Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO

Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO10.01.25
Інтернет дає можливість кожній людині стати лідером громадської думки, альтернативою медіа чи блогером для аудиторії різного профілю та інтересів. Формати лонгрідів відходять у минуле, а текстові новини замінюють шортси, ріллси, тиктоки та відео з інтерв’ю чи подкасти. Саме для відео і знадобляться гарне світло, камери та мікрофони. Сьогодні познайомимося із представниками від компанії Maono. Бренд пропонує не тільки звукозаписну техніку, а й гаджети для зведення аудіо-потоків. Про мікрофон Maono PD200X та аудіо-мікшер Maonocaster G1 NEO розповімо далі.
Дизайн та ергономіка Maono PD200X
Мікрофон Maono PD200X виглядає звично, але все ж таки має кілька відмінних моментів. Вже із заводу мікрофон закріплений у «павуці» еластичними резинками. Всі рознімання розташовані ззаду, а зверху є дві кнопки. Та що менше, з піктограмою перекресленого мікрофона, відповідно, його і вимикає. Багатофункціональна велика кругла шайба натискається та крутиться. Підсвічування навколо неї змінюється від зеленого до синього. Перший загоряється в режимі гучності мікрофона, а другий під час регулювання гучності в навушниках.
Неприємна особливість обох кнопок – клік при натисканні чудово чутний на записі, як би ніжно ви це не робили. Їм явно не вистачає хоч би мінімального демпфера для пом’якшення кліку.
Чорний поролон вітрозахисту прикриває сіткову склянку з датчиками. Звук з нею і без неї помітно відрізняється, стаючи більш глибоким і басистим у надітому варіанті. Голос добре вловлюється з відривом 5-10 див від мікрофона. При записі мови на дуже близькій відстані – “перевантажень” не відбувається, хоча це окремо можна налаштувати у фірмовому ПЗ.
Мікрофон випускається у білому та чорному кольорах. Білий виглядає ошатно, пофарбований пристрій якісно. На корпусі мікрофона є декоративне підсвічування. Її відтінок налаштовується через програму. Кільце RGB розташоване на стику з вітрозахистом. Якщо поролон зняти – підсвічування буквально битиме по очах. Добре, що її можна зовсім відключити.
У наш комплект поставки, крім самого мікрофона, входить пантограф. Здебільшого він нагадує пантографи для настільних ламп, але із спеціальним кріпленням. Фурнітура за якістю уяви не вражає, але зі своїми завданнями справляється. Метал тонкий, пластикові затискачі, кріплення на стіл – з металу. Вороток рухливий і дозволяє кріпити мікрофон на краї поверхонь різної конфігурації.
Пружинки добре утримують ланки, дозволяючи плавно позиціонувати пристрій. Щоправда, іноді вони подзвонюють, що під час онлайн-трансляцій знову ж таки звучатиме не дуже добре. Разом з тим мікрофон також продається і на підставці, так що можна вибрати кращий варіант.
Обладнання
Мікрофон Maono PD200X підтримує 24-бітний звук, правда, цей діапазон, властивий більш дорогим моделям, швидше за номінальний. недостатньо. Тобто, звичайно, Maono може записувати звук падіння крапель води, подиху. вітру, перегортання сторінок або лазерного пострілу в ваккууеме, але навряд чи деталізація буде достатньою в порівнянні з професійними рішеннями. і гулкий корпус. У частині компонентів, враховуючи ціну, нарікань з нашого погляду не повинно. Мікрофон відмінно впорається із завданням по запису летс-плеїв, інтерв’ю, подкастів і влогів.
Мікрофон можна підключати за цифровим та аналоговим інтерфейсом. Для першого використовується Type-C. Для другого – XLR. Звук при їх використанні, як і повинно, відрізняється, тому під кожні завдання можна вибирати. Є також 3,5 мм аудіо роз’єм.
Примітно, що по USB мікрофон також можна підключити до смартфону. Мало того, що комплектний кабель завдовжки 3 метри має знімний перехідник на USB Type-A-USB-C. Фірмова програма для ОС Андроїд така ж зручна як на ПК. Смартфон без проблем починає працювати і дозволить записати звук на смартфон набагато якісніше. Мобільним влоггерам – саме те.
Якщо дивитися на частотний діапазон того, що виходить записати на PD200X, то критичних відхилень ми не помітили. Якщо порівнювати з одним із його цінових конкурентів, місцями низьких та високих частот більше, але це може бути викликано і паразитними шумами оточення. Робочий діапазон виглядає рівно і достатньо.
У фірмовій утиліті Maono Link можна «відрізати» нижній та/або верхній діапазон і намагатися вирішити питання зі сторонніми звуками. Загалом, якщо залишити верхній – звук, записаний мікрофоном, стає закономірно дзвінкішим. Якщо ж залишити нижній – місцями буде деяке навантаження дивними низькочастотними артефактами. Тому робота в середньому діапазоні, який активний за умовчанням, видається найбільш оптимальним. У софті є частотні пресети. Вони дозволяють кардинально та якісно змінити ефект озвучки. Тут швидше знову настає час смаківщини та переваги кому який частотний діапазон подобається більше.
Maonocaster G1 NEO
Помітно урізноманітнити аудіо-запис дозволить аудіо-мікшер компанії. Насамперед примітно, що він дозволяє зводити аналогові та цифрові канали. Той самий XLR-роз’єм має всередині ще й гніздо для штекера 5 мм. Також мікшер дозволить підключитися Bluetooth до смартфону або ноутбука і запускати аудіо з них. Напевно, це було комусь потрібне.
Мікшер дозволяє запускати у прямому ефірі аудіо-ефекти. Є деякі встановлені, а є додаткові, які можна завантажити з сайту. Відлуння для любителів співати на стримах, голоси потойбічних істот та інше.
Цікавою можливістю стане запис аудіо за командою з мікшера та її наступний запуск із кнопки прямо під час ефіру. Такий собі звуковий макрос. Наприклад, можна записати звук із мікрофона або звук відтворений на комп’ютері.
Мікшер може приймати аудіо лише з XLR або аудіо 5 мм. Цифрового гнізда для цього немає. Зате можна підключити навушники до роз’єму, що відповідають за моніторинг і таким чином чути себе під час запису. Окремо є порти для виведення звуку на ПК та навушники або колонки через USB-C та 3,5 мм-порти. У мікшера також є своє настроювання підсвічування корпусу.
Враження
Мікрофон Maono PD200X здається нам вдалим рішенням серед записуючих аудіо-пристроїв доступного цінового діапазону. У нього хороші характеристики, які задовольнять початківців, досвідчених стримерів та провідних подкастів. Добре впорається мікрофон і із записом інтерв’ю. Важливим бонусом є легкість налаштування при підключенні до смартфону.
Так, є огріхи з конструкцією, на зразок кнопок і шумів при торканні корпусу. Але загалом це збалансоване рішення, яке можна рекомендувати. Якщо посилатися на думки експертів, мікрофон дає «готовий» звук із коробки, без необхідності додаткової обробки. Освоювати спеціалізоване програмне забезпечення для налаштування еквалайзера не доведеться. У фірмовій утиліті є базові функції та приємні доповнення.
Мікшер Maonocaster G1 NEO відрізняється гарною ергономікою та функціональністю. Важко вигадати чого йому не вистачає з погляду можливостей та спецефектів. Весь набір описаних можливостей робить його універсальним та примітним доповненням до мікрофону.
Характеристики мікрофона Maono PD200X
|Тип мікрофону:
|Динамічний, кардіоїдний
|Частота дискретизації:
|24 біт / 48 кГц
|Чутливість
|XLR:-52 Дб, USB:-10,5 Дб
|Максимальний рівень звукового тиску:
|130 дБ (THD 1% кГц)
|Підключення:
|XLR, USB Type-C
|Підсвічування:
|так
|Додатково:
|адаптер
|Кріплення:
|1/4 дюйми
|Довжина кабелю:
|2 м
|Ціна:
|орієнтовно $100
Характеристики аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO< /a>
|Частотний діапазон:
|20 – 20 000 Гц
|Вихідна потужність:
|20 мВт, 32Q (1 кГц, THD+N=1%)
|Частота дискретизації:
|44 кГц /16 біт
|Бездротове підключення:
|Bluetooth 4.2
|Ціна:
|орієнтовно $70
Редактор
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Maono пропонує не тільки звукозаписну техніку, а й гаджети для зведення аудіо-потоків. Розповімо про мікрофон Maono PD200X та аудіо-мікшер Maonocaster G1 NEO далі
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Представлені смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Придбати їх в Україні можна за ціною від 13 000 грн Poco смартфон
Смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro засновані на процесорах MediaTek, мають захист від вологи та пилу за класом IP68, стереодинаміки, NFC. Їх можна купити як на Аліекспрес, зі знижкою та можливістю виграти ще один пристрій компанії.
LG на CES: перший у світі бездротовий телевізор OLED із технологією Zero Connect CES LG телевізор
На виставці CES 2025 компанія LG представила нову лінійку телевізорів OLED evo 2025 року, що включає моделі M5 та G5.
Представлені смартфони Poco X7 та Poco X7 Pro на SoC MediaTek. Придбати їх в Україні можна за ціною від 13 000 грн
Samsung на CES 2025: телевізори зможуть автоматично покращувати якість зображення та звуку завдяки ШІ
Смарт-годинник Garmin Instinct 3 з дисплеєм AMOLED та «необмеженим» часом автономної роботи коштують $400
BMW представила свою операційну систему X засновану на Android
На CES 2025 показали перший ноутбук Lenovo ThinkPad без трекпоінту
Asus показала першу у світі зовнішню відеокарту Nvidia GeForce 5090 з Thunderbolt 5
Нова клавіатура підвищеної ергономічності від Microsoft коштує $120
Samsung та Google представили Eclipsa – безкоштовну альтернативу технології об’ємного звуку Dolby Atmos
Знижки та подарунки за покупку смартфона POCO X7 Pro
Ігрові ноутбуки Asus ROG серій Strix, Flow та Zephyrus на CES 2025
CES 2025: нові монітори Samsung Odyssey OLED підтримують частоту оновлення до 500 Гц
Смартфони Samsung Galaxy S25 представлять 22 січня 2025 року