Телевізор Sony Bravia 8 II з QD-OLED-панеллю оптимізовано для PlayStation 508.04.25
Пристрій підтримує режими Studio Calibrated, створені спільно з Netflix, Disney+ та Amazon Prime Video для більш точної передачі кольорів. Bravia 8 II працює на платформі Google TV, забезпечуючи доступ до популярних додатків та підтримку Google Cast та Apple AirPlay 2.
У телевізорі передбачена камера Bravia Cam, яка дозволяє керувати пристроєм жестами та автоматично налаштовує зображення та звук залежно від положення користувача.
Екран QD-OLED відрізняється на 50% більшою яскравістю в порівнянні з попередніми моделями, що робить його відповідним як для перегляду фільмів, так і для ігор на PlayStation 5. В ігровому режимі телевізор автоматично активує HDR-підтримку.
Модель Bravia 8 II оснащена підтримкою Dolby Vision HDR та портом HDMI 2.1, що дозволяє запускати ігри в роздільній здатності 4K при 120 кадрах на секунду.
Акустична система Acoustic Surface Audio+ використовує вібрації панелі передачі звуку, а технологія Voice Zoom 3 на базі штучного інтелекту регулює гучність діалогів залежно від навколишнього оточення.
ТБ буде доступний у версіях з діагоналями 55 і 65 дюймів. Початкова ціна моделі складає $2500.
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