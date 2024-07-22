Bluetooth-навушники OnePlus Nord Buds 3 Pro отримали драйвери 12,4 мм, ANC та автономність до 44 годин

OnePlus анонсувала нові бездротові навушники під назвою OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутрішньоканальні навушники оснащені 12.4 мм драйверами, підтримують Bluetooth 5.4 і кодеки SBC/AAC. Вони також пропонують систему активного шумоподавлення до 49 дБ та мають захист від крапель води та поту за стандартом IP55.

Кейс навушників оснащений акумулятором на 440 мАг, що дозволяє навушникам працювати до 44 годин від одного заряду. На вибір пропонуються дві колірні версії: Starry Black та Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за ціною $80.