Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить

Компания Oppo провела презентацию своей новой линейки смартфонов, выпустив модели Reno13 и Reno13 Pro. Это смартфоны высокого среднего класса с качественными дисплеями, достаточно мощными чипами и хорошими камерами, а что немаловажно – алгоритмами в них.

Дизайн и эргономика

Всего в линейке две модели. Смартфоны Reno13 и Reno13 Pro получили экраны 6,59 и 6,83 дюйма соответственно. В обоих случаях это AMOLED-матрицы, которые поддерживают повышенные частоты развертки 90 Гц у младшей модели и 120 Гц у старшей. Их края слегка скруглены, поэтому рамки визуально кажутся тоньше. Про-версия не слишком крупная, с достаточно тонким корпусом.

Смартфон хорошо лежит в руке, в меру цепкий за счет шероховатого покрытия задней плоскости и прямых боковых торцов. Полоски антенн есть на всех четырех. Лоток SIM-карт, порт зарядки, микрофон и динамик расположены снизу. Кнопки громкости и питания – на правом торце. Массив микрофонов с ИК-портом – сверху. Разговорный динамик установлен в еле различимой прорези на стыке стекла экрана и корпуса сверху.

Задняя плоскость в нашем случае выполнена в лиловом цвете с узором бабочки. Узор и фон красиво переливаются на свету и смене освещения. Грани имеют серебристо-фиолетовое напыление. Камеры помещены в область, также подкрашенную в цвет. Два модуля выступают за пределы корпуса, а третий спрятан внутри. Под ним также есть овал вспышки с зеркальным элементом внутри. Так селфи может быть делать удобнее, хотя фронтальная камера также весьма неплоха.

Чехла в комплекте нет, только документация и кабель. Так что позаботиться о защите корпуса стоит заблаговременно. Стоит отметить что корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли довольного высокого уровня – IP69.

Оснащение

Компания главной фишкой смартфона называет именно камеры и фирменные алгоритмы обработки фото. Не без участия ИИ, разумеется. С модулей и начнем. В Reno13 Pro в качестве основных модулей используются объективы 50 Мпикс у широкого и телефото, а также 8 Мпикс в ультра-широком модуле. Селфи камера при этом также имеет размер 50 Мпикс и по светосиле, а также углу обзора она даже немного лучше основного. Автофокус есть у всех модулей, а оптическая стабилизация у «полтинников» основного модуля.

В стандартной версии Reno13 селфи камера точно такая же, а вот основные модули по ряду параметров чуть слабее. У основного 50 мегапексельного меньше угол обзора, а остальные модули это 8 ультраширик и 2 Мпикс сенсор измирения дистанции. Подробные данные и цифры приведем в конце, однако на этом этапе уже можно сказать что селфи съемка была главным предназначением линейки.

Алгоритмы и программы варятся при помощи MediaTek Dimensity 8350 — это восьмиядерный сокет с архитектурой из четырех процессорных ядер Cortex-A715 (частота до 3,35 ГГц) и четырех Cortex-A510. Чип поддерживает оперативную память LPDDR5X-8533 и накопители стандарта UFS 4.0. Объёмы которых тут 12 и 512 ГБ соответственно. В стандартной версии это 12 и 256 ГБ, но честно говоря мы не уверены, что выбирать ее имеет смысл. Сочетание хороших камер за недорого мы получим только в про-версии. Работает смартфон на базе Андроид 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

Аккумулятор, не менее значимая часть, имеет номинальную емкость 5800 и 5600 мАч у Pro и обычной версии Oppo Reno13. От 0 до 100 % они заряжаются менее чем за час. До 17 % они заряжаются за 5 минут. Весь этот турбо-буст обеспечен фирменными технологиями при использовании мощных зарядных устройств на 80 Вт. Производитель тут же уверяет что ресурса батареи хватит на 5 лет, с чем физики скорее всего не согласятся или внесут коррективы на деградацию батарей при таких токах.

Софт

Про возможности модулей Reno13 Pro довольно красноречиво говорят сами фото. Они хорошо смотрятся при достаточно освещении. Детализация и цвета на уровне, нет странных расфокусов или оттенков. При недостаточном освещении камеры традиционно делают несколько кадров, совмещают их и выдают обработанный алгоритмами результат – более чем приемлемый, если руки не дрожат. Для этого класса смартфонов возможности камера выше похвал.

Инструменты с применением искусственного интеллекта вполне знакомы по названиям – повышение резкости, интеллектуальное стирание объектов, удаление размытия и удаление отражений. Все они в той или иной степени работают. С простыми случаями, вроде наклейки на столе, алгоритм справится хорошо и удалит ее. Убрать надпись на коробке на стыке разных цветов – уже сложнее. Улучшение качества не слишком агрессивно выкручивает ползунки – фото становятся чуть лучше, хотя и так уже вполне удовлетворительного качества.

Относительно «внезапной» функцией оказалась упрощенная возможность передачи файлов на iOS-устройства с программой O+ Connect. С этим приложением передавать данные на яблочные и с яблочных устройств можно как между айфонами. Не можем сказать, что это какая-то особенная вау-функция в эпоху мессенджеров, однако вероятно запрос был и разработчики его удовлетворили.

Впечатления

Oppo Reno13 Pro 5G оказался интересным представителем своего класса. У него достаточно тонкий и удобный в использовании корпус. Есть черный и фиолетовый оттенки раскраски корпуса. Последний с интересными художественными элементами. В плане эргономики он нам понравился, хотя необходимый для защиты камер чехол слегка понизит изящность.

В плане производительности к нему нет вопросов. Игры идут на высоких настройках с большим FPS. Интерфейс работает быстро. Алгоритмы обработки фото отрабатываются быстро. Может это и не революция автоматизированного редактирования, но фишка флагманских моделей, которая доступна широкому кругу пользователей. Камеры же позволяют получать хорошие фото, в которых разве что придется немного поправить баланс белого, удалить внезапно выскочивший мячик или неудачно проехавшую машину.

Среди оснащения у смартфона есть все что полагается почти-флагману. Отличный дисплей, герметичный для пыли и влаги корпус, не греющийся достаточно производительный процессор, достаточно памяти и интересные программные функции. В своей ценовой нише около 450-500 долларов это хорошее предложение.

Характеристики смартфона Oppo Reno13 Pro 5G (CPH2697)

Связь: GSM (2(1900), 3(1900), 5(850), 8(900)); CDMA: BC0, BC1; WCDMA (1/2/4/5/6/8/19); FDD-LTE (1/2/3/4//5/7/8/18/19/20/26/28/66); TDD-LTE (38/40/41/42/48); 5G SA: (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78); 5G NSA: (n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78) ОС: Android 15 + ColorOS 15 Экран: 6,83”, 1271×2800, AMOLED, 120 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Графика: ARM G615-MC6 1303 МГц Память оперативная, накопитель: 12 ГБ (+до 12 ГБ виртуальной), LPDDR5X + 512 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: Широкая 50 Мпикс, f/1,8, 84°, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS Телефото 50 Мпикс, f/2.8, OIS Ультраширокая 8 Мпикс, f/2,2, 116° Фронтальная камера: 50 Мпикс, f/2,0, 90° Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 6g, NFC, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0) Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гироскоп

Датчик освещения

Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP69 Аккумулятор: 5800 мА·час Мощность зарядки: 80 Вт, нет в комплекте Габариты: 162,73×76,55×7,55 мм Масса: 195 г Поставщик: Представительство Oppo в Украине Цена: Финальная цена уточняется

Оценка:

+ автономность

+ быстрая зарядка

+ оптическая стабилизация камеры

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Юлия Ницкевич

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