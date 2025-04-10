Капіталізація технологічних компаній стрімко падає через мита Трампа і кризи, що насувається

Технологічний сектор переживає стрімке падіння капіталізації на тлі зростання хаосу на світовому ринку. Нове мито, введене Дональдом Трампом, викликало серйозні потрясіння, і фондові ринки продовжують знижуватися вже другий тиждень поспіль. З початку цього тижня почали діяти оновлені тарифні правила США, які посилили тиск на глобальну економіку. Американський президент запровадив високі мита на імпорт практично з усіх країн, тимчасово залишивши виняток лише для напівпровідників. Однак і в цьому сегменті нові обмеження можуть бути введені найближчими днями, що загрожує стабільності ланцюжків поставок для багатьох технологічних компаній.

Особливо гостро ситуація вплинула на азіатських ринках, де фіксується найбільше падіння з 2008 року. Істотно втрачають у вартості акції таких гігантів, як TSMC, Samsung, SK Hynix та Foxconn Technology. Водночас, тиск наростає і на американський ринок: цінні папери Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel та інших провідних гравців продовжують дешевшати. Найбільше втрат фіксує Nvidia — з початку року її акції знецінилися більш ніж на 30%. Apple зафіксує падіння капіталізації приблизно на 26% за рік.

Експерти попереджають про швидке зростання цін на споживчу електроніку у США. Очікується, що ціна на флагманський смартфон iPhone 16 Pro Max з 1 ТБ пам’яті може збільшитись з 1599 до 2300 доларів. Компанії вже реагують на нові ризики: Nintendo відклала початок замовлення на консоль Switch 2, а на стабілізацію цін на відеокарти більше не розраховують навіть найоптимістичніші прогнози. Наслідки відчують не лише покупці США — глобальні ринки також зіштовхнуться із неприємними змінами.

На тлі загострення кризи під тиском опинився і ринок криптовалюту. Bitcoin сьогодні впав у ціні до 75 тисяч доларів, значно відкотившись від січневого рекорду, коли вартість криптовалюти майже досягла позначки 110 тисяч доларів. Зниження торкнулося й інших цифрових активів, що тільки посилило хвилю нестабільності на тлі кризи, що наростає.