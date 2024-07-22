Bluetooth-наушники OnePlus Nord Buds 3 Pro получили драйверы 12,4 мм, ANC и автономность до 44 часов22.07.24
OnePlus анонсировала новые полностью беспроводные наушники под названием OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутриканальные наушники оснащены 12.4-мм драйверами, поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC/AAC. Они также предлагают систему активного шумоподавления до 49 дБ и имеют защиту от капель воды и пота по стандарту IP55.
Кейс наушников оснащен аккумулятором на 440 мАч, что позволяет наушникам работать до 44 часов от одного заряда. На выбор предлагаются две цветовые версии: Starry Black и Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по цене $80.
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