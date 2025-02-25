Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити

Компанія Oppo провела презентацію своєї нової лінійки смартфонів, випустивши моделі Reno13 та Reno13 Pro. Це смартфони високого середнього класу з якісними дисплеями, досить потужними чіпами та хорошими камерами, а що важливо – алгоритмами в них.

Дизайн та ергономіка

Усього в лінійці дві моделі. Смартфони Reno13 та Reno13 Pro отримали екрани 6,59 та 6,83 дюйма відповідно. В обох випадках це AMOLED-матриці, які підтримують підвищені частоти розгортки 90 Гц у молодшої моделі та 120 Гц у старшої. Їхні краї злегка заокруглені, тому рамки візуально здаються тоншими. Про-версія не надто велика, з досить тонким корпусом.

Смартфон добре лежить у руці, в міру чіпкий за рахунок шорсткого покриття задньої площини та прямих бічних торців. Смужки антен є на всіх чотирьох. Лоток SIM-карт, порт зарядки, мікрофон та динамік розташовані знизу. Кнопки гучності та живлення – на правому торці. Масив мікрофонів із ІЧ-портом – зверху. Розмовний динамік встановлений в ледь помітному прорізі на стику скла екрану та корпусу зверху.

Задня площина в нашому випадку виконана в фіолетовому кольорі з візерунком метелика. Візерунок і фон красиво переливаються на світлі і зміни освітлення. Грані мають сріблясто-фіолетове напилення. Камери розміщені в області, також підфарбовані в колір. Два модулі виступають за межі корпусу, а третій захований усередині. Під ним також є овал спалаху із дзеркальним елементом усередині. Так селфі можливо робити комфортніше, але передня камера також дуже хороша.

Чохла в комплекті немає, лише документація та кабель. Тож подбати про захист корпусу варто завчасно. Варто відзначити, що корпус смартфона має захист від води та пилу досить високого рівня – IP69.

Обладнання

Компанія головною фішкою смартфона називає саме камери та фірмові алгоритми обробки фото. Не без участі ІІ, зрозуміло. З модулів та почнемо. В Reno13 Pro як основні модулі використовуються об’єктиви 50 Мпікс у широкого і телефото, а також 8 Мпікс в ультра-широкому модулі. Селфі камера при цьому також має розмір 50 Мпікс і по світлосилі, а також куту огляду вона навіть трохи краща за основний. Автофокус є у всіх модулів, а оптична стабілізація у «полтинників» основного модуля.

У стандартній версії Reno13 селфі камера така сама, а ось основні модулі за рядом параметрів трохи слабші. У основного 50 мегапексельного менше кут огляду, а решта модулів це 8 ультраширик і 2 Мпікс сенсор вимирання дистанції. Детальні дані та цифри наведемо наприкінці, проте на цьому етапі вже можна сказати, що селфі зйомка була головним призначенням лінійки.

Алгоритми та програми варяться за допомогою MediaTek Dimensity 8350 – це восьмиядерний сокет з архітектурою із чотирьох процесорних ядер Cortex-A715 (частота до 3,35 ГГц) та чотирьох Cortex-A510. Чіп підтримує оперативну пам’ять LPDDR5X-8533 та накопичувачі стандарту UFS 4.0. Обсяги яких тут 12 та 512 ГБ відповідно. У стандартній версії це 12 і 256 ГБ, але, чесно кажучи, ми не впевнені, що вибирати її має сенс. Поєднання хороших камер за недорого ми отримаємо лише у про-версії. Працює смартфон на базі Android 15 із фірмовою оболонкою ColorOS 15.

Акумулятор, не менш значуща частина, має номінальну ємність 5800 та 5600 мАг у Pro та звичайної версії Oppo Reno13. Від 0 до 100% вони заряджаються менш як за годину. До 17% вони заряджаються за 5 хвилин. Весь цей турбо-буст забезпечений фірмовими технологіями під час використання потужних зарядних пристроїв на 80 Вт. Виробник відразу запевняє, що ресурсу батареї вистачить на 5 років, з чим фізики швидше за все не погодяться або внесуть корективи на деградацію батарей при таких струмах.

Софт

Про можливості модулів Reno13 Pro досить красномовно говорять самі фотографії. Вони добре виглядають при достатньому освітленні. Деталізація та кольори на рівні, немає дивних розфокусів чи відтінків. При недостатньому освітленні камери зазвичай роблять кілька кадрів, поєднують їх і видають оброблений алгоритмами результат – більш ніж прийнятний, якщо руки не тремтять. Для цього класу смартфонів можливості камера вище похвал.

Інструменти із застосуванням штучного інтелекту цілком знайомі за назвами – підвищення різкості, інтелектуальне стирання об’єктів, видалення розмиття та видалення відбитків. Усі вони тією чи іншою мірою працюють. З простими випадками, на кшталт наклейки на столі, алгоритм справиться добре і видалить її. Прибрати напис на коробці на стику різних кольорів – складніше. Поліпшення якості не надто агресивно викручує повзунки – фото стають трохи кращими, хоча й так уже цілком задовільною якістю.

Відносно «раптовою» функцією виявилася спрощена можливість передачі файлів на iOS-пристрої із програмою O+ Connect. З цією програмою передавати дані на яблучні та з яблучних пристроїв можна як між айфонами. Не можемо сказати, що це якась особлива вау-функція в епоху месенджерів, проте, ймовірно, запит був і розробники його задовольнили.

Враження

Oppo Reno13 Pro 5G виявився цікавим представником свого класу. У нього досить тонкий та зручний у використанні корпус. Є чорний та фіолетовий відтінки розмальовки корпусу. Останній із цікавими художніми елементами. У плані ергономіки він нам сподобався, хоча необхідний захисту камер чохол злегка знизить витонченість.

У плані продуктивності щодо нього немає питань. Ігри йдуть на високих налаштуваннях із великим FPS. Інтерфейс працює швидко. Алгоритми обробки фото швидко відпрацьовуються. Може це і не революція автоматизованого редагування, а фішка флагманських моделей, яка доступна широкому колу користувачів. Камери ж дозволяють отримувати хороші фото, в яких хіба що доведеться трохи поправити баланс білого, видалити м’ячик, що раптово вискочив, або машину, що невдало проїхала.

Серед оснащення у смартфона є все, що належить майже-флагману. Відмінний дисплей, герметичний для пилу і вологи корпус, досить продуктивний процесор, що не гріється, достатньо пам’яті і цікаві програмні функції. У своїй ціновій ніші близько 450-500 доларів це гарна пропозиція.

Характеристики смартфона Oppo Reno13 Pro 5G (CPH2697)

Зв’язок: GSM (2(1900), 3(1900), 5(850), 8(900)); CDMA: BC0, BC1; WCDMA (1/2/4/5/6/8/19); FDD-LTE (1/2/3/4//5/7/8/18/19/20/26/28/66); TDD-LTE (38/40/41/42/48); 5G SA: (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78); 5G NSA: (n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78) ОС: Android 15 + ColorOS 15 Екран: 6,83”, 1271×2800, AMOLED, 120 Гц Процесор: MediaTek Dimensity 8350 Графіка: ARM G615-MC6 1303 МГц Пам’ять оперативна, накопичувач: 12 ГБ (+до 12 ГБ віртуальної), LPDDR5X + 512 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: Широка 50 Мпікс, f/1,8, 84°, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS Телефото 50 Мпікс, f/2.8, OIS Ультраширока 8 Мпікс, f/2,2, 116° Фронтальна камера: 50 Мпікс, f/2,0, 90° Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 6g, NFC, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0) Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гіроскоп

Датчик освітлення

Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP69 Акумулятор: 5800 мА·год Потужність заряджання: 80 Вт, немає в комплекті Габарити: 162,73×76,55×7,55 мм Маса: 195 г Постачальник: Представництво Oppo в Україні Ціна: Фінальна ціна уточнюється

Оцінка:

+ автономність

+ швидка зарядка

+ Оптична стабілізація камери

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Юлія Ніцкевич

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