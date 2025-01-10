Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO

Интернет дает возможность каждому человеку стать лидером общественного мнения, альтернативой медиа или блогером для аудитории различного профиля и интересов. Форматы лонгридов отходят в прошлое, а текстовые новости заменяют шортсы, рилсы, тиктоки и видео с интервью или подкасты. Как раз для видео и понадобятся хороший свет, камеры и микрофоны. Сегодня познакомимся с представителями от компании Maono. Бренд предлагает не только звукозаписывающую технику, а и гаджеты для сведения аудио-потоков. Про микрофон Maono PD200X и аудио-микшер Maonocaster G1 NEO расскажем далее.

Дизайн и эргономика Maono PD200X

Микрофон Maono PD200X выглядит привычно, но все же имеет несколько отличительных моментов. Уже с завода микрофон закреплен в «пауке» эластичными резинками. Все разъемы расположены сзади, а сверху есть две кнопки. Та что поменьше, с пиктограммой перечеркнутого микрофона, соответственно его и выключает. Многофункциональная крупная круглая шайба нажимается и крутится. Подсветка вокруг нее меняется от зеленого к синему. Первый загорается в режиме регулировки громкости микрофона, а второй при регулировке громкости в наушниках.

Неприятная особенность обоих кнопок – клик при нажатии прекрасно слышен на записи, как бы нежно вы это не делали. Им явно не хватает хотя бы минимального демпфера для смягчения клика.

Черный поролон ветрозащиты прикрывает сеточный стакан с датчиками. Звук с ней и без нее заметно отличается, становясь более глубоким и басистым в надетом варианте. Голос хорошо улавливается на расстоянии 5-10 см от микрофона. При записи речи на очень близком расстоянии –«перегрузов» не происходит, хотя это отдельно можно настроить в фирменном ПО.

Микрофон выпускается в белом и черном цветах. Белый выглядит нарядно, окрашено устройство качественно. На корпусе микрофона есть декоративная подсветка. Ее оттенок настраивается через приложение. Кольцо RGB расположено на стыке с ветрозащитой. Если поролон снять – подсветка будет буквально бить по глазам. Хорошо, что ее можно и вовсе отключить.

В наш комплект поставки кроме самого микрофона входит пантограф. По большей части он напоминает пантографы для настольных ламп, но со специальным креплением. Фурнитура по качеству воображения не поражает, но со своими задачами справляется. Металл тонкий, зажимы пластиковые, крепление на стол — из металла. Вороток подвижный и позволяет крепить микрофон на края поверхностей разной конфигурации.

Пружинки хорошо удерживают звенья, позволяя плавно позиционировать устройство. Правда, иногда они позвякивают, что во время онлайн-трансляций опять же будет звучать не очень хорошо. Вместе с тем, микрофон также продается и на подставке, так что можно выбрать предпочтительный вариант.

Оснащение

Микрофон Maono PD200X поддерживает 24-битный звук, правда, этот диапазон, присущий более дорогим моделям, скорее номинальный. Исходя из опыта, описанного в профильных источниках, этот диапазон рассчитан на аудио-дизайнеров профессионального уровня. А им других технических характеристик этой модели будет уже недостаточно. То есть, конечно Maono может записывать звук падения капель воды, дуновения ветра, перелистывания страниц или лазерного выстрела в ваккууеме, но вряд ли детализация будет достаточной в сравнении с профессиональными решениями. Хотя куда больше вопросов вызывает эргономика – клацающие кнопки и гулкий корпус. По части компонентов, учитывая цену, нареканий с нашей точки зрения не должно быть. Микрофон отлично справится с задачей по записи летс-плеев, интервью, подкастов и влогов.

Микрофон можно подключать по цифровому и аналоговому интерфейсу. Для первого используется Type-C. Для второго – XLR. Звук при их использовании, как и должно – отличается, поэтому под каждые задачи можно выбирать. Есть также 3,5 мм-аудио разъем.

Примечательно что по USB микрофон также можно подключить к смартфону. Мало того, что у комплектного кабеля длиной в 3 метра есть съёмный переходник на USB Type-A-USB-C. Фирменное приложение для ОС Андроид такое же удобное как на ПК. Смартфон без проблем начинает работать и позволит записать звук на смартфон куда более качественно. Мобильным влоггерам – самое то.

Если смотреть на частотный диапазон того что получается записать на PD200X, то критических отклонений мы не заметили. Если сравнивать с одним из его ценовых конкурентов, местами низких и высоких частот больше, но это может быть вызвано и паразитными шумами окружения. Рабочий диапазон выглядит ровно и его достаточно.

В фирменной утилите Maono Link можно «отрезать» нижний и/или верхний диапазон и таким образом пытаться решить вопрос с посторонними звуками. В целом, если оставить верхний – звук, записанный микрофоном, становится закономерно более звонким. Если же оставить нижний – местами будет некоторый перегруз странными низкочастотными артефактами. Поэтому работа в среднем диапазоне, который активен по умолчанию, кажется наиболее оптимальной. В софте есть частотные пресеты. Они позволяют кардинально и качественно сменить эффект озвучки. Тут скорее вновь настает время вкусовщины и предпочтения кому какой частотный диапазон нравится больше.

Заметно разнообразить аудио-запись позволит аудио-микшер компании. Прежде всего примечательно что он позволяет сводить аналоговые и цифровые каналы. Тот же XLR-разъем имеет внутри еще и гнездо для штекера 5 мм. Также микшер позволит подключиться по Bluetooth к смартфону или ноутбуку и запускать аудио с них. Наверное, это было кому-то нужно.

Микшер позволяет запускать в прямом эфире аудио-эффекты. Есть некоторые предустановленные, а есть дополнительные, которые можно скачать с сайта. Эхо для любителей петь на стримах, голоса потусторонних существ и прочее.

Интересной возможностью станет запись аудио по команде с микшера и ее последующий запуск с кнопки прямо во время эфира. Такой себе звуковой макрос. Можно, например, записать звук с микрофона или звук воспроизведённый на компьютере.

Микшер может принимать аудио только с XLR или аудио 5 мм. Цифрового разъема для этого нет. Зато можно подключить наушники в разъем отвечающие за мониторинг и таким образом слышать себя во время записи. Отдельно есть порты для вывода звука на ПК и наушники или колонки через USB-C и 3,5 мм-порты. У микшера также есть своя настраиваемая подсветка корпуса.

Впечатления

Микрофон Maono PD200X кажется нам удачным решением среди записывающих аудио-устройств доступного ценового диапазона. У него хорошие характеристики, которые удовлетворят начинающих, опытных стримеров и ведущих подкастов. Хорошо справится микрофон и с записью интервью. Немаловажны бонусом является легкость настройки при подключении к смартфону.

Да, есть огрехи с конструкцией, вроде кликающих кнопок и шумов при касании корпуса. Но в целом это сбалансированное решение, которое можно рекомендовать. Если ссылаться на мнения экспертов, то микрофон дает «готовый» звук из коробки, без необходимости дополнительной обработки. Осваивать специализированное ПО для настройки эквалайзера не придется. В фирменной утилите есть базовые функции и приятные дополнения.

Микшер Maonocaster G1 NEO отличается хорошей эргономикой и функциональностью. Сложно придумать чего ему не хватает с точки зрения возможностей и спецэффектов. Весь набор описанных возможностей делает его универсальным и примечательным дополнением к микрофону.

Характеристики микрофона Maono PD200X

Тип микрофона: Динамический, кардиоидный Частота дискретизации: 24 біт / 48 кГц Чувствительность XLR:-52 Дб, USB:-10,5 Дб Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ (THD 1% кГц) Подключение: XLR, USB Type-C Подсветка: да Дополнительно: адаптер Крепление: 1/4 дюйма Длина кабеля: 2 м Цена: ориентировочно $100

Характеристики аудио-микшера Maonocaster G1 NEO

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц Выходная мощность: 20 мВт, 32Q (1 кГц, ,THD+N=1%) Частота дискретизации: 44 кГц /16 бит Беспроводное подключение: Bluetooth 4.2 Цена: ориентировочно $70

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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