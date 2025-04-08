Телевизор Sony Bravia 8 II с QD-OLED-панелью оптимизирован для PlayStation 5

Устройство поддерживает режимы Studio Calibrated, созданные совместно с Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video для более точной цветопередачи. Bravia 8 II работает на платформе Google TV, обеспечивая доступ к популярным приложениям и поддержку Google Cast и Apple AirPlay 2.

В телевизоре предусмотрена камера Bravia Cam, которая позволяет управлять устройством жестами и автоматически настраивает изображение и звук в зависимости от положения пользователя.

Экран QD-OLED отличается на 50% большей яркостью по сравнению с предыдущими моделями, что делает его подходящим как для просмотра фильмов, так и для игр на PlayStation 5. В игровом режиме телевизор автоматически активирует поддержку HDR.

Модель Bravia 8 II оснащена поддержкой Dolby Vision HDR и портом HDMI 2.1, что позволяет запускать игры в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.

Акустическая система Acoustic Surface Audio+ использует вибрации панели для передачи звука, а технология Voice Zoom 3 на базе искусственного интеллекта регулирует громкость диалогов в зависимости от окружающей обстановки.

Телевизор будет доступен в версиях с диагоналями 55 и 65 дюймов. Начальная цена модели составляет $2500.