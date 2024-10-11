Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні

Повністю бездротові навушники настільки популярний пристрій що здається їх випускають навіть як сувенірну продукцію, на кшталт флешок свого часу. Однак більш індивідуальний підхід виявляється у хорошій ергономіці, додаткових можливостях та більш функціональному додатку. Так, є компанії, які заробляють на них:)

Ugreen Choice H6 Pro – одна з нових моделей TWS і може похвалитися цілим набором просунутих можливостей, оцінюєш при цьому менш ніж п’ятдесят доларів. Зазначимо, що де-не-де їх також можна зустріти під назвою HiTune H6 Pro.

Дизайн та ергономіка

Ugreen Choice H6 Pro це навушники формату вкладишів, тобто без силіконових амбушюр, що вставляються на початок слухового каналу. Зазвичай це тягне за собою не найкращу шумоізоляцію, об’єм звуку та його якість, але ця модель змогла приємно здивувати.

Насамперед тим, що це перші вкладиші, які трималися у нас у вухах майже так само добре, як внутрішньоканальні. Зважаючи на все, це сталося завдяки формі та збільшеній частині міліметрів. Так, при бігу, чіплянні одягом або сильною тряскою головою вони не втримаються у вухах. Однак сила гравітації не витягує їх, як це відбувається з іншими моделями.

Кейс досить цікавий, хоч ми вже бачили такі. Навушники в нього встановлюються збоку, через велику кришку. Таким чином ймовірності випустити навушник при діставанні здається менше. Зазвичай їх доводиться брати двома пальцями за верх корпусу та обережно перехоплювати для вставки у вухо. Тут можна взятися за ніжку, що надійніше. Начебто дрібниця, але якщо ви активний користувач бездротових моделей, то знаєте, як іноді в поспіху легко випустити навушник.

На кейсі також є світлодіод індикації роботи, порт USB Type-C для заряджання та кнопка скидання поточного підключення. До речі, навушники можна підключити одночасно до двох смартфонів, використовуючи фірмову програму.

Самі навушники мають захист від вологи IPX5, тому займатися в тренажерці або бігати під літнім дощем можна без побоювання. Вони випускаються у двох кольорах – білому та чорному. В обох є цікавий дизайнерський елемент – частина корпусу кейсу матова, а кришка – глянсова.

Функціональність

На корпусі навушників є сенсорні зони. Реакцій на торкання багато:

Одноразовий тап ставить відтворення на паузу та приймає або скидає виклик.

Дворазовий – перемикає попередній або наступний трек. Подвійний на лівому навушнику перемикає трек на попередній, а на правому – наступний.

Трійний тап на лівому навушнику включає голосовий помічник, а на правому включає «ігровий режим» з низькою затримкою.

Довге натискання на кожному з них перемикає режими шумоподавлення. Під час розмови такий дотик включає та вимикає мікрофон.

Примітно, що навушник видає також звуковий сигнал на кожен вид торкання. Також і при підключенні та встановленні пари – дії супроводжуються важким жіночим голосом.

Є і сенсор наближення, що активує паузу, коли навушник виймається з вуха під час відтворення.

Система шумоподавлення може працювати і в режимі прозорості – коли краще чути автомобілі та оточуючі голоси.

Навушники використовують версію Bluetooth 5.3. Підтримуються кодеки SBC, AAC та LDAC. Якщо потрібно перепідключитися до іншого смартфона – потрібно буде затиснути кнопку на кейсі. Добре, що виробники відійшли від затискання сенсорних зон на корпусі навушників.

Програма Ugreen Home дозволяє переналаштовувати керування та характер звуку. У ньому можна підключити навушники до другого пристрою за допомогою функції Dual Link, активувати шумозаглушення, просторовий звук та ігровий режим, а також вибрати один із запропонованих пресетів еквалайзера. Однак у додатку немає можливості створення власної версії значень еквалайзера.

Навушники можуть працювати від повного заряду майже 5 годин без активного шумоподавлення. З ним – близько 4-ї години. У виробника ці показники вищі на годину. Кейс заряджає навушники півтори години та його ємності вистачить на 5 дозарядок.

Для наших читачів діє знижка $4 на покупку навушників Ugreen Choice H6 Pro з кодом UG6FLA.

Характеристики наушников Ugreen Choice H6 Pro (WS203)

Розмір динаміків: 13 мм Частотний діапазон навушників: 20 Гц – 40 КГц Чутливість навушників: 128 дБ при 1кГц Чутливість мікрофона: -38 ДБ Кількість мікрофонів: 6 Кодеки: SBC, AAC та LDAC Підключення: Bluetooth 5.3 Захист: IPX5 Акумулятор навушника, кейсу: 35, 400 мАг Довжина кабелю: 30 см Габарити кейсу: 62,71×53,92×23,89 мм Габарити навушника: 35,9×18,47×17,02 мм Маса навушника: 4 г Маса кейсу: 32 г Ціна: $38

Оцінка:

+ ергономіка кейсу

+ вартість

+ захист від вологи

+ автономність

Андрій Ріттер

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram