панелька з логотипом компанії. Вона містить сенсорну зону. Цікавий момент полягає в тому, що логотип на лівій половині виявляється перевернутим при носінні. Це не особливість саме нашого пристрою, а всіх випущених одиниць моделі.



Отвори мікрофонів знаходяться на перемичці між половинками кожного навушника. Цікаво, оскільки воно на внутрішній стороні може закриватися вухом. При цьому навушники мають захист від вологи IPX5.

Позначка де ліва та права сторона є на другій половині навушника, яка заводиться за вушну раковину. У неї на торці вже два контакти для заряджання в кейсі. У нього навушники встановлюються як у подіум.

Кейс вийшов великим як для моделей TWS. Він досить товстий та високий. Почасти це викликано тим, що навушники ставляться в нього і довкола залишається ще достатньо простору. Глянцева, майже дзеркальна кришка має гарний вигляд, але непрактично. На ній залишаються сліди пальців, а з рукавичками вона виявляється дуже слизькою. Благо нижня половина корпусу кейсу матова і трохи чіпкіша.

Діставати навушники зручно, як і повертати їх на зарядку. Як взялися за навушник у вусі, так і помістили усередину. На відміну від деяких моделей повністю бездротових навушників вгадувати, як розгорнути корпус не потрібно.



Ергономіка

Може здатися, що навушник, що тримається за вухо, викличе дискомфорт при тривалому носінні. З’ясувалося, що цього немає і м’які силіконові поверхні не тиснуть на вушну раковину. З внутрішньої акумуляторної частини є навіть пружні подушечки для пом’якшення. Дужка, що скріплює половину в міру жорстка і непогано утримує навушник.

А от щодо надійності утримання при заняттях спортом або іншому активному проведенні часу – все може виявитися індивідуальним. Навушники мають усереднений розмір частин корпусу, який розрахований на певній глибині вушні раковини та об’єм вуха. Тому дамо нашу найчастішу пораду при виборі навушників – спробуйте їх надіти до покупки і схоже так хоча б пару хвилин. Динамік навушника може бути недостатньо глибоко у вусі, а фізіологія вуха не дозволить закріпити його надійно.

Обладнання

Світлодіодний індикатор на зарядному кейсі має кілька режимів роботи. При зарядці навушників він пульсує, заряджаючи кейс світиться постійно. Також він забарвлюється червоним, коли заряду залишається менше 20%.

Сенсорні зони на навушниках підтримують низку команд:

Відтворення/пауза – один дотик;

Наступний трек – короткий дотик на лівому або правому навушнику;

Прийняти/скинути виклик – подвійне торкання будь-якого з навушників;

Голосовий помічник викликається подвійним тапом по лівому навушнику;

Ігровий режим вмикається та вимикається подвійним тапом по правому навушнику;

Скидання всіх налаштувань та сполучень відбувається після розміщення навушників у кейс та утримання кнопки 10 секунд.

При тапах на сенсорних зонах у навушниках відтворюється звук, що кликає. Спершу здається, що він механічний, проте це не так. Виконання команд та активація режимів супроводжуються голосом.

Навушники також можуть бути синхронізовані з двома джерелами звуку для швидкого перемикання між ними. Для цього після синхронізації з першим потрібно помістити навушники в кейс, затиснути кнопку на 3 секунди і синхронізувати їх з другим пристроєм.

Місткість акумулятора що в навушниках, що в кейсі цілком звичайна і навіть менша ніж у деяких раніше протестованих моделях. Тим не менш, Ugreen HiTune S5 заряджається майже півтори години пропрацюють майже добу з дозарядками від кейсу. Автономність самих навушників – 6 годин.

У додатку Ugreen Home, який хитається з сайту компанії, можна перевірити рівень заряду батареї навушників, вибрати еквалайзер (є вісім встановлених), включити ігровий режим, активувати Dual Link, а також перепризначити управління сенсорними зонами. Також через програму можна увімкнути пошук навушників.

Враження

Ugreen HiTune S5 виявились цікавими. З погляду ергономіки такий здвоєний корпус не виявився проблемою. Вони нормально сидять у вушній раковині та непогано триматися за вухо. У буквальному значенні. А ось при активній трясці головою вони таки можуть випасти. Скажімо так, вкладиші з таким заушним кріпленням триматися надійніше за звичайні вкладиші, але все ще гірші від внутрішньоканальних. Ймовірно, якщо доповнити «вакуумну» модель такого роду фіксацією вийде надійніше, але вгадати з розмірами та потрібною геометрією для вуха буде набагато складніше.

Звучать навушники непогано як відкритого форм-фактора. Частоти добре представлені та враховуючи, що динамік так чи інакше знаходиться на відстані від вушного каналу, гучності вистачає, щоб слухати музику голосно. Ізоляція від зовнішніх шумів така ж, як у звичайних вкладишів – мінімальна.

Не дуже сподобалася робота сенсорних зон. Вони досить чутливі і враховуючи, що навушники доводиться час від часу поправляти у вусі, музика раз у раз переривається кліком команди пауза-відтворення. Згодом потрібно звикати поправляти їх за гнучку сполучну дужку, тоді сенсор спрацьовувати не буде. Але сам факт необхідності поправки означає, що з універсальністю є проблеми.

Автономність навушників достатня, але цікаво, що при більшому розмірі корпусу та його частин, акумулятор не такий вже ємний. Так, робота протягом 6 годин та ще 18 із підзарядкою від кейсу – дуже хороші показники. Але використовувати простір у цих габаритах, напевно, можна було ефективніше чи зменшити розмір кейсу.

Характеристики навушників Ugreen HiTune S5 (WS210)

Розмір динаміків: 12 мм Частотний діапазон навушників: 20 Гц – 20 КГц Кількість мікрофонів: 2 Кодеки: AAC, SBC Підключення: Bluetooth 5.4 Профілі Bluetooth: HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP Захист: IPX5 Акумулятор навушника, кейсу: Li-ion, 40 мА·год, 400 мА·ч Довжина кабелю: 10 см Габарити кейсу: 58,72×50,15×25,81 мм Габарити навушника: 31,68×20,22×24,4 мм Маса навушника: 4,2 г Маса кейсу: 46,2 г Пристрій надано: Компанія OPPO AED Україна Ціна: $35

Оцінка:

+ захист від вологи

+ зручний кейс

+ звук як для вкладишів

-звичайні недоліки навушників-вкладишів

-Порівняно великі габарити

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Михайло Чорновий

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