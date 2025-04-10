Капитализация технологических компаний стремительно падает из-за пошлин Трампа и надвигающегося кризиса10.04.25
Технологический сектор переживает стремительное падение капитализации на фоне растущего хаоса на мировом рынке. Новые пошлины, введенные Дональдом Трампом, вызвали серьёзные потрясения, и фондовые рынки продолжают снижаться уже вторую неделю подряд. С начала этой недели начали действовать обновленные тарифные правила США, усилившие давление на глобальную экономику. Американский президент ввел высокие пошлины на импорт практически из всех стран, временно оставив исключение только для полупроводников. Однако и в этом сегменте новые ограничения могут быть введены в ближайшие дни, что угрожает стабильности цепочек поставок для множества технологических компаний.
Особенно остро ситуация отразилась на азиатских рынках, где фиксируется крупнейшее падение с 2008 года. Существенно теряют в стоимости акции таких гигантов, как TSMC, Samsung, SK Hynix и Foxconn Technology. Одновременно давление нарастает и на американский рынок: ценные бумаги Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, AMD, Intel и других ведущих игроков продолжают дешеветь. Больше всего потерь фиксирует Nvidia — с начала года её акции обесценились более чем на 30%. У Apple зафиксировано падение капитализации примерно на 26% за год.
Эксперты предупреждают о скором росте цен на потребительскую электронику в США. Ожидается, что цена на флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти может увеличиться с 1599 до 2300 долларов. Компании уже реагируют на новые риски: Nintendo отложила начало предзаказов на консоль Switch 2, а на стабилизацию цен на видеокарты больше не рассчитывают даже самые оптимистичные прогнозы. Последствия ощутят не только покупатели в США — глобальные рынки также столкнутся с неприятными изменениями.
На фоне обострения кризиса под давлением оказался и рынок криптовалют. Bitcoin сегодня упал в цене до 75 тысяч долларов, значительно откатившись от январского рекорда, когда стоимость криптовалюты почти достигла отметки в 110 тысяч долларов. Снижение затронуло и другие цифровые активы, что только усилило волну нестабильности на фоне нарастающего кризиса.
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