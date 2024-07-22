Bluetooth-навушники OnePlus Nord Buds 3 Pro отримали драйвери 12,4 мм, ANC та автономність до 44 годин22.07.24
OnePlus анонсувала нові бездротові навушники під назвою OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутрішньоканальні навушники оснащені 12.4 мм драйверами, підтримують Bluetooth 5.4 і кодеки SBC/AAC. Вони також пропонують систему активного шумоподавлення до 49 дБ та мають захист від крапель води та поту за стандартом IP55.
Кейс навушників оснащений акумулятором на 440 мАг, що дозволяє навушникам працювати до 44 годин від одного заряду. На вибір пропонуються дві колірні версії: Starry Black та Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro вже доступні для покупки на офіційному сайті виробника за ціною $80.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Розкажемо про дуже «швидку» кишеню-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотільних накопичувачів. Начебто утилітарна річ, але виявилося, що дуже цікава
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Bluetooth-навушники OnePlus Nord Buds 3 Pro отримали драйвери 12,4 мм, ANC та автономність до 44 годинBluetooth OnePlus навушники
Внутрішньоканальні навушники OnePlus Nord Buds 3 Pro оснащені 12.4 мм драйверами, підтримують Bluetooth 5.4 і кодеки SBC/AAC.
Micron випустила NVMe-накопичувачі Crucial P310 формату M.2 2230 ємністю 1 і 2 ТБMicron SSD накопичувач
Накопичувачі Crucial P310 оснащені інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 і базуються на контролері Phison E27T без зовнішнього буфера DRAM, а також на 232-шарових мікросхем пам’яті 3D NAND QLC.