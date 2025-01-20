Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие

Форм-факторов наушников не так уж много и среди самых компактных есть два – внутриканальные и вкладыши. До недавнего времени это разделение сохранялось, но последние годы все чаще стали появляться версии вкладышей с дополнительным креплением за ухо. Они совместили в себе две особенности – открытую конструкцию, все еще помещаясь в ушную раковину, а не слуховой проход и дополнительные заушные дужки, не позволяющие им впадать. Вторая часть судя по всему призвана решить проблему ненадежного крепления вкладышей в ушах. Посмотрим, работает ли это в модели Ugreen HiTune S5.

Дизайн

Наушники Ugreen HiTune S5 выглядят как две подковы на концах которой закреплены две части корпуса. В первой – динамик и сенсорная зона на наружной стороне. Во второй половине установлен аккумулятор. Более толстая часть позволяет закреплять наушники на ушной раковине. Также отметим что она сопоставима по размерам с самим наушником. Вы могли подумать, что это позволило установить увеличенный аккумулятор, однако это не так. Емкость вполне обычная для этого класса аудиотехники.

С непривычки не сразу понятно, как нужно крепить наушник на ухо. Контрольные моменты: часть с динамиком, который видно на торце капсулы и глянцевая панелька с логотипом компании. Она содержит и сенсорную зону. Любопытный момент заключается в том, что логотип на левой половине оказывается перевернутым при ношении. Это не особенность конкретно нашего устройства, а всех выпущенных единиц модели.

Отверстия микрофонов находятся на перемычке между половинками каждого наушника. Любопытно, так как оно на внутренней стороне и может закрываться ухом. При этом наушники имеют защиту от влаги – IPX5.

Пометка где левая и правая сторона есть на второй половине наушника, которая заводится за ушную раковину. У нее на торце уже два контакта для зарядки в кейсе. В него наушники устанавливаются как на подиум.

Кейс получился крупным как для TWS моделей. Он достаточно толстый и высокий. Отчасти это вызвано тем что наушники ставятся в него и вокруг остается еще достаточно пространства. Глянцевая, почти зеркальная крышка выглядит красиво, но непрактично. На ней остаются следы пальцев, а с перчатками она оказывается весьма скользкой. Благо нижняя половина корпуса кейса матовая и чуть более цепкая.

Доставать наушники удобно, как и возвращать их на зарядку. Как взялись за наушник в ухе, так и поместили внутрь. В отличии от некоторых моделей полностью беспроводных наушников угадывать как развернуть корпус не нужно.

Эргономика

Может показаться что наушник держащийся за ухо вызовет дискомфорт при длительном ношении. Выяснилось, что этого не происходит и мягкие силиконовые поверхности не давят на ушную раковину. С внутренней аккумуляторной части даже есть упругие подушечки для смягчения. Дужка, скрепляющая половину в меру жесткая и неплохо удерживает наушник.

А вот что касается надежности удержания при занятиях спортом или другом активном времяпровождении – все может оказаться индивидуальным. Наушники имеют усредненный размер частей корпуса, который рассчитан на определенной глубины ушные раковины и объем уха. Поэтому дадим наш самый частый совет при выборе наушников – попробуйте их надеть до покупки и походите так хотя бы пару минут. Динамик наушника может оказаться недостаточно глубоко в ухе, а физиология уха не позволит закрепить его надежно.

Оснащение

Светодиодный индикатор на зарядном кейсе имеет несколько режимов работы. При зарядке наушников он пульсирует, при зарядке кейса светится постоянно. Также он окрашивается красным когда заряда остается мене 20%.

Сенсорные зоны на наушниках поддерживают целый ряд команд:

Воспроизведение/пауза – одно касание;

Следующий трек – короткое касание на левом или правом наушнике;

Принять/сбросить вызов – двойное касание на любом из наушников;

Голосовой ассистент вызывается двойным тапом по левому наушнику;

Игровой режим включается и выключается двойным тапом по правому наушнику;

Сброс всех настроек и сопряжений происходит после помещения наушников в кейс и удержания кнопки 10 секунд.

При тапах на сенсорных зонах в наушниках воспроизводится кликающий звук. Поначалу кажется, что он механический, однако это не так. Выполнение команд и активация режимов сопровождаются голосом.

Наушники также могут быть синхронизированы сразу с двумя источниками звука для быстрого переключения между ними. Для этого после синхронизации с первым, нужно поместить наушники в кейс, зажать кнопку на 3 секунды и синхронизировать их со вторым устройством.

Емкость аккумулятора что в наушниках, что в кейсе вполне обычная и даже меньше чем в некоторых ранее протестированных моделях. Тем не менее Ugreen HiTune S5 заряжаясь почти полтора часа проработают почти сутки с дозарядками от кейса. Автономность самих наушников — 6 часов.

В приложении Ugreen Home, которое качается с сайта компании можно проверить уровень заряда батареи наушников, выбрать эквалайзер (есть восемь предустановленных), включить игровой режим, активировать Dual Link, а также переназначить управление сенсорными зонами. Также через приложение можно включить поиск наушников.

Впечатления

Ugreen HiTune S5 оказались любопытными. С точки зрения эргономики такой сдвоенный корпус не оказался проблемой. Они нормально сидят в ушной раковине и неплохо держаться за ухо. В буквальном смысле. А вот при активной тряске головой они все-таки могут выпасть. Скажем так, вкладыши с таким заушным крепежом держаться надежнее обычных вкладышей, но все еще хуже внутриканальных. Вероятно, если дополнить «вакуумную» модель такого рода фиксацией получится надежнее, но угадать с размерами и нужной геометрией для уха будет куда сложнее.

Звучат наушники неплохо как для открытого форм-фактора. Частоты хорошо представлены и учитывая, что динамик так или иначе находится на расстоянии от ушного канала, громкости хватает чтобы слушать музыку громко. Изоляция от внешних шумов такая же как у обычных вкладышей — минимальная.

Не очень понравилась работа сенсорных зон. Они достаточно чувствительные и учитывая, что наушники приходится время от времени поправлять в ухе, музыка то и дело прерывается кликом команды пауза-воспроизведение. Со временем нужно привыкать поправлять их за гибкую соединительную дужку, тогда сенсор срабатывать не будет. Но вот сам факт необходимости поправки означает что с универсальностью есть проблемы.

Автономность наушников достаточная, но любопытно что при большем размере корпуса и его частей, аккумулятор не такой уж емкий. Да, работа на протяжении 6 часов и еще 18 с подзарядкой от кейса – весьма хорошие показатели. Но использовать пространство в этих габаритах, наверное, можно было эффективнее или уменьшить размер кейса.

Характеристики наушников Ugreen HiTune S5 (WS210)

Размер динамиков: 12 мм Частотный диапазон наушников: 20 Гц — 20 КГц Количество микрофонов: 2 Кодеки: AAC, SBC Подключение: Bluetooth 5.4 Профили Bluetooth: HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP Защита: IPX5 Аккумулятор наушника, кейса: Li-ion, 40 мА·ч, 400 мА·ч Длина кабеля: 10 см Габариты кейса: 58,72×50,15×25,81 мм Габариты наушника: 31,68×20,22×24,4 мм Масса наушника: 4,2 г Масса кейса: 46,2 г Устройство предоставлено: Компания OPPO AED Украина Цена: $35

Оценка:

+ защита от влаги

+ удобный кейс

+ звук как для вкладышей

-обычные недостатки наушников-вкладышей

-сравнительно большие габариты

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Михаил Черновой

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