Телевизор Sony Bravia 8 II с QD-OLED-панелью оптимизирован для PlayStation 508.04.25
Устройство поддерживает режимы Studio Calibrated, созданные совместно с Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video для более точной цветопередачи. Bravia 8 II работает на платформе Google TV, обеспечивая доступ к популярным приложениям и поддержку Google Cast и Apple AirPlay 2.
В телевизоре предусмотрена камера Bravia Cam, которая позволяет управлять устройством жестами и автоматически настраивает изображение и звук в зависимости от положения пользователя.
Экран QD-OLED отличается на 50% большей яркостью по сравнению с предыдущими моделями, что делает его подходящим как для просмотра фильмов, так и для игр на PlayStation 5. В игровом режиме телевизор автоматически активирует поддержку HDR.
Модель Bravia 8 II оснащена поддержкой Dolby Vision HDR и портом HDMI 2.1, что позволяет запускать игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.
Акустическая система Acoustic Surface Audio+ использует вибрации панели для передачи звука, а технология Voice Zoom 3 на базе искусственного интеллекта регулирует громкость диалогов в зависимости от окружающей обстановки.
Телевизор будет доступен в версиях с диагоналями 55 и 65 дюймов. Начальная цена модели составляет $2500.
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