Bluetooth-наушники OnePlus Nord Buds 3 Pro получили драйверы 12,4 мм, ANC и автономность до 44 часов

OnePlus анонсировала новые полностью беспроводные наушники под названием OnePlus Nord Buds 3 Pro. Внутриканальные наушники оснащены 12.4-мм драйверами, поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC/AAC. Они также предлагают систему активного шумоподавления до 49 дБ и имеют защиту от капель воды и пота по стандарту IP55.

Кейс наушников оснащен аккумулятором на 440 мАч, что позволяет наушникам работать до 44 часов от одного заряда. На выбор предлагаются две цветовые версии: Starry Black и Soft Jade. OnePlus Nord Buds 3 Pro уже доступны для покупки на официальном сайте производителя по цене $80.