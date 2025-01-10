10.01.25
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
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Maonocaster G1 NEO

Maono предлагает не только звукозаписывающую технику, а и гаджеты для сведения аудио-потоков. Расскажем про микрофон Maono PD200X и аудио-микшер Maonocaster G1 NEO далее