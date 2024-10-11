Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные

Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные11.10.24
Полностью беспроводные наушники настолько популярное устройство что кажется их выпускают даже в качестве сувенирной продукции, по типу флешек в свое время. Однако более индивидуальный подход выражается в хорошей эргономике, дополнительных возможностях и более функциональном приложении. Да, есть компании которые зарабатывают на них:)
Ugreen Choice H6 Pro – одна из новых моделей TWS и может похвастаться целым набором продвинутых возможностей, оцениваешь при этом менее чем в пятьдесят долларов. Отметим что кое где их также можно встретить под названием HiTune H6 Pro.
Дизайн и эргономика
Ugreen Choice H6 Pro это наушники формата вкладышей, то есть без силиконовых амбушюр вставляющихся в начало слухового канала. Обычно это тянет за собой не лучшую шумоизоляцию, объем звука и его качество, но эта модель смогла приятно удивить.
Прежде всего тем, что это первые вкладыши, которые держались у нас в ушах почти также хорошо, как внутриканальные. Судя по всему, это случилось благодаря форме и увеличенной доли миллиметров. Да, при беге, цеплянии одеждой или сильной тряске головой они не удержаться в ушах. Однако сила гравитации не вытаскивает их как это происходит с другими моделями.
Кейс довольно любопытен, хотя мы уже видели такие. Наушники в него устанавливаются сбоку, через большую крышку. Таким образом вероятности выронить наушник при доставании кажется меньше. Обычно их приходится брать двумя пальцами за верх корпуса и осторожно перехватывать для вставки в ухо. Здесь же можно взяться за ножку, что надежнее. Вроде бы мелочь, но если вы активный пользователь беспроводных моделей, то знаете, как иногда в спешке легко выронить наушник.
На кейсе также есть светодиод индикации работы, порт USB Type-C для зарядки и кнопка сброса текущего подключения. К слову, наушники можно подключить одновременно к двум смартфонам используя фирменное приложение.
Сами наушники имеют защиту от влаги IPX5, так что заниматься в тренажерке или бегать под летним дождиком можно без опаски. Они выпускаются в двух цветах – белом и черном. В обоих есть интересный дизайнерский элемент – часть корпуса кейса матовая, а крышка – глянцевая.
Функциональность
На корпусе наушников есть сенсорные зоны. Реакций на касания много:
- Однократный тап ставит воспроизведение на паузу и принимает или сбрасывает вызов.
- Двукратный — переключает предыдущий или следующий трек. Двойной на левом наушнике переключает трек на предыдущий, а на правом – на следующий.
- Тройной тап на левом наушнике включает голосовой помощник, а на правом включает «игровой режим» с низкой задержкой.
- Долгое нажатие на каждом из них переключает режимы шумоподавления. Во время разговора такое касание включает и выключает микрофон.
Примечательно что наушник выдает также звуковой сигнал на каждый вид касания. Также и при подключении и установке сопряжения – действия сопровождаются томным женским голосом.
Есть и сенсор приближения, активирующий паузу, когда наушник вынимается из уха во время воспроизведения.
Система шумоподавления может работать и в режиме прозрачности – когда лучше слышны автомобили и окружающие голоса.
Наушники используют версию протокола Bluetooth 5.3. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и LDAC. Если надо переподключится к другому смартфону – нужно будет зажать кнопку на кейсе. Хорошо, что производители отошли от зажатия сенсорных зон на корпусе наушников.
Приложение Ugreen Home позволяет перенастраивать управление и характер звука. В нем можно подключить наушники ко второму устройству с помощью функции Dual Link, активировать шумоподавление, пространственный звук и игровой режим, а также выбрать один из предложенных пресетов эквалайзера. Однако в приложении отсутствует возможность создания собственной версии значений эквалайзера.
Наушники могут проработать от полного заряда почти 5 часов без активного шумоподавления. С ним – около 4-х часов. У производителя эти показатели выше на час. Кейс заряжает наушники полтора часа и его емкости хватит на 5 дозарядок.
Для наших читателей действует скидка $4 на покупку наушников Ugreen Choice H6 Pro с кодом UG6FLA.
Характеристики наушников Ugreen Choice H6 Pro (WS203)
|Размер динамиков:
|13 мм
|Частотный диапазон наушников:
|20 Гц — 40 КГц
|Чувствительность наушников:
|128 дБ при 1кГц
|Чувствительность микрофона:
|-38 ДБ
|Количество микрофонов:
|6
|Кодеки:
|SBC, AAC и LDAC
|Подключение:
|Bluetooth 5.3
|Защита:
|IPX5
|Аккумулятор наушника, кейса:
|35, 400 мАч
|Длина кабеля:
|30 см
|Габариты кейса:
|62,71×53,92×23,89 мм
|Габариты наушника:
|35,9×18,47×17,02 мм
|Масса наушника:
|4 г
|Масса кейса:
|32 г
|Цена:
|$38
Оценка:
+ эргономика кейса
+ стоимость
+ защита от влаги
+ автономность
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